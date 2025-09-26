Μεταξύ μαΣ - Real.gr

Περιήγηση στο γυαλιστερό, ορθογώνιο σύμπαν, με μικρές στάσεις σε ό,τι ιντριγκάρει, δικαιώνει ή προκαλεί

Από τη ΜΑΡΙΑ ΣΙΓΑΛΑ

– «ΑΠΟ 33 χρονών και μετά εγώ δεν ξαναείπα ποτέ ψέματα στη ζωή μου», δήλωσε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Σταυρώθηκε για την αλήθεια.

-ΦΩΤΗΣ Σεργουλόπουλος: «Μου αρέσει που αρπάζεις κάτι, το οποίο κάποιος θα το άφηνε να περάσει έτσι. Αυτό είναι ταλέντο». Διονύσης Ατζαράκης: «Ή πολύ εκνευριστικό…».

-«ΘΕΩΡΩ ότι είναι πολύ δύσκολο το 2025 να προσπαθήσεις να κρατήσεις ψηλά το ηθικό σου, δηλαδή να μη μαυρίσεις κι εσύ με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω. Αυτό θέλει πολύ μεγάλη δουλειά. Και με το να μαυρίζω εγώ, στην πραγματικότητα επηρεάζω κι εσένα και μαυρίζεις κι εσύ κ.ο.κ. Δηλαδή αυτό το πράγμα φεύγει από το ατομικό και γίνεται συλλογικό», διαπίστωσε η ηθοποιός Μαρία Κωνσταντάκη.

-ΡΕΠΟΡΤΕΡ: «Αυτή η μεγάλη αλυσίδα, που έχετε στον λαιμό, δεν είναι βαριά;». Λάκης Γαβαλάς: «Είναι βαριά. Αλλά είναι πιο βαριά η μαγκιά μου από την αλυσίδα».

– «ΤΗ ΘΕΩΡΩ και σχετική τη λέξη επιτυχία», τόνισε η Αννα-Μαρία Παπαχαραλάμπους. «Δηλαδή “επιτυχία” τι σημαίνει κιόλας; Είναι να πετύχεις κάποια πράγματα επαγγελματικά; Είναι να είσαι ευχαριστημένος; Δηλαδή, μπορεί να πετυχαίνεις πράγματα που φαίνονται απ’ έξω ως επιτυχία και μέσα σου να μην είσαι ευχαριστημένος. Αρα είναι όλα σχετικά».

– ΧΩΡΕΣΕ τα 21 χρόνια κοινής πορείας με τη σύζυγό του, Αθηνά Μαξίμου, σε μία και μόνο πρόταση. «Η προηγούμενη ζωή μας ήταν τα πρόθυρα αυτού που είμαστε τώρα», είπε ο Αιμίλιος Χειλάκης.

-ΕΝΩ η Αθηνά Μαξίμου εξομολογήθηκε δημοσίως: «Αγαπάω πολλά πράγματα στον Αιμίλιο, αλλά το βασικότερο που αγαπάω είναι ότι μου επιτρέπεται, μου δίνεται ο χώρος να γίνομαι καλύτερη. Και το προκαλεί και ο ίδιος ο Αιμίλιος, δεν είναι μόνο μια δική μου αναζήτηση αυτό. Μου δημιουργεί τον χώρο, το έδαφος να συμβεί».