Μεταξύ μαΣ - Real.gr

Περιήγηση στο γυαλιστερό, ορθογώνιο σύμπαν, με μικρές στάσεις σε ό,τι ιντριγκάρει, δικαιώνει ή προκαλεί

Από τη ΜΑΡΙΑ ΣΙΓΑΛΑ

– ΠΩΣ γνώρισε τον σύντροφό της πριν από έναν χρόνο αποκάλυψε η Διονυσία Κουκίου: «Πήγα σ’ ένα παιδικό πάρτι, ήταν καλεσμένος κι εκείνος κι έτσι γνωριστήκαμε». Η δήλωση ωστόσο, αποκτά άλλη αξία, αν σκεφτεί κανείς ότι ο σύντροφός της δεν έχει παιδί.

– «ΕΙΝΑΙ λυπηρό κάποιος να μεγαλώνει και να γίνεται πικρός», υπενθύμισε ο σχεδιαστής Αγγελος Μπράτης.

– ΡΕΠΟΡΤΕΡ: «Πώς νιώθετε που κλείνετε 10 χρόνια με το “The 2night show”;». Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Εντάξει, αυτά είναι μες το πρόγραμμα… Οσο μένουμε στη δουλειά, περνάνε και τα χρόνια».

– «Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ είναι ένα πάρα πολυ ωραίο μέσο», τόνισε ο Δημήτρης Λάλος. «Υπάρχουν πολύ δυνατά σενάρια, που μπορούν να φτάσουν στον κόσμο και, εκτός από το να ψυχαγωγηθεί, να παρηγορηθεί. Οταν κάναμε τον “Σασμό” και έκανα περιοδεία, από διάφορα μικρά χωριουδάκια οι άνθρωποι αντί να μου πουν “συγχαρητήρια”, μου έλεγαν “ευχαριστώ”. “Ευχαριστώ που μας κρατάτε συντροφιά σ’ ένα χωριό, όπου μετά τις 7-8 δεν υπάρχει τίποτα”. Η τηλεόραση είναι ένα πολύ ωραίο μέσο, αρκεί να το κάνεις σωστά».

– «ΕΙΜΑΙ πάρα πολύ περίεργος να δω πώς θα καταλήξει όλο αυτό, γιατί υπάρχουν πολλές διαφορές ιδεολογικού, πολιτικού, κοινωνικού περιεχομένου και κοιτάζω να δω πώς αυτό θα βγει κόσμια προς τα έξω», δήλωνε ο Βαγγέλης Σερίφης λίγο πριν αποχωρήσει από το «Κοινωνία άνω κάτω». Πριν ακόμα η εκπομπή βγει στον αέρα, του είχε λυθεί και η περιέργεια: «Στο τέλος πρέπει να μπορείς να κοιμάσαι ήσυχος το βράδυ. Δεν ένιωθα καλά όντας μέλος αυτής της εκπομπής».

– ΟΠΩΣ λέει κι ο Σωτήρης Τσαφούλιας: «Ο μύθος του Σισύφου είναι ο πιο αντιπροσωπευτικός μύθος της ανθρωπότητας». Βράχο βράχο τον καημό μου…

– ΓΙΑΤΙ δεν ασχολήθηκε με την πολιτική εξήγησε, μεταξύ άλλων, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης: «Νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να το κάνω καλά, με την έννοια ότι ο πολιτικός εκ των πραγμάτων θα πρέπει να υπερασπιστεί τη θέση του, το κόμμα του, τη ματιά του στα πράγματα. Ο άνθρωπος που σκέφτεται -και προσπαθεί να σκέφτεται ελεύθερα- θα προσπαθεί να υπερασπιστεί κάθε φορά την αλήθεια. Και η αλήθεια δεν μοιράζεται σ’ ένα κόμμα».