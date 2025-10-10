Μεταξύ μαΣ - Real.gr

Περιήγηση στο γυαλιστερό, ορθογώνιο σύμπαν, με μικρές στάσεις σε ό,τι ιντριγκάρει, δικαιώνει ή προκαλεί

Από τη ΜΑΡΙΑ ΣΙΓΑΛΑ

– ΚΑΤΕΡΙΝΑ Γερονικολού: «Το όνειρό μου είναι να δουλεύω σε όσο μεγαλύτερη ηλικία μπορώ». Και η πολιτεία το ίδιο όνειρο έχει.

– «ΕΙΜΑΙ πολύ σταθερός άνθρωπος, μέχρι εκνευρισμού», παραδέχτηκε η Σμαράγδα Καρύδη. «Γιατί είμαι και πάρα πολύ δύσκολη να προσαρμοστώ στο καινούργιο της καθημερινότητας. Εχω… πρωτόκολλο, το οποίο όταν διασαλευτεί δεν μπορώ να κοιμηθώ, δεν μπορώ να φάω. Εχω αυτές τις δυσκολίες, που δεν τις λέω με περηφάνεια, γιατί δυσκολεύουν κυρίως εμένα την ίδια». Mήπως η ψευδαίσθηση του ελέγχου είναι το μόνο που ελέγχουμε;

– «ΔΥΣΚΟΛΟ, μετά από τόσα χρόνια που κάνω ψυχοθεραπεία, να πω “δεν αλλάζω τα ελαττώματά μου” ή “αυτή είμαι εγώ”. Είναι φράσεις που δεν έχουν χώρο στη δουλειά που γίνεται με τον εαυτό», τόνισε η Σοφία Μουτίδου.

– «ΞΕΡΕΙΣ τι άλλο λάθος κάνω πάρα πολύ συχνά; Αυτό το πράγμα που θέλω να φέρνω την ισορροπία γύρω μου, σε καταστάσεις, σε δουλειές, σε ομάδες… Ξέρω ότι πάω να πέσω στη φωτιά, ξέρω ότι οι άνθρωποι απέναντί μου είναι επιθετικοί, τοξικοί και θέλουν μόνο το κακό μου και πάω να πέσω στη φωτιά, γιατί λέω “θα τη σβήσω, μωρέ”». Ισως πάλι το λάθος που κάνει η Βίκυ Καγιά να είναι η πεποίθηση ότι φταίνε πάντα οι άλλοι.

– ΦΩΤΗΣ Σεργουλόπουλος: «Στο θέατρο κάνεις μια γυναίκα, η οποία είναι φίλη ενός γκέι άνδρα. Στην τηλεόραση, στις “Σέρρες”, κάνεις τη φίλη ενός γκέι άνδρα. Αυτό είναι ρόλος ή αποστολή;». Μαριλού Κατσαφάδου: «Ρόλος ζωής…».

– «ΑΥΤΟ που συμβαίνει στην ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή, το ότι ολόκληρος ο κόσμος μπορεί να κάθεται να βλέπει καθημερινά άμαχους, αθώους ανθρώπους να βομβαρδίζονται, να λιμοκτονούν και μετά κάνουμε scrolling στο τηλέφωνό μας και βλέπουμε μια διαφήμιση για γιαούρτι, είναι κάπως σοκαριστικό». Δεξιοτεχνικό γκρο πλαν του Γιώργου Λάνθιμου.

– «Σ’ ΕΝΑΝ τσακωμό προσωπικό μπορείς να βγεις λίγο έξω, να το δεις και να πεις “ώπα, αυτό έχει πλάκα τώρα”;», τον ρώτησαν. «Ναι, ναι, μπορώ», απάντησε με σιγουριά ο Τόλης Παπαδημητρίου. «Κάποιες στιγμές μπορώ να αποσυμφορήσω την ατμόσφαιρα. Εχω σταματήσει, δηλαδή, τσακωμό, όταν μου είπε η κοπέλα – πήγα να βάλω τις κάλτσες μου και έρχεται πολύ κοντά στο πρόσωπό μου, κάπως δραματικά, και μου λέει: “Ασε-κάτω-την κάλτσα-Τόλη”».