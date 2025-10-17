Μεταξύ μαΣ - Real.gr

Περιήγηση στο γυαλιστερό, ορθογώνιο σύμπαν, με μικρές στάσεις σε ό,τι ιντριγκάρει, δικαιώνει ή προκαλεί

Από τη ΜΑΡΙΑ ΣΙΓΑΛΑ

– ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ Παπαχαλαράμπους: «Το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό, διαβάζοντας αυτόν τον ρόλο και νιώθωντας αυτόν τον ρόλο, ήταν ο Δημήτρης Καταλειφός. Ηταν λες και το έργο τον καλούσε». Δημήτρης Καταλειφός: «Πρέπει να πούμε ότι ο ρόλος έχει άνοια…».

– «ΕΧΕΙ μείνει ιστορικό ένα στιγμιότυπο», ξεκίνησε να λέει ο Κώστας Κόκλας για τη βεντέτα που διατηρεί με το πρωινό ξύπνημα, «που με παίρνει η βοηθός από το γύρισμα και κοιμάμαι. Το σηκώνω, μου λέει “Ελα, πού είσαι;”, λέω “Στον δρόμο είμαι, έρχομαι”, μου λέει “Στον δρόμο; Για κόρναρε” και της κάνω: “Μπιπ-μπιπ!”. Και το κλείνω».

– «Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ πλέον έχει έναν τεράστιο θόρυβο και μια τεράστια βαβούρα. Είμαστε σε μια εποχή επείγοντος, είμαστε όμως, τόσο μουδιασμένοι, που μέσα σε τόσο θόρυβο δεν ακούγονται οι φωνές που πραγματικά πρέπει να ακουστούν. Σ’ αυτό βοηθάει πάρα πολύ και η παραπληροφόρηση… Στην οποία συμμετέχουμε κι εμείς. Κάτι το τροφοδοτεί αυτό που μας πίνει το αίμα», τόνισε ο Αργύρης Πανταζάρας, συνεπής στην παράσταση «Dracula», όπου πρωταγωνιστεί.

– «ΕΧΩ στόχο να παίξω στο Χόλιγουντ», δήλωσε, μεταξύ σοβαρού και αστείου, η Βρισηίδα Ανδριώτου. Ακορντεόν θα εννοεί.

– «ΠΡΟΣΠΑΘΩ να είμαι η καλύτερή μου εκδοχή και δεν θα τα καταφέρω μάλλον ποτέ, αλλά δεν πειράζει. Στην προσπάθεια νιώθω πολύ χαρούμενος, γιατί δεν με πιάνει καμία ψυχική νωθρότητα». Ακόμη πιο αξιόλογη από την εξέλιξη είναι η ωριμότητα στη σχέση του Μιχάλη Σαράντη με την ατέλεια.

– ΡΕΠΟΡΤΕΡ: «Αν σας έλεγαν “τηλεόραση ή θέατρο;”, τι θα προτιμούσατε;». Δήμητρα Ματσούκα: «Σινεμά».

– «ΥΠΑΡΧΕΙ αυτός ο ρατσισμός, ότι “μια όμορφη γυναίκα μάλλον δεν τα λέει, μάλλον δεν είναι αρκετά έξυπνη”… Ησυχάζουν όταν σου δίνουν αυτόν τον ρόλο, γιατί έτσι δεν είσαι τόσο φοβιστική». Μη φοβού τη Μαρία Ναυπλιώτου και δώρα φέρουσα.