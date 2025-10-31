Μεταξύ μαΣ - Real.gr

Περιήγηση στο γυαλιστερό, ορθογώνιο σύμπαν, με μικρές στάσεις σε ό,τι ιντριγκάρει, δικαιώνει ή προκαλεί

Από τη ΜΑΡΙΑ ΣΙΓΑΛΑ

– «ΟΣΟ υπάρχουν ιδιότροποι ταξιτζήδες, ιδιότροποι γιατροί, ιδιότροποι μαθηματικοί, ιδιότροπες νοικοκυρές κλπ., άλλο τόσο υπάρχουν και ιδιότροποι ηθοποιοί», είπε ο Μιχάλης Ρέππας. Οι ταξιτζήδες πάντως, μάλλον έγιναν ιδιότροποι επειδή δεν δίνουν αυτόγραφα.

– ΡΕΠΟΡΤΕΡ: «Με τι θα επέστρεφες στην τηλεόραση;». Νίκος Μουτσινάς: «Με τίποτα…».

– «ΗΜΟΥΝ τόσο θρησκόληπτος που δεν έκανα σεξ κάθε Τετάρτη και Παρασκευή», εξομολογήθηκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Οταν η πίστη βαφτίζεται στην ενοχή, η αποχή παίρνει τη θέση της απόλαυσης. Και ο φόβος τη θέση της αγάπης.

– ΝΙΚΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ: «Ποιος είναι ο πιο δύσκολος ρόλος της ζωής σας; Της συντρόφου, της μανας, της γιαγιάς;». Νένα Μεντή: «Οχι, δεν έχω τέτοιους ρόλους που λες… Μία είμαι. Εχω αυτό το μεγάλο προσόν –που μπορεί να ‘ναι και ελάττωμα πια στην ηλικία που έχω- ότι είμαι άνθρωπος της ζωής».

– «ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ άνθρωποι αλλάζουν προς το καλύτερο, όταν υποστούν την απώλεια, την ήττα, την καταστροφή», εξηγεί η Αννα Ανδριανού. Τα διαμάντια σχηματίζονται μόνο σε μεγάλο βάθος, κάτω από συνθήκες εξαιρετικά υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας, εξηγεί η γεωλογία.

– «ΕΥΤΥΧΩΣ δεν ντρεπόμουν ποτέ να κλάψω». Σιγά μη φοβηθεί να κλάψει ο Γιώργος Χρανιώτης.

– «Η ΕΞΑΠΛΩΣΗ της τεχνητής νοημοσύνης για μένα είναι αγριευτική, γιατί πιστεύω στο ανθρώπινο λάθος», ξεκαθάρισε ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης. «Χωρίς το ανθρώπινο λάθος δεν υπάρχει γοητεία στη ζωή. Αν είναι όλα τέλεια, θα πλήξουμε μέχρι θανάτου».