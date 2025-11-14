Μεταξύ μαΣ - Real.gr

Περιήγηση στο γυαλιστερό, ορθογώνιο σύμπαν, με μικρές στάσεις σε ό,τι ιντριγκάρει, δικαιώνει ή προκαλεί

Από τη ΜΑΡΙΑ ΣΙΓΑΛΑ

– ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ «Καλά θα πάει κι αυτό» είδαμε τις δύο φίλες να βγαίνουν από μεσημεριανό γεύμα και να έχουν… βαρυστομαχιάσει, επειδή έφαγαν πολύ καρπάτσιο και πολύ ταρτάρ. Τους έπεσε βαριά η επιτήδευση.

– ΠΙΟ ΩΜΗ κι απ’ το φαγητό των παραπάνω πάντως, ήταν η δήλωση της ηθοποιού Ναταλίας Δραγούμη: «Μπορώ να πω ότι σύζυγος είναι το θέατρο, εραστής η τηλεόραση και η πολύ μυστική σχέση είναι το σινεμά, με το οποίο απατώ και τον εραστή και τον σύζυγο». Κάποια μάλλον μπέρδεψε την υποκρισία με την υποκριτική.

– ΡΕΠΟΡΤΕΡ: «Ποιο είναι το μυστικό της ομορφιάς σας;». Μαρία Ναυπλιώτου: «Οσο μεγαλώνω, κάπως η σχέση μου με τον εαυτό μου είναι πιο δυνατή και αισθάνομαι ήρεμη και με μεγαλύτερη ισορροπία. Και αισθάνομαι ότι όταν αυτό συμβαίνει, τότε οι άνθρωποι γινόμαστε πάντα πιο όμορφοι».

– «Η ΠΡΩΗΝ ΜΟΥ είναι η μεγαλύτερή μου φαν!», είπε ο Σπύρος Μαρτίκας. Εντωμεταξύ, είναι φαρμακοποιός…

– «ΕΝΑΣ αρνητικός χαρακτήρας έχει πιο πολύ ζουμί. Κι όταν προσπαθείς να τον δικαιώσεις – γιατί η δική μου δουλειά, τι κάνει; Προσπαθείς να τον δικαιολογήσεις. Αυτός τα έχει “λυμένα” τα θέματα μέσα του. Στα δικά μας μάτια φαίνονται όλα παράλογα», ξεκίνησε να λέει ο Νίκος Ψαρράς. Και συνέχισε:

– «ΟΤΑΝ καλείσαι, λοιπόν, να υποδυθείς έναν αρνητικό χαρακτήρα, εσύ ως ηθοποιός, πρέπει να τον δικαιώσεις. Δεν μπορείς δηλαδή, να πεις “τώρα παίζω τον κακό”, γιατί θα πέσεις σε στερεότυπα». Ο καλός ηθοποιός δεν παίζει τον κακό, τον καταλαβαίνει.

– «ΠΩΣ θα περιέγραφα τον εαυτό μου, ε;», αναρωτήθηκε η Μαρία Κωνσταντάκη. «Ως μια γυναίκα, που στόχο της ζωής μου έχω να προσπαθώ σε όλη μου την καθημερινότητα, δηλαδή από το πρωί μέχρι το βράδυ, να κάνω το σωστό. Ετσι όπως το έχω εγώ στο κεφάλι μου το σωστό».