Μεταξύ μαΣ - Real.gr

Περιήγηση στο γυαλιστερό, ορθογώνιο σύμπαν, με μικρές στάσεις σε ό,τι ιντριγκάρει, δικαιώνει ή προκαλεί

Από τη ΜΑΡΙΑ ΣΙΓΑΛΑ

– «ΕΓΩ Τον επικαλούμαι και στις καλές και στις κακές στιγμές. Ποτέ δεν Τον ξεχνώ. Δεν μπορείς να μην πάρεις τον πατέρα σου μια φορά την ημέρα τηλέφωνο. Εγώ Τον έχω ζαλίσει τον Θεό». Και την 8η μέρα της δημιουργίας ο Θεός έφτιαξε τα ταμπελάκια «Μην ενοχλείτε», για να γλιτώσει από τον Σταμάτη Γονίδη.

– «ΔΕΝ πιστεύω στον διαχωρισμό ποιοτικού – εμπορικού. Πιστεύω ότι όταν ο άνθρωπος έχει μια ποιότητα, τη φέρει όπου κι αν είναι». Πόσο πιο κομψά να το πει η Λένα Παπαληγούρα;

– «ΜΗ ΝΟΜΙΖΕΤΕ ότι το θέατρο λειτουργεί λυτρωτικά», ξεκαθάρισε για τους ηθοποιούς η Θέμις Μπαζάκα. «Το θέατρο μπορεί να δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Δεν είναι δρόμος ψυχοθεραπείας το θέατρο… Δεν πρέπει να γίνεται κάποιος ηθοποιός για να λύσει τα θέματά του».

– ΔΕΝ πτοήθηκε ποτέ από την κριτική ο Γιάννης Μπέζος, ο οποίος, στον γνωστό τόνο αυστηρής αυτορρύθμισης, δήλωσε: «Επιθυμώ να ζω σ΄ ένα κλίμα, το οποίο θέλω να διαμορφώνω εγώ –χωρίς να ενοχλώ φυσικά τους άλλους- και δεν θέλω να ικανοποιώ τις διαθέσεις των άλλων. Εχω δικές μου… Θέλω, δηλαδή, να ζω σύμφωνα με τις δικές μου διαθέσεις και προθέσεις. Αυτό με κάνει να είμαι ευτυχής».

– «Η ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ είναι πολύ σημαντική, δηλαδή η επίγνωση μιας κατάστασης. Μετά όμως, πρέπει να γίνει μια δουλειά, που πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο να την κάνει κάποιος μόνος του», εξηγεί η Μυρτώ Αλικάκη. Γιατί η αυτογνωσία αποκαλύπτεται πάντα σε σχέση με έναν άλλο. Είναι σα να προσπαθείς να κόψεις τα μαλλιά σου χωρίς καθρέφτες – μπορείς να αρχίσεις, αλλά δεν μπορείς να δεις την πίσω πλευρά.

– «ΕΝΑΣ λόγος για να συγκρουστώ με τον Δημήτρη Σταρόβα», αποκάλυψε ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης, «είναι η αργοπορία: Αργεί περισσότερο από μένα».

– ΚΑΙ ΟΠΩΣ λέει κι ο Μιχάλης Σαράντης: «Δεν υπάρχει “καλύτερος”. Η σύγκριση είναι ένα πράγμα, το οποίο μπαίνει από πολύ μικρή ηλικία και κάνει κακό. Δεν κάνει ποτέ καλό το να συγκρίνεσαι με κάποιον, να τον ανταγωνίζεσαι. Η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου είναι o “καλύτερος”. Δεν είναι ο καλύτερος άλλος».