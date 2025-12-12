Μεταξύ μαΣ - Real.gr

Περιήγηση στο γυαλιστερό, ορθογώνιο σύμπαν, με μικρές στάσεις σε ό,τι ιντριγκάρει, δικαιώνει ή προκαλεί

Από τη ΜΑΡΙΑ ΣΙΓΑΛΑ

– ΡΕΠΟΡΤΕΡ: «Συγκατοικείς; Εκανες το επόμενο βήμα στη ζωή σου;». Τραϊάνα Ανανία: «Το επόμενο βήμα είναι να μπορείς να μείνεις με τον εαυτό σου, μόνος στο σπίτι, και να μη χρειάζεσαι κανέναν. Η συγκατοίκηση είναι βήμα αδυναμίας, όχι δύναμης, αγαπημένε».

– «ΝΟΜΙΖΩ ότι τους ανθρώπους τους απομυθοποιούμε και τους μυθοποιούμε μέσα στην ίδια μέρα με τον ίδιο τρόπο…». Τώρα ή η Νάνσυ Ζαμπέτογλου κάτι θέλει να πει για την αμφιθυμία της αντίληψής μας ή οι άνθρωποι δεν είναι σταθερά ούτε απογοητεύσεις ούτε ήρωες.

– ΕΝΩ ο Κώστας Τουρνάς υπογραμμίζει: «Πολλές φορές αυτό, το οποίο είναι μια προσωπική μας δυσαρέσκεια, την κάνουμε εξαγωγή και τη φορτώνουμε και τη χρεώνουμε σε τρίτους».

– ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ στον πολυσυζητημένο ομοφυλόφιλο ρόλο του στις «Σέρρες», ο Γιώργος Ζυγούρης εξήγησε: «Το καλύτερο σχόλιο που διάβασα στο ίντερνετ: “Φτάνει πια, τι άλλο θέλετε, ανώμαλοι, σας αποδεχτήκαμε!”. Είναι τελείως παράδοξο… Και αυτός είναι ο λόγος που έγινε αυτή η σειρά».

– ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ Μαίρη Μηνά: «Η αγάπη πάντα μέσα έχει και πόνο. Και απώλεια και πένθος – κάτι θρηνείς πάντα. Και ειδικά όταν αυτή η αγάπη ξεπερνά τα όρια (είτε του έρωτα, είτε της ανιδιοτελούς αγάπης) και μεγαλώνει τόσο και σε ξεπερνά, έχει τρομερή οδύνη. Αλλά την ίδια στιγμή είναι σαν… Οι άνθρωποι που πάσχουν από αγάπη είναι λίγο σαν να αγιοποιούνται κιόλας. Σαν να περνάνε σε μια άλλη σφαίρα. Δηλαδή, είναι σαν να καθαρίζουν τόσο πολύ από τα κατάλοιπα της προσωπικής τους ιστορίας, που νιώθεις ότι έχουν ένα φως όχι εγκόσμιο, λίγο απόκοσμο».

– Η ΡΙΤΑ ΓΟΥΙΛΣΟΝ, σύζυγος του Τομ Χανκς και χολιγουντιανή σταρ, έχασε το πορτοφόλι της και έφτιαξε φανουρόπιτα… Καταρχάς, πώς είναι ο Φανούριος στα αγγλικά;

– ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: «Για την αγάπη έχουν γίνει εγκλήματα, έχουν γίνει θαύματα, έχουν γίνει τα πάντα. Μέχρι και πόλεμοι». Μαίρη Μηνά: «Γιατί είναι μεγαλειώδης. Γιατί είναι τεράστια. Γιατί είναι ό,τι έχουμε και δεν έχουμε».