Μεταξύ μαΣ - Real.gr

Περιήγηση στο γυαλιστερό, ορθογώνιο σύμπαν, με μικρές στάσεις σε ό,τι ιντριγκάρει, δικαιώνει ή προκαλεί

Από τη ΜΑΡΙΑ ΣΙΓΑΛΑ

– «ΣΕ ΠΑΝΗΓΥΡΙ, μαζί με τα γαρίφαλα, όταν παίρνει ο άλλος να πετάξει, μπορεί να πετάξει κι ένα κομμάτι κρέας…», αφηγείται ο τραγουδιστής Γιάννης Καψάλης, παραδίδοντας γνήσιο λαογραφικό υλικό.

– ΜΙΑ ΠΟΥ το ‘φερε η κουβέντα, «έχω να δω τηλεόραση δύο μήνες. Μόνο ΟΠΕΚΕΠΕ βλέπω, παιδιά», δήλωσε η Νικολέττα Ράλλη.

– «ΕΧΩ ΠΑΕΙ και στη Νέα Υόρκη την Πρωτοχρονιά. Επληττα… Μου φαινόταν ότι πήγα στη Θήβα». Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και η κυρία Αννα Φόνσου μάς εύχονται χρόνια πολλά…

– «ΘΑ ΠΩ για μία φορά ακόμα ότι η σάτιρα έχει όρια!». Ελάτε να τα πάρετε, κύριε Κώστα Πρέκα.

– ΡΕΠΟΡΤΕΡ: «Είστε μια πολύ ωραία γυναίκα, σέξι παντρεμένη». Κατερίνα Στικούδη: «Πω πω, αυτή η πρόταση έχει βγει από το χρονοντούλαπο!».

– «ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ γύρω μας είναι οι καθρέφτες μας», εξήγησε η Ευγενία Σαμαρά. «Κάθε άνθρωπος, που φέρνουμε στη ζωή μας, κάτι μας καθρεφτίζει. Είναι σημαντικό να μπορούμε εκεί να πούμε “Τι μου καθρεφτίζεις; Γιατί με κάνεις τόσο πολύ να πάω στα άκρα; Κάτι ψάχνω κι εγώ”. Και να το πάρω σαν μάθημα». Καμιά φορά η ενόχληση δεν είναι απειλή, είναι πληροφορία.

– ΡΕΠΟΡΤΕΡ: «Κωμωδία ή δράμα;». Βασίλης Χαραλαμπόπουλος: «Κωμωδία-δράμα».