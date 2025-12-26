Μεταξύ μαΣ - Real.gr

Περιήγηση στο γυαλιστερό, ορθογώνιο σύμπαν, με μικρές στάσεις σε ό,τι ιντριγκάρει, δικαιώνει ή προκαλεί

Από τη ΜΑΡΙΑ ΣΙΓΑΛΑ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ – Α’ μέρος

– ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ «Πρωίαν σε είδον» έριξαν αυλαία για το καλοκαίρι σερβίροντας μουσακά, ενώ για την πρεμιέρα της νέας σεζόν επέλεξαν να μαγειρέψουν παστίτσιο. Λογικά με το νέο έτος θα προσθέσουν και «μπεσαμέλ» στην ταυτότητα της εκπομπής.

– ΠΩΣ ΟΡΙΣΕ τον έρωτα η Ναταλία Αργυράκη; «Ως λαχτάρα». Διπλής ανάγνωσης…

– Η ΕΙΔΗΣΗ ήταν η σύλληψη γνωστού τηλεοπτικού σεφ για χρέη στο Δημόσιο. Αγαπήσαμε το ότι για τη μετάδοσή της οι εκπομπές προτίμησαν τα κοντινά πλάνα σε σολομούς, οσομπούκο και παϊδάκια φλαμπέ.

– ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΤΙΜΗ σειρά του Βασίλη Κεκάτου «Milky way», υποδύθηκε τον ευαίσθητο πατέρα ενός γκέι αγοριού. Ως γονέας και στην πραγματικότητα, ο Ακύλλας Καραζήσης ξεκαθάρισε: «Αν ο ρόλος ήταν του κακού πατέρα, δεν θα τον έκανα. Ηθελα να είμαι υποστηρικτικός ακόμη και στη μυθοπλασία. Υπάρχουν πράγματα που πια τα παίζω με δυσκολία, δεν θέλω να τα αναπαραστήσω καν». Αξίζει να σημειωθεί ότι ο εξαιρετικός ηθοποιός έχει απορρίψει σημαντικές συνεργασίες, επειδή οι ρόλοι που του προτάθηκαν ήταν κακοποιητικοί.

– ΡΕΠΟΡΤΕΡ: «Face lift θα έκανες;». Περικλής Κονδυλάτος: «Τόσο χάλια είμαι, ρε φίλε;».

– ΑΥΤΟ που το σουπεράκι του «Happy Day» έκανε λόγο για την «περίοδο της λοχίας» και δεν ήξερες αν έπρεπε να μελώσεις από τρυφερότητα ή να επιστρατευτείς…

– ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ που του παραχώρησε, ο Κώστας Τσουρός ρώτησε την Ανθή Ευστρατιάδου πώς συνδυάζει τη δουλειά με τη μητρότητα. Την ίδια στιγμή, η Τζένη Θεωνά, σε δική της συνέντευξη, σημείωνε: «Δεν έχει ερωτηθεί ποτέ στην ανθρωπότητα κανένας άνδρας “και το παιδί τώρα πού είναι;”. Ποτέ, πουθενά, σε καμία δουλειά».