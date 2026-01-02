Μεταξύ μαΣ - Real.gr

Περιήγηση στο γυαλιστερό, ορθογώνιο σύμπαν, με μικρές στάσεις σε ό,τι ιντριγκάρει, δικαιώνει ή προκαλεί

Από τη ΜΑΡΙΑ ΣΙΓΑΛΑ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ – Β’ μέρος

– ΓΙΑ το θεατρικό μιούζικαλ «Hotel Amour», που συνυπογράφει με τον Γεράσιμο Ευαγγελάτο, μίλησε ο Θέμης Καραμουρατίδης: «Ηταν η κατάλληλη εποχή, για εμάς τους ίδιους πρώτα απ’ όλα, να φτιάξουμε μια τέτοια παράσταση, με μια συγκλονιστική σκηνοθέτιδα… Δεν τη βρήκαμε τελικά και πήραμε τη Σμαράγδα Καρύδη».

– «ΟΝΕΙΡΟ άλλο εκτός μουσικής δεν είχα», παραδέχτηκε ο Χρήστος Δάντης. «Αυτό που μου αρέσει είναι η οδήγηση. Θα μπορούσα να είμαι ταξιτζής ή νταλικέρης». Το παλιό του καπό…

– «Η ΤΕΧΝΗ πάντα γι’ αυτό μιλούσε», εξήγησε ο ηθοποιός Γιώργος Καραμίχος. «Η τέχνη πάντα μιλούσε για το πώς κακοποιείται η αγάπη. Ολες οι ιστορίες που έχουν ειπωθεί μέσω της τέχνης είναι ιστορίες αγάπης και το πώς έχουν κακοφορμίσει τα εμπόδια που έχουν βρει. Και υπάρχει το happy end σε κάποιες και σε κάποιες άλλες όχι».

– ΡΕΠΟΡΤΕΡ: «Τα σκαλιά της εκκλησίας θα τα ανεβείτε;». Δανάη Μπάρκα: «Αν βρω γερά, να μας αντέχουν όλους, θα τα ανέβω».

– ΜΕΤΑ τον ντόρο που προκάλεσαν οι απόψεις της περί «κάρμα βιασμού», η Θεοφανία Παπαθωμά επανήλθε: «Είναι πολύ άσχημο να κάνεις μια δήλωση και να τη χρησιμοποιούν για να σε διασύρουν, να μειώσουν την αξία σου, να σπιλώσουν την υπόληψή σου». Για όλους αυτούς τους λόγους είναι πολύ άσχημο να κάνεις μια τέτοια δήλωση.

– «ΕΙΣΑΙ ανοιχτός στο να μάθεις;», τον ρώτησαν. «Μόνο», απάντησε ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος. «Γενικά δεν θέλω να ξέρω, θέλω να μάθω. Προτιμώ να μην ξέρω τίποτα. Και διάλεξα μια δουλειά που μου το επιτρέπει, δεν χρειάζεται να ξέρω. Αμα είσαι γιατρός, πρέπει να ξέρεις. Αμα είσαι μηχανικός και χτίζεις σπίτια, πρέπει να ξέρεις. Αμα κάνεις παραστάσεις, δεν χρειάζεται να ξέρεις, δεν πειράζει, δεν θα πάθει κάποιος τίποτα. Θέλω να πω, δεν το παίρνω τόσο στα σοβαρά… Ευτυχώς αυτή η δουλειά επιτρέπει να μην ξέρεις και να θέλεις να μάθεις. Και αυτό είναι πιο αναζωογονητικό».

– ΡΕΠΟΡΤΕΡ: «Μια φράση που έχει υπάρξει οδηγός στη ζωή σας;». Γιάννης Μπέζος: «Υπάρχει μία: Μη δουλευόμαστε μεταξύ μας».