Μεταξύ μαΣ - Real.gr

Από τη ΜΑΡΙΑ ΣΙΓΑΛΑ

– «Η ΚΩΜΩΔΙΑ σού σηκώνει έναν καθρέφτη και βλέπεις ουσιαστικά τη γελοιότητά σου», εξήγησε ο Αιμίλιος Χειλάκης. «Αυτό βλέπουμε στους χαρακτήρες της κωμωδίας και λέμε μέσα μας “ευτυχώς που δεν είμαι σαν κι αυτόν”».

– ΝΑΝΣΥ Ζαμπέτογλου: «Η αλήθεια δεν νομίζω ότι έχει ποτέ πρόβλημα». Δημήτρης Σαμόλης: «Ακριβώς όπως το λες. Η αλήθεια τρυπάει και τον άλλον στην όποια αλήθεια του». Ν. Ζαμπέτογλου: «Ή τον καθηλώνει και δεν μπορεί να αντιδράσει…». (Ε, καθηλώθηκα τώρα, τι να πω;).

– «ΕΙΝΑΙ μέρος της δουλειάς μας, υπάρχει μέρος ματαιοδοξίας: Θέλουμε να μας χωνεύει ο κόσμος, θέλουμε να μας πάει. Είναι η αδυναμία μας», παραδέχτηκε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, υπενθυμίζοντας ότι πίσω από τη δημόσια εικόνα υπάρχουν άνθρωποι με ανασφάλειες και ανάγκες επιβεβαίωσης και αποδοχής.

– ΕΝΩ ο κύριος Γιάννης Βογιατζής σχολίασε με μια διαφορετική ματιά: «Εγώ τη δουλειά δεν την παίρνω σαν δουλειά. Την παίρνω σαν χαρά, σαν προσφορά, σαν πλάκα. Αυτό αισθάνομαι. Κι άμα δεν αισθάνεσαι σ’ αυτή τη δουλειά, να φεύγεις και να μην κοιτάς και πίσω σου».

– «ΠΩΣ καταλαβαίνουμε ότι δεν αγαπάμε τον εαυτό μας;», τον ρώτησαν. «Καταρχάς», απάντησε ο Νίκος Κουρής, «άμα δεν έχω αγαπήσει τον εαυτό μου, δεν μπορώ, όχι να αγαπήσω, ούτε σημασία να δώσω σοβαρά σ’ έναν άλλον άνθρωπο. Επίσης, δεν μπορείς να χαρίσεις στον άλλον το χειρότερό σου κομμάτι, ούτε το κομμάτι που κρύβεται από σένα τον ίδιο. Κρύβεις από τον εαυτό σου κομμάτια και έτσι πας στους άλλους ανθρώπους μισός».

– «ΓΕΝΙΚΩΣ, δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω την ανωτερότητα των ανθρώπων απέναντι σε κάποιους άλλους», εξανέστη ο Ιωάννης Παπαζήσης. «Δεν την καταλάβαινα ακόμα κι όταν μεγάλωνα σ’ ένα πολύ μικρό χωριό στη Δράμα. Δεν την καταλαβαίνω. Συγγνώμη αν δεν είμαι ευφυής, αλλά δεν την καταλαβαίνω».

– ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ότι θέλει να γίνει ηθοποιός όταν είδε μια παραστάση με την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη. Και όταν μετά από πολλά χρόνια η Λένα Δροσάκη συνεργάστηκε με τη μεγάλη κυρία του θεάτρου και της αποκάλυψε ότι υπήρξε για εκείνη έμπνευση, η Κ. Καραμπέτη απάντησε απλά: «Μου το λες, το κρατάω μέσα μου, αλλά το ξεχνάμε, είμαστε ισάξιες και πάμε να δουλέψουμε μαζί».