Μεταξύ μαΣ - Real.gr

Από τη ΜΑΡΙΑ ΣΙΓΑΛΑ

– «ΥΠΑΡΧΕΙ μια ενοχή πάντα όταν κοιμόμαστε», θεωρεί ο Φώτης Σεργουλόπουλος. «Σε παίρνει κάποιος τηλέφωνο και κοιμάσαι, σου λέει “σε ξύπνησα;”, λες “όχι, όχι” και βήχεις κιόλας για να ανοίξει η φωνή». Ισως πάλι να είναι ευγένεια, για να μη φορτωθεί αυτός που σε ξύπνησε την ενοχή.

– ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Καμέας: «Η Ιωάννα είναι καλά στο σπίτι της μέσα;». Ιωάννα Μαλέσκου: «Η Ιωάννα είναι καλά στην ψυχή της μέσα».

– «ΣΟΥ έχουν πει ότι μοιάζεις με τον Σάκη Ρουβά;», ρώτησε η Ολγα Λαφαζάνη τον Μάριο Αθανασίου και λίγο πιο δυνατά από τον Μάριο Αθανασίου πρέπει να γέλασε ο οφθαλμίατρος της Ολγας Λαφαζάνη.

– ΟΥΤΕ η Δανάη Παππά πάντως, φαίνεται να αντιμετωπίζει ζητήματα ταυτότητας. «Η αναγνωρισιμότητα προσπαθεί συχνά να με τρομάξει, αλλά δεν τα καταφέρνει. Δηλαδή, δεν μπορώ να μην είμαι ο εαυτός μου», δήλωσε η ηθοποιός.

– ΡΕΠΟΡΤΕΡ: «Το πέρασμα του χρόνου σάς αγχώνει;». Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: «Καθόλου, εσάς; Μην αγχώνεστε, το αύριο δεν έχει έρθει ακόμα, το σήμερα είναι εδώ».

– «ΑΥΤΟ που μαθαίνω από τον γιο μου και νομίζω ότι από τα παιδιά το μαθαίνουμε», είπε ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης, «είναι να αφήνουμε τα πράγματα να εξελίσσονται και να μην είμαστε τόσο παρεμβατικοί».

– «ΕΙΣΑΙ ευτυχισμένος;», τον ρώτησαν και ο Σταμάτης Φασουλής, με μια εσάνς αιφνιδιασμού για την απορία, απάντησε: «Δεν θα το έλεγα. Αλλά ούτε και δυστυχισμένος. Δηλαδή, δεν περνάω άσχημα, αλλά δεν κερνάω και τη γειτονιά…».