Μεταξύ μαΣ - Real.gr

Από τη ΜΑΡΙΑ ΣΙΓΑΛΑ

Από τη ΜΑΡΙΑ ΣΙΓΑΛΑ

– «ΘΕΩΡΩ», είπε ο Στέλιος Ρόκκος, «ότι το πιο επικίνδυνο είδος ανθρώπου είναι ο βλάκας. Γιατί ο μαλάκας πιστεύω ότι κάνει και κάνα δυο ρεπό την εβδομάδα. Ο βλάκας είναι 7ήμερο».

– «ΕΧΕΙ γίνει ένα μεγάλο μπέρδεμα», ξεκίνησε να λέει η Δήμητρα Γαλάνη. «Η μουσική και οι διαδρομές αυτές δεν είναι κάτι για να γίνουμε διάσημοι. Είναι ένα πάθος. Το οποίο, αν έχει πραγματικά βρει το αντίκρισμά του, μπορεί να γίνει δρόμος ζωής, να σου φωτίσει όλη σου τη ζωή. Εμάς μας έχει κάνει καλύτερους ανθρώπους αυτό που κάνουμε». Γιατί άλλο «βίωμα» και άλλο «θέαμα».

– ΕΝΩ ο Δημήτρης Σαμόλης κατέθεσε τη δική του εμπειρία: «Ο πατέρας μου άρχισε να αποδέχεται ότι είμαι καλλιτέχνης και όχι δικηγόρος στις “Αγριες μέλισσες”. Αλλά, για να είμαι απολύτως ειλικρινής -γιατί δυστυχώς στις συνεντεύξεις μου με πιάνει μια ειλικρινίτιδα- εμένα μου ήταν πιο πικρό το ότι με αποδέχτηκε όταν με αποδέχτηκε και το ευρύ κοινό. Δηλαδή, η αποδοχή πρέπει να έρθει a priori, όχι εκ των υστέρων».

– «ΕΙΝΑΙ πολύ σημαντικό οι σχέσεις των γονιών με τα παιδιά να είναι καλές. Και διαμορφώνονται, αλλάζουν και πρέπει να είσαι έτοιμος να ανταποκριθείς σε αυτές τις αλλαγές. Εννοώ, ότι όσο μεγαλώνεις αλλάζουν και τα όρια, αλλάζουν και οι ανάγκες», εξήγησε –ως γιος- ο ηθοποιός Γιώργος Ζυγούρης.

– «ΓΙΑ ΜΕΝΑ είναι πιο σημαντικοί οι άνθρωποι που καλείς στα δύσκολα», τονίζει η Φαίη Σκορδά, υπενθυμίζοντας ότι η εμπιστοσύνη δεν χτίζεται στη χαρά, αλλά στην κρίση.

– ΣΕ ΤΕΤΟΙΕΣ περιόδους κρίσης, όταν τα πράγματα δεν έρχονται όπως τα είχε υπολογίσει και η ζωή τού ανατρέπει με κάποιον τρόπο τα δεδομένα, ο Χρήστος Λούλης, άραγε, πώς αντιδρά;

– «ΟΤΑΝ περάσει το πρώτο σοκ, που λες “αυτό δεν το περίμενα”», απαντά ο ηθοποιός, «μετά σκέφτεσαι “αλίμονο κι αν τη ζωή μπορούσαμε να την προγραμματίσουμε και να πάνε όλα όπως τα έχουμε σχεδιάσει και όλα όπως τα περιμένουμε”. Μα και οι ίδιοι δεν είμαστε αυτό που περιμένουμε. Και μέρα με τη μέρα βλέπεις ότι η ζωή προχωράει και ότι τελικά όλα τα πράγματα ο άνθρωπος τα αντέχει και όλα μπορεί να τα διαχειριστεί. Και να τα μοιραστεί με τους άλλους».