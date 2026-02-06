Μεταξύ μαΣ - Real.gr

Περιήγηση στο γυαλιστερό, ορθογώνιο σύμπαν, με μικρές στάσεις σε ό,τι ιντριγκάρει, δικαιώνει ή προκαλεί

– ΡΕΠΟΡΤΕΡ: «Είστε έτοιμη για έναν νέο έρωτα;». Δέσποινα Μοιραράκη: «Παιδιά, αυτά δεν τα προγραμματίζουμε. Ο έρωτας δεν είναι μενού, που λες “θα πάρω αυτό, θα πάρω εκείνο”. Ο,τι θέλει ο Υψιστος!». Παραγγέλνει ο Υψιστος;

– «ΚΑΙ η μπούρδα έχει την ουσία της, αλλά να λειτουργεί σαν εξαίρεση και όχι σαν κανόνας», τόνισε ο Γιάννης Μπέζος. «Μια στιγμή ανοησίας πάντα υπάρχει, αλλά δεν μπορεί να μας χαρακτηρίζει καθημερινά αυτό. Η ελληνική τηλεόραση το έχει αυτό το κακό… Είναι ψευτοχαρούμενη. Ανοίγεις μια εκπομπή το πρωί να δεις και όλοι είναι χαρούμενοι. Χωρίς λόγο. Δεν λέω να είναι σκυθρωποί, αλλά όταν είσαι χαρούμενος χωρίς λόγο, κάτι είναι ύποπτο».

– «ΜΕ τον χρόνο που περνάει είσαι συμφιλιωμένος;», τον ρώτησαν. «Δεν μπορείς να κάνεις κι αλλιώς», απάντησε ο Νίκος Ψαρράς. «Τα μαλλιά γκριζάρουν, οι ρυτίδες έρχονται, αλλά στο τέλος της ημέρας ξέρεις τι λες; “Θεέ μου, σ’ ευχαριστώ που γερνάω, έχω ρυτίδες και μεγαλώνω, γιατί ζω”».

– «ΕΓΩ χαίρομαι πάρα πολύ τις νεότερες γενιές, τα νέα παιδιά, τα παρατηρώ πάνω στη δουλειά και τα κλέβω», παραδέχτηκε χωρίς κόμπλεξ η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη.

– ΓΙ’ ΑΥΤΗ τη φρέσκια ματιά του, όχι ως ηθοποιού, αλλά ως πατέρα, μίλησε ο Κώστας Νικούλι: «Είμαστε μια νέα γενιά γονέων, λίγο πιο ενημερωμένοι για το τι περιβάλλον χρειάζεται για να μεγαλώσει ένα παιδί. Εχουμε και τη γνώση της ψυχοθεραπείας και της ψυχανάλυσης, οπότε ξέρουμε πάνω-κάτω πώς πρέπει να αντιδρούμε σε κάποιες συνθήκες και πώς πρέπει να συμπεριφέρεται ο ένας σύντροφος στον άλλον. Αυτή νομίζω είναι η σημαντική διαφορά».

– «ΝΑΙ, τη συνηθίζουμε τη βία. Μα βία έχουμε κάθε μέρα στη ζωή μας. Μέσα μας, έξω μας, από πάνω μας, από κάτω μας», διαπίστωσε ο Χρήστος Λούλης. «Ας πούμε, κάτι συμβαίνει και είσαι πάρα πολύ θλιμμένος, πάρα πολύ θυμωμένος, νιώθεις ακραία συναισθήματα, προδοσία, άδειασμα… Και την ίδια στιγμή πρέπει να πας στη δουλειά σου. Για να το καταφέρεις αυτό, μάλλον κάνεις μια μικρή πράξη βίας μέσα σου, λες “Φτάνει τώρα αυτό”».

– «ΔΕΝ είναι όλα πολιτική. Μερικές φορές υπάρχει και η ανάγκη για αλήθεια και έκφραση», είπε ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Ακριβής αντίστιξη…