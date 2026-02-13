Μεταξύ μαΣ - Real.gr

Περιήγηση στο γυαλιστερό, ορθογώνιο σύμπαν, με μικρές στάσεις σε ό,τι ιντριγκάρει, δικαιώνει ή προκαλεί

Από τη ΜΑΡΙΑ ΣΙΓΑΛΑ

– ΡΕΠΟΡΤΕΡ: «Μετά τον χωρισμό είστε πιο αυστηρός στις επιλογές σας;». Πέτρος Λαγούτης: «Οχι. Δεν νομίζω ότι με τον έρωτα μπορούμε να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί, γιατί… μας προλαβαίνει. Ο έρωτας μάς χτυπάει, δεν τον χτυπάμε εμείς».

– «ΔΕΝ είμαι από τους ανθρώπους που περιμένουν αυτή τη γιορτή. Νομίζω ότι είναι ωραίο τους ανθρώπους που είμαστε ερωτευμένοι να τους τιμούμε κάθε μέρα, να ζούμε την κάθε στιγμή, να κάνουμε τρέλες και να μην ξεχνάμε ότι η ζωή δεν ξέρουμε πόση είναι, οπότε να την γλεντάμε!», είπε η Δανάη Μπάρκα για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου και όχι για την Τσικνοπέμπτη.

– «ΕΧΩ αποφασίσει στη ζωή μου ότι δεν θα μικρύνω για να χωρέσω κάπου που δεν βολεύομαι», ξεκαθάρισε η Μαρίνα Ασλάνογλου. Αυτή την τελετουργία την κρατάμε για το τέλος, όχι για τη ζωή…

– «ΝΟΜΙΖΩ», ξεκίνησε να λέει ο Σωτήρης Τσαφούλιας, «ότι αυτό που συμβαίνει στην εποχή μας είναι ότι επιτέλους σηκώνονται όλα τα χαλιά. Δεν πιστεύω ότι έχουμε σήμερα κάτι πολύ χειρότερο κοινωνικά από αυτό που είχαμε τη δεκαετία του ’50. Απλά τώρα δεν μπορεί να κρυφτεί τίποτα – δεν μπορούμε να κρύψουμε την αλήθεια και δεν μπορούμε να κρυφτούμε από αυτή. Κι αυτό πρέπει να γίνει εφαλτήριο, όχι να πάνε οι συνθήκες της ζωής μας 100 χρόνια πίσω, αλλά να καταλάβουμε πια τις παθογένειές μας και να πάμε ένα βήμα μπροστά στο να ζήσουμε σαν άνθρωποι: με ενσυναίσθηση, αλληλεγγύη και σεβασμό στην ατομικότητα και την ελευθερία του άλλου».

– ΡΕΠΟΡΤΕΡ: «Μετά τον χωρισμό απολαμβάνετε την ελευθερία σας;». Πέτρος Λαγούτης: «Ε, αυτά είναι σχετικές κουβέντες…».

– «ΠΩΣ είναι αυτός ο στίχος του Σαββόπουλου, που έλεγε “όπως μεγαλώνουμε και όμορφα παλιώνουμε”… Δηλαδή, θέλω να πω το να μεγαλώνεις είναι αναπότρεπτο, δεν μπορείς να κάνεις γι’ αυτό – η εναλλακτική λύση είναι μη ζεις». Οπως τα λέει ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης.

– ΚΑΙ τι είναι αυτό που δίνει ζωή στον κύριο Γιώργο Κωνσταντίνου; «Είναι το “μπορώ”», εξηγεί ο ίδιος. «Δεν έχω πει ποτέ “δεν μπορώ να το κάνω αυτό”, “αχ, πώς θα το κάνω αυτό” – εγώ αυτό δεν το ξέρω».