Μεταξύ μαΣ - Real.gr

Από τη ΜΑΡΙΑ ΣΙΓΑΛΑ

– ΤΟΥ ΖΗΤΗΣΑΝ να πει ένα ελάττωμά του και ο Γιώργος Γερολυμάτος απάντησε: «Ελάττωμα είναι όταν εμπιστεύεσαι τους ανθρώπους». Και όταν μετακυλίεις την ευθύνη στους άλλους πάντως, ελάττωμα είναι.

– ΤΙ ΕΙΝΑΙ αυτό που δεν μπορεί να κατανοήσει στην εποχή μας; «Τον ατομισμό», απαντά ο Θάνος Τοκάκης. «Υπάρχει ένας ατομισμός τεράστιος αυτή τη στιγμή, ο οποίος μεγαλώνει όλο και περισσότερο, τρέφεται και από τα social media και πιστεύω ότι είναι πολύ επικίνδυνος. Είναι μια διαδικασία που δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί πιστεύω ότι το μόνο που έχουμε στη ζωή μας είναι οι άλλοι άνθρωποι».

– ΩΣ FOLLOW UP προηγούμενης δήλωσής του ότι η τηλεόραση δεν αγαπάει τα παιδιά της, ο Νίκος Μουτσινάς διευκρίνισε: «Λυπάμαι που δυσαρεστούνται οι άνθρωποι της τηλεόρασης με αυτό που λέω. Το καταλαβαίνω. Αλλά η τηλεόραση με έχει αγαπήσει γιατί κάτι της έχω φέρει, όπως μου έφερε και αυτή εμένα – χρήματα, φήμη, δόξα… Αλλά άμα δεν της κάνω το χατίρι, δεν μ’ αγαπάει. Αρα έχουμε τελειώσει με την αγάπη. Δεν την περιμένω από την τηλεόραση».

– ΡΕΠΟΡΤΕΡ: «Τον χρόνο που περνάει τον σκέφτεσαι καθόλου;». Ιωάννα Μαλέσκου: «Με σκέφτεται αυτός…».

– «ΔΕΝ ήρθε σαν έκπληξη το ότι γέρασα. Το περίμενα… Δεν έπεσα από τα σύννεφα. Ηξερα ότι θα γεράσω και ξέρω ότι θα πεθάνω. Δεν έχω καμία αμφιβολία γι’ αυτά», εξήγησε ο Αντώνης Καφετζόπουλος.

– «Η ΖΩΗ θέλει χιούμορ», τονίζει η Μυρτώ Αλικάκη. «Οταν είμαστε μικροί παίρνουμε τον εαυτό μας πολύ σοβαρά. Νομίζω ότι αυτό είναι το κέρδος του να μεγαλώνεις: Χαλαρώνεις, απολαμβάνεις μ’ έναν άλλον τρόπο τα πράγματα, δεν χαραμίζεσαι».

– ΚΑΙ τι εύχεται η Ελλη Τρίγγου για εκείνη; «Εύχομαι στην Ελλη του ’26 να είναι κοντά με τον εαυτό της, να τον αγαπάει, να τον φροντίζει, να τον ακούει και να του επιτρέπει να είναι όλο και πιο ελεύθερος».