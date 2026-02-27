Μεταξύ μαΣ - Real.gr

Περιήγηση στο γυαλιστερό, ορθογώνιο σύμπαν, με μικρές στάσεις σε ό,τι ιντριγκάρει, δικαιώνει ή προκαλεί

Από τη ΜΑΡΙΑ ΣΙΓΑΛΑ

– «ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ στη συντροφικότητα είναι το να είναι ο ένας ο καλύτερος φίλος του άλλου. Να μοιράζεσαι τα πάντα, σκέψεις, συναισθήματα… Και να γελάς», διαπιστώνει η φωτογράφος Calliope.

– ΕΝΩ για το ίδιο θέμα η Ντορέττα Παπαδημητρίου σημειώνει: «Νομίζω ότι όσο πιο καλά είσαι με τον εαυτό σου –κι αυτό δεν είναι ούτε εύκολο, ούτε δεδομένο, χρειάζεται δουλειά- δεν μπαίνεις στη διαδικασία να ψάχνεις τίποτα. Νιώθεις καλά και είσαι καλά και ως μονάδα. Και αν στην πορεία έρθει κάτι, που θα το ενισχύσει αυτό, είναι ευπρόσδεκτο φυσικά».

– «ΠΛΕΟΝ νιώθω ότι είναι κουλ να μην είσαι κουλ», τόνισε ο Δημήτρης Σαμόλης. Δηλαδή, εγώ τώρα δεν σας γνωρίζω, οπότε μου φαίνεται λίγο παράταιρο να έχω μια ανετίλα –δηλαδή, από πού και ως πού; Τώρα μ’ αρέσει που θέλω τον χρόνο μου. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι ζυμωνόμαστε, πρέπει να γραδάρουμε ο ένας τον άλλον».

– «ΕΜΕΝΑ η τάση μου είναι να διακωμωδώ τα πράγματα. Ακόμη και τα πιο δύσκολα, για να μπορέσω να τα αντέξω… Δεν είμαι drama queen, είμαι ακριβώς το αντίθετο», μας συστήθηκε η Ευαγγελία Μουμούρη.

– «ΕΙΝΑΙ καλό να ξεφεύγεις, για να μπορέσεις να επανέλθεις. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που είναι μόνιμα συντηρητικός στο να καταφέρει να είναι πάντα σε μια ευθεία γραμμή, δεν θα καταλάβει ποτέ τίποτα. Θεωρώ ότι πρέπει να ξεφύγεις, να κάνεις και τα λάθη σου. Γιατί αλλιώς τα σωστά δεν θα έρθουν ποτέ», εξηγεί ο Γιώργος Γεροντιδάκης.

– ΚΑΙ ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης εμβαθύνει τον συλλογισμό: «Η αποτυχία είναι ο πιο σπουδαίος δάσκαλος στο να σου ενεργοποιήσει το κίνητρο να καταλάβεις “γιατί” και να προχωρήσεις μετέπειτα στη ζωή σου. Οχι για να επιτύχεις, για να αισθανθείς ότι εξελίχθηκες ένα σκαλοπάτι παραπάνω». Γιατί η αποτυχία δεν σε μαθαίνει πώς να επιτύχεις, σε μαθαίνει πώς να μη μένεις ο ίδιος.

– ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ, «Οχι, δεν υπάρχει γραφικότητα στο να λες την άποψή σου», ξεκαθάρισε ο Γιώργος Παπαγεωργίου. «Γραφικό είναι να είσαι ένας φιόγκος που παριστάνει τον ομορφούλη και ενώ συμβαίνουν ακραία πράγματα γύρω σου, στην εποχή σου, εσύ απλά θες να κοιτάς αν είσαι ωραίος στην κάμερα ή όχι. Για μένα αυτό είναι γραφικό».