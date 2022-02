10o Συνέδριο Αγροτεχνολογίας - «Επαναπροσδιορίζοντας τη Γεωργία»

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και η Επιτροπή Αγροτεχνολογίας διοργανώνουν τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου το 10ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας με τίτλο: “Επαναπροσδιορίζοντας τη Γεωργία: Καλλιεργώντας Λύσεις σε Παγκόσμιες Προκλήσεις”, σε υβριδική μορφή.

Το ετήσιο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας πραγματοποιείται με μεγάλη επιτυχία από το 2012 και έχει καθιερωθεί ως ένας θεσμός υψηλού κύρους, ο οποίος συμβάλλει αποφασιστικά στην επιτυχημένη πορεία της αγροτικής οικονομίας και του αγρότη–επιχειρηματία, παρέχοντας σημαντικές πληροφορίες για το παρόν και το μέλλον του κλάδου. Μέσα από την πάροδο των χρόνων και με την επιτυχημένη πορεία του, το Συνέδριο Αγροτεχνολογίας, έχει καταστεί ένα χρήσιμο "εργαλείο" για την ανάδειξη των τάσεων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν ο πρωτογενής τομέας και η βιομηχανία τροφίμων.

Η φετινή ατζέντα του συνεδρίου επικεντρώνεται στις πολιτικές ανανέωσης του αγροτικού χώρου, στην οικοδόμηση βιώσιμων και ανθεκτικών γεωργικών συστημάτων και στις πανδημικές επιπτώσεις στην αγροδιατροφική αλυσίδα. Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο αντιλαμβάνεται την ανάγκη μετάβασης σε ένα αγροδιατροφικό σύστημα με αλματώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας και αναδεικνύει σημαντικές ευκαιρίες και προκλήσεις του κλάδου.

Το συνέδριο θα τιμήσουν με την παρουσία τους προβεβλημένα στελέχη της αγοράς, εκπρόσωποι της πολιτείας και του ευρωκοινοβουλίου καθώς και εκπρόσωποι φορέων, οργανώσεων και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Ενδεικτικά στο συνέδριο θα συμμετέχουν οι:

- Νικόλαος Μανέτας, Προϊστάμενος, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος

Αγροτικής Ανάπτυξης, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

- Εύα Καϊλή, Vice-President, European Parliament

- Alan Matthews, Professor Emeritus, European Agricultural Policy, Trinity College Dublin

- Ilias Tagkopoulos, Professor, Computer Science and Genome Center, University of California, Davis

- Stefan Stahlemcke, Regional Director, Intelligent Solutions Group, John Deere

- Στέφανος Φωτίου, Director, Office of Sustainable Development Goals, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

- Sir Charles Godfray, Director, Oxford Martin School

- Stavros Vougioukas, Professor, Department of Biological and Agricultural Engineering, University of California, Davis

