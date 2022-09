Το 20o Συνέδριο Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητήριου με τίτλο «Headwinds: Endure. Adapt. Persevere. Embracing the Changing Future of Sustainability» που πραγματοποιήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2022, στο Grand Hyatt Athens, παρουσίασε έναν επιδραστικό διάλογο για το μέλλον της βιωσιμότητας.

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο, συμπλήρωσε φέτος 20 χρόνια διοργάνωσης Συνεδρίων Εταιρικής Υπευθυνότητας στην Ελλάδα. Μια διορατική πρωτοβουλία που σηματοδότησε, για πρώτη φορά στη χώρα μας, τη σύνδεση ενός εμπορικού επιμελητηρίου όχι μόνο με την ανάπτυξη των διμερών εμπορικών και οικονομικών σχέσεων, τις επενδύσεις και τη δικτύωση επιχειρήσεων, αλλά και με τις έννοιες άνθρωπος, περιβάλλον, διακυβέρνηση.

Στο σημερινό, ραγδαία μεταβαλλόμενο μεταπανδημικό περιβάλλον, το 20ο επετειακό Συνέδριο Εταιρικής Υπευθυνότητας εστίασε σε νευραλγικά ερωτήματα, εστιάζοντας στην ανάγκη για ένα βιώσιμο και συμπεριληπτικό μέλλον.

Στην έναρξη του Συνεδρίου, ο Προέδρος του Επιμελητηρίου κ. Νικόλαος Μπακατσέλος υπογράμμισε ότι «στο Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο αναζητούμε διαρκώς το βιώσιμο όραμα για το μέλλον με γνώμονα την ουσία και τον ρεαλισμό. Αναζητούμε διαρκώς τρόπους να είμαστε χρήσιμοι στην επιχειρηματική κοινότητα και κατ’ επέκταση στην ελληνική κοινωνία, προωθώντας το μοντέλο επιχειρηματικότητας που βασίζεται στον σκοπό – purpose - και την επίδραση – impact, δηλαδή αυτό ακριβώς το μοντέλο που υπηρετούμε διαχρονικά με συνέπεια. Αναζητούμε τις απαντήσεις στις προκλήσεις των καιρών και αναδεικνύουμε τις ευκαιρίες από την πολυσυλλεκτική συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και επιχειρηματικών φορέων. Σε αυτήν τη διαρκή αναζήτηση οράματος επιβεβαιώνουμε καθημερινά ότι η δημιουργία επιχειρηματικής αξίας με όρους βιωσιμότητας αποτελεί παγκόσμια προτεραιότητα».

Ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου κ. Ηλίας Σπιρτούνιας, κάνοντας μια αναδρομή στην εξέλιξη της Εταιρικής Υπευθυνότητας στην Ελλάδα κατά την τελευταία εικοσαετία τόνισε ότι «Στα 20 αυτά χρόνια, είδαμε την Εταιρική Υπευθυνότητα να εξελίσσεται σε ένα αληθινό κίνημα στελεχών, που πίστευαν στον σκοπό της, σε μια mainstream δραστηριότητα των επιχειρήσεων, σε ένα σύστημα δεικτών που συνδέει επιχειρήσεις, κράτη και κοινωνίες των πολιτών και μέχρι σήμερα, – το ESG –, που αφορά πλέον όλη την αγορά – από τους θεσμικούς επενδυτές έως το τραπεζικό σύστημα και από τις μεγάλες πολυεθνικές έως τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες».

O Πρόεδρος της Επιτροπής Εταιρικής Υπευθυνότητας κ. Πάκης Παπαδημητρίου εστίασε στην ανάγκη επικοινωνίας των θεμάτων βιωσιμότητας με όρους απλούς και κατανοητούς ώστε να γίνονται αντιληπτοί από την επιχειρηματική κοινότητα και την ευρύτερη κοινωνία.

Ο διάλογος ξεκίνησε με παρουσίαση έρευνας για το πώς εισπράττεται και αναλύεται η έννοια της ευημερίας από τον σύγχρονο άνθρωπο .

Οι σύνθετες προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι κοινωνίες σήμερα, από τις γεωπολιτικές κρίσεις και το χάσμα των γενεών στην ψηφιακή γνώση, ως την ανάγκη για συμπερίληψη και κοινωνική συνοχή και το πώς προσεγγίζουμε τις προκλήσεις που αφορούν στα παιδιά στην Ελλάδα, αποτέλεσαν τον κορμό της ενότητας «Κοινωνίες υπό πίεση».

Το πως μπορούμε να οδηγηθούμε σε “net positive” δείκτες όσον αφορά στην κλιματική αλλαγή και τον παγκόσμιο κίνδυνο λειψυδρίας αλλά και την ανάγκη ενός μοντέλου βιώσιμων οικισμών, ξεκινώντας από τα νησιά μας, ήταν το θέμα της επόμενης ενότητας, το οποίο εστίασε σε θέματα κλιματικής αλλαγής, Ευρωπαϊκών πολιτικών, διαφύλαξης της βιοποικιλότητας και ανέδειξε το παράδειγμα της Αστυπάλαιας.

Ιδιαίτερα σημαντική στιγμή του Συνεδρίου ήταν η συζήτηση για τη σύνδεση του Brand των επιχειρήσεων με την επίδραση (impact) και την ανάγκη ενισχυμένης ανάληψης πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των μεγάλων περιβαλλοντικών και κοινωνικών προκλήσεων.

Η υγεία του πλανήτη, η σύνδεση της επιχειρηματικότητας με την προστιθέμενη αξία και το θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία και το περιβάλλον και η επιτακτική ανάγκη για βιώσιμη ανάπτυξη, ήταν τα θέματα της τελευταίας ενότητας «Interconnections» του Συνεδρίου.

Ο διάλογος για το μέλλον της βιωσιμότητας του 20ού Συνεδρίου Εταιρικής Υπευθυνότητας συνέθεσε με πολυσυλλεκτικό και αμφίδρομο τρόπο μια επίκαιρη ατζέντα Βιωσιμότητας, με στόχο την περαιτέρω ανάλυσή της από την Πολιτεία, τους Φορείς, τις Επιχειρήσεις και την Κοινωνία των Πολιτών.

Η Επιτροπή Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, με τη λήξη του 20ου της Συνεδρίου, δεσμεύεται να συνεχίσει το έργο της με δημιουργικότητα, ομαδικότητα και προσανατολισμό στο μέλλον, τις νέες τάσεις και την κατανόηση του παλμού της κοινωνίας και του επιχειρείν.

