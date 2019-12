21ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum: Συνάντηση κορυφής στη Νέα Υόρκη για την ελληνική οικονομία και τις επενδύσεις

Με κεντρικό θέμα «Greece is Back» άνοιξε τις πόρτες του για 21η συνεχόμενη χρονιά το Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο «Capital Link Invest in Greece Forum», το οποίο πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη προσελκύοντας για ακόμη μία φορά περισσότερους από 1,000 συμμετέχοντες.

Έχοντας πλέον εξελιχθεί σε ένα θεσμό για την παρουσίαση των επενδυτικών ευκαιριών που εμφανίζονται στην Ελλάδα, το Συνέδριο συγκέντρωσε εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου, καθώς έφερε σε επαφή πλήθος διεθνών επενδυτών, επιχειρηματιών, τραπεζικών στελεχών, τεχνοκρατών και πολιτικών αξιωματούχων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.

Το φετινό «CapitalLink» πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική συγκυρία όπου η χώρα μας μπαίνει σε τροχιά ταχύτατης και ουσιαστικής ανάπτυξης και οι επενδύσεις αποτελούν το βασικό πυλώνα και μοχλό επανεκκίνησης της εθνικής οικονομίας. Η απλοποίηση των διαδικασιών και η μείωση της γραφειοκρατίας έχουν ενισχύσει την προσπάθεια της εξωστρέφειας και έχουν προσδώσει εγκυρότητα και φερεγγυότητα στις σχέσεις του κράτους με τους διεθνείς επενδυτές, των οποίων η ενεργή παρουσία στη χώρα θα διευρύνει και θα τονώσει την αγορά. Το Συνέδριο στη Νέα Υόρκη παρουσίασε στο διεθνές κοινό τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας και λειτούργησε ξανά ως αρωγός στην προσπάθεια ανάκαμψης της οικονομίας.

Η φετινή διοργάνωση του Συνεδρίου αποτελεί ορόσημο στην πορεία της «CapitalLink» και της συστηματικής προσπάθειας προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηματικό κοινό.

Ειδικότερα, οι διεθνείς επενδυτές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις εξελίξεις και τις μεταρρυθμίσεις στην Ελληνική Οικονομία, καθώς και για το εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο που στοχεύει στην παροχή κινήτρων και στη δομική βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Επιπλέον, οι επενδυτές ενημερώθηκαν για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε επιμέρους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας που αφορούν θέματα όπως η μακροοικονομική εικόνα στην μετα-Brexit εποχή, η διαχείριση του δημοσίου χρέους, η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδομών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισμός, ο τραπεζικός τομέας, η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και η παγκόσμια ναυτιλία.

Η Ελληνική Αντιπροσωπεία απαρτίστηκε από υψηλόβαθμα στελέχη της νέας Κυβέρνησης, καθώς και από τους μεγαλύτερους και σημαντικότερους επιχειρηματίες της αγοράς, οι οποίοι παρουσίασαν στους Αμερικάνους Επενδυτές τις εξελίξεις και τις μεταρρυθμίσεις που αφορούν στην Ελληνική Οικονομία καθώς και τις ευκαιρίες του μέλλοντος. Στο Συνέδριο επίσης συμμετείχαν υψηλόβαθμα στελέχη από τις μεγαλύτερες επενδυτικές Τράπεζες οι οποίες υποστηρίζουν το Συνέδριο, καθώς και άλλοι εμπειρογνώμονες της αγοράς.

Παράλληλα με τις κύριες ενότητες, πραγματοποιήθηκε μια σειρά από κατ’ ιδίαν συναντήσεις (1x1 meetings) μεταξύ των επενδυτών και των διοικήσεων των εταιρειών που συμμετείχαν στο Συνέδριο καθώς και των κυβερνητικών εκπροσώπων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι συμμετείχαν οι εκπρόσωποι των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων, Διεθνείς Οίκοι Αξιολόγησης, σημαντικοί Αμερικανοί επενδυτές με ενεργό παρουσία στην Ελλάδα, 5 – πέντε Διεθνείς Επενδυτικές Τράπεζες, οι 4 – τέσσερις Συστημικές Ελληνικές Τράπεζες και σημαντικό Κυβερνητικό Επιτελείο:

Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης (μέσω τηλεοπτικού μηνύματος)

Ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός Οικονομικών

Ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων

Ο κ. Χάρης Θεοχάρης, Υπουργός Τουρισμού

Ο κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης, Υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής

Ο κ. Γιώργος Ζαββός, Υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα

Ο κ. Γιάννης Τσακίρης, Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων

Ο κ. Γεράσιμος Θωμάς, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιος για θέματα Ενέργειας και Φυσικών Πόρων

Ο κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

Ο κ. Χάρης Λαλάκος, Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Κούτρας, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη

Εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: κ. Francesco Drudi, κ. Paul Kutos, Δρ. Martin Czurda, κ. Riccardo Lambiris και κ. Δημήτρης Τσάκωνας

Το Συνέδριο προσέφερε στο κοινό έναν μοναδικό συνδυασμό πληροφόρησης, marketing, και ευκαιρίες δικτύωσης. Οι συμμετέχοντες φέτος είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν για την Ελλάδα από:

• 83 υψηλού επιπέδου ομιλητές που απευθυνθήκαν σε

• Περισσότερα από 1,000 άτομα που παρακολούθησαν το Συνέδριο

• Περισσότερες από 100 κατ’ ιδίαν συναντήσεις για τις εισηγμένες και μη εταιρίες, καθώς και για τα μέλη της Κυβέρνησης.

• Ξεχωριστές συναντήσεις για τον Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με ξένους επενδυτές που ενδιαφέρονται για την Ελλάδα

• Ενώ παράλληλα όλοι οι Σύνεδροι είχαν την ευκαιρία επαφών και δικτύωσης στα πλαίσια των παράλληλων εκδηλώσεων του Συνεδρίου

Το Συνέδριο άνοιξε ο Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ κ. Χάρης Λαλάκος.

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων πραγματοποίησε ομιλία στα πλαίσια της ενότητας:

«The Macro Picture - The Greek Economy & Europe Post-Brexit ».

Συντονιστής: κ. ΠαύλοςΜασούρος, Managing Partner - Masouros & Partners Law Firm

Συμμετέχοντες:

Mr. Ebrahim Rahbari, Global Head of FX Analysis and Content – Citi

Mr. Paul Kutos, Head of Unit, Economies of the Member States I, Greece |Directorate – General for Economic & Financial Affairs (ECFIN) – European Commission

Mr. Jan Hatzius, GS Chief Economist and Head of Global Economics and Market Research – Goldman Sachs

κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής – Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

κ. ΗλίαςΛεκκός Chief, Economist & Director – ΤΡΑΠΕΖΑΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κ. Γιώργος Πιτσιλής, κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του ανέφερε:

«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στην Ελληνική Φορολογική και Τελωνειακή Διοίκηση είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της μεταρρυθμιστικής μας πολιτικής. Τα τελευταία χρόνια έχουμε αναπτύξει μια στρατηγική πληροφορικής και έναν οδικό χάρτη για να βελτιώσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας προς τους φορολογούμενους και να τους βοηθήσουμε να γίνουν πιο συνεπείς, αλλά και για να αυξήσουμε την απόδοση των ελέγχων μας, ώστε να διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού. Ακολουθώντας το σχέδιό μας, κάθε χρόνο καταφέρνουμε να ψηφιοποιήσουμε όλο και περισσότερες υπηρεσίες: φέτος για παράδειγμα ψηφιοποιήσαμε την παρακράτηση φόρου επί των μισθών, των μερισμάτων, των τόκων και των δικαιωμάτων. Μέχρι το τέλος του έτους, σκοπεύουμε να ξεκινήσουμε την ηλεκτρονική αίτηση για την υποβολή του φόρου μεταβίβασης ακινήτων.

Αλλά το μεγαλύτερο έργο μας είναι η ψηφιοποίηση των λογιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων στην Ελλάδα:

Είναι ένα έργο με τρία μέρη που περιλαμβάνει:

• Ηλεκτρονική λογιστική

• Ηλεκτρονική τιμολόγηση

• Online ταμειακές μηχανές

• Ηλεκτρονική λογιστική (myData)

Είναι μια πλατφόρμα που λαμβάνει όλες τις σχετικές ακαθάριστες πληροφορίες εσόδων και εξόδων από όλες τις επιχειρήσεις και αποτελεί το λογιστικό και φορολογικό αρχείο τους.

Θα οδηγήσει στην προπληρωμή των επιστροφών φόρου και στον υπολογισμό των φορολογικών υποχρεώσεων.

• Ηλεκτρονική τιμολόγηση

Δεν χρειάζεται να πω πολλά γι' αυτό, εκτός από το ότι σκοπεύουμε να το καταστήσουμε το κύριο κανάλι των φορολογικών πληροφοριών που αποστέλλονται στο myDATA.

• Online ταμειακές μηχανές

Το άλλο σημαντικότερο κανάλι πληροφοριών για τη λογιστική. Σύμφωνα με την αρχή της μετάδοσης πληροφοριών σε μια συναλλαγή από μια βάση συναλλαγών, θα συνδέσουμε όλες τις on line ταμειακές μηχανές με το myDATA.

Στόχος μας είναι να έχουν ξεκινήσει και τα τρία μέσα στο 2020, έτσι ώστε όλοι να εκπαιδευτούν στο νέο σύστημα.

Και πρέπει να πω ότι είναι ευτύχημα ότι η νέα κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών έχουν εγκρίνει το σχέδιό μας από την αρχή και την Παρασκευή ψηφίστηκε η πρωταρχική νομοθεσία που είναι απαραίτητη για την εισαγωγή του κανονιστικού πλαισίου. Έτσι, με λίγα λόγια, έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, αλλά είμαστε ευτυχείς και πρόθυμοι να το κάνουμε, διότι γνωρίζουμε ότι θα είναι επωφελές για όλους (καθιστώντας ευκολότερη την καθημερινή ζωή των επιχειρήσεων, αυξάνοντας τη συμμόρφωση και τα δημόσια έσοδα).

Και πρέπει να πω ότι μόλις ολοκληρώσουμε αυτό το έργο, θα είμαστε από τις ελάχιστες χώρες παγκοσμίως που θα έχουν ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον για τις λογιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων.

Προώθηση της επιχειρηματικότητας μέσω της φορολογικής διοίκησης

Θα έλεγα ότι το πιο σημαντικό είναι η αλλαγή νοοτροπίας.

Είναι πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους μας στη φορολογική διοίκηση να κατανοήσουν ότι τα δημόσια έσοδα δεν αυξάνονται από μόνα τους.

Αυτό είναι το αποτέλεσμα της ευημερίας των επιχειρήσεων και αυτό οικοδομεί την εμπιστοσύνη (ουσιώδες στοιχείο για τις επενδύσεις) που περνά μέσα από τη δικαιοσύνη και την ακεραιότητα στη σχέση μας με τους φορολογούμενους.

Ως εκ τούτου, είμαστε υποχρεωμένοι να βοηθήσουμε τους φορολογούμενους, μέσα στο πλαίσιο του νόμου φυσικά, για να δραστηριοποιηθούν με ένα πιο εύκολο και πιο διαφανή τρόπο.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα τελευταία τέσσερα χρόνια εμείς στην Ελληνική Φορολογική Διοίκηση έχουμε επενδύσει πολλά για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης των φορολογουμένων.

Και είμαι υπερήφανος να πω ότι ο μηχανισμός επίλυσης διοικητικών διαφορών είναι ένα από τα ελάχιστα παραδείγματα του Ελληνικού Δημόσιου Τομέα, όπου οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μπορούν πραγματικά να δουν ότι αποκαθίστανται σε περίπτωση που αδικήθηκαν σε έναν έλεγχο, χωρίς να χρειάζεται να προσφύγουν στα δικαστήρια.

Επίσης αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα τελευταία τέσσερα χρόνια επενδύσαμε πολύ στο να έχουμε έναν ανοιχτό θεσμικό διάλογο με την επιχειρηματική κοινότητα για να ακούσουμε τα προβλήματά τους και να προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις όταν είναι εφικτό.

Να δώσουμε δύο πρόσφατα παραδείγματα:

• Εγκύκλιος σχετικά με τους κανόνες κατά της φοροαποφυγής όσον αφορά τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές. Έδωσε απαντήσεις σχετικά με το τι μπορεί να θεωρηθεί καταχρηστικό και τι όχι, παρέχοντας έτσι μια δίοδο προς τις επιχειρήσεις προκειμένου να προχωρήσουν με νομική ασφάλεια.

• Πρόσφατες οδηγίες εκδόθηκαν για τη συμμόρφωση με απόφαση του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου σχετικά με τη μείωση της υποχρέωσης ΦΠΑ και την επιστροφή του ΦΠΑ που καταβλήθηκε για αγαθά και υπηρεσίες που τιμολογήθηκαν σε συγκεκριμένη εταιρεία που υπέστη διαδικασία δικαστικής αναδιάρθρωσης του χρέους με τους πιστωτές της. Η απόφαση του δικαστηρίου ανέφερε ότι στην περίπτωση αυτή, όταν υπάρχει οριστική περικοπή του οφειλόμενου ποσού στους πιστωτές, ο ΦΠΑ πρέπει να μειωθεί αναλόγως και ο ΦΠΑ που τυχόν καταβλήθηκε πρέπει να επιστραφεί.

Ομογενειακά και Διεθνή Μέσα Ενημέρωσης

Οι εκπρόσωποι της Κυβέρνησης και των εταιριών, είχαν επαφή με όλα τα ομογενειακά MME που κάλυψαν το Συνέδριο καθώς και με τα ακόλουθα Διεθνή Μέσα: WallStreetJournal, Bloomberg, YAHOOFinance, Reuters, NewYorkTimes, Tradewinds.

«2019 Capital Link Hellenic Leadership Award »

Δείπνο και διάλογος μεταξύ υψηλόβαθμων στελεχών της αγοράς και κορυφαίων Κυβερνητικών στελεχών της Ελλάδας, της Ευρώπης και της Αμερικής

Ο Υφυπουργός συμμετείχε στο επίσημο δείπνο με το οποίο έκλεισε τις εργασίες του το Συνέδριο, του οποίου Kεντρικός Oμιλητής ήταν ο Αξιότιμος Wilbur Ross, Secretary of Commerce - U.S. Department of Commerce, που προλόγισε τον κ. John Paulson, President and Portfolio Manager of Paulson & Co. Inc., που τιμήθηκε με το “2019 Capital Link Hellenic Leadership Award”, για την εξαιρετική συμβολή του στην Ελλάδα και έκανε μια σύντομη ομιλία. Επίσης σύντομες ομιλίες απεύθυναν ο κ. Νίκος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link, o κ. Πάνος Παπάζογλου, Regional Accounts Leader, Central Eastern, Southeastern Europe and Central Asia, Country Manager Greece – EY, ο κ. Δημήτριος Αθανασόπουλος, Group Managing Director – Axia Ventures Group και ο κ. Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς. Το δείπνο χορήγησαν η ΕΥ, η AΧΙΑ Ventures Group και η RED APPLE GROUP.