25ο επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link για την Ελλάδα

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον διεξάγεται σήμερα το 25ο επενδυτικό φόρουμ της Capital Link για την Ελλάδα («25th Annual Capital Link Invest in Greece New York Forum: Accelerating Investments for Sustainable Growth»), το οποίο λαμβάνει χώρα, όπως κάθε χρόνο, στον πολυχώρο Metropolitan Club, στην «καρδιά» του Μανχάταν.

Πρόκειται για το 25ο Συνέδριο που οργανώνει η ομογενειακή εταιρεία «Capital Link» με επικεφαλής τον Νικόλαο και την Ολγα Μπορνόζη και, το οποίο, ένεκα της συνεργασίας με το Χρηματιστήριο Αξιών της Νέας Υόρκης (New York Stock Exchange – NYSE) και το Χρηματιστήριο Αξιών της Αθήνας (Athens Exchange Group (ATHEX Group) και της συμμετοχής επενδυτών από όλον τον κόσμο απέκτησε για μια ακόμη χρονιά παγκόσμια εμβέλεια.

Πρόκειται για ένα διεθνές επενδυτικό φόρουμ για την Ελλάδα, η ατζέντα του οποίου περιλαμβάνει, για μια ακόμη χρονιά, την συμμετοχή Υπουργών, κυβερνητικών παραγόντων, αλλά και στελεχών των μεγαλύτερων ελληνικών και διεθνών τραπεζών, όπως επίσης και εκπροσώπων από το ναυτιλιακό, επενδυτικό, ενεργειακό και τουριστικό τομέα, με μια σειρά από ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες συνεδρίες, όπως επίσης και σπάνιες ευκαιρίες για επαγγελματικές επαφές 1on1.

Το 25ο Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη και αναμένεται να εκπέμψει μηνύματα αισιοδοξίας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και για τις επενδύσεις.

Η αυλαία του συνεδρίου θα ανοίξει με το βιντεοσκοπημένο μήνυμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο συνέδριο συμμετέχουν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, κ. Νικόλαος Παπαθανάσης.

Αναμένεται να συμμετάσχουν επίσης ο κ. Ορέστης Καβαλάκης, διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Δημήτριος Τσάκωνας, Γενικός Διευθυντής – Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, ο κ. Μιχάλης Αργυρού, Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (ΣΟΕ), ο κ. Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ο κ. Βασίλης Κοντοζαμάνης, τ. αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, ο κ. Νικόλαος Θωμόπουλος, Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄, επικεφαλής Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Νέας Υόρκης.

Την Αμερικάνικη Κυβέρνηση (US Department of State) θα εκπροσωπήσουν ο κ. Geoffrey R. Pyatt, Assistant Secretary, Bureau of Energy Resources και ο κ. Joshua Huck, Deputy Assistant Secretary of State for Southern Europe and the Caucasus.

Στο συνέδριο συμμετέχουν κορυφαίοι Αμερικανοί και Διεθνείς Επενδυτές, Διεθνείς & Ελληνικές Επιχειρήσεις, Διεθνείς Τράπεζες & Οργανισμοί, Ανώτερα Κυβερνητικά Στελέχη από Ελλάδα & Αμερική, καθώς επίσης και εκπρόσωποι των εισαγμένων στα Χρηματιστήρια Αξιών της Νέας Υόρκης και της Αθήνας εταιρειών.

Το Συνέδριο, όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση τύπου, υποστηρίζουν κορυφαίοι χορηγοί, ενώ η «Goldman Sachs» και η «TEN Ltd (Tsakos Energy Navigation)» συμμετέχουν ως Κύριοι Χορηγοί.

Στα παρακάτω links επίσης μπορείτε να δείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες του Συνεδρίου :

Overview: https://forums.capitallink.com/greece/2023/

Agenda: https://forums.capitallink.com/greece/2023/agenda.html

Invitation: https://forums.capitallink.com/greece/2023/invitation/igf3.html