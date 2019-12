30th Annual Greek Economic Summit: «Η Ελληνική Οικονομία αλλάζει τα δεδομένα»

Με εξαιρετικό ενδιαφέρον ξεκίνησαν οι εργασίες του 30ου επετειακού συνεδρίου «Greek Economic Summit» που διοργανώνει το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών, σήμερα Τρίτη 3 Δεκεμβρίου και αύριο Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019 στο ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental.

Τις εργασίες του Συνεδρίου άνοιξε με τον χαιρετισμό του ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Ηλίας Σπυρτούνιας, o οποίος τόνισε: «Μπορούμε ενωμένοι πίσω από κοινούς στόχους και οράματα μπορούμε να ξεπεράσουμε τους εαυτούς μας και να επιτύχουμε θέματα. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει και ο τίτλος του 30ου Οικονομικού Summit “Turning the Odds"»

Ο πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Νικόλαος Μπακατσέλος δήλωσε από το βήμα του 30th Annual Greek Economic Summit: «Είναι η σωστή στιγμή, για το σωστό μήνυμα. Αντέξαμε. Γυρίσαμε το παιχνίδι κόντρα σε πολλές δυσοίωνες προβλέψεις και είμαστε έτοιμοι να μετατρέψουμε τις δυνατότητες της χώρας σε θετικές βεβαιότητες για την οικονομία και την κοινωνία. Αυτό το μήνυμα σηματοδοτεί ο τίτλος "Turning the Odds" της φετινής διοργάνωσης και στοχεύουμε μέσα από τις εργασίες του Συνεδρίου μας να αναδείξουμε το νέο πρόσωπο, μιας νέας Ελλάδας. Της Ελλάδας που προσπαθεί, που μαθαίνει, που εξελίσσεται και βελτιώνεται για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που φέρνει μαζί της μια νέα εποχή για την παγκόσμια οικονομία. Σήμερα λοιπόν η Ελλάδα, αυτή η νέα Ελλάδα, καλείται να επανασυστηθεί στα μάτια του υπόλοιπου κόσμου με το αξιόπιστο πρόσωπό της και να επανατοποθετηθεί πάνω στον χάρτη της παγκόσμιας οικονομίας ως μαγνήτης επενδύσεων, γεννήτρια ευκαιριών και τόπος δημιουργικότητας» .

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, κ. Θεόδωρος Φέσσας ανέφερε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ότι: «Ως βασικός στόχος έχει τεθεί η επανεκκίνηση της αναπτυξιακής διαδικασίας με τη μείωση της υπερφορολόγησης της εργασίας και των επιχειρήσεων. Αυτό, σε συνδυασμό με την άρση των εμποδίων και των στρεβλώσεων στο επιχειρείν, μπορεί να οδηγήσει σε ανάκαμψη των ιδιωτικών επενδύσεων και σε αύξηση της παραγωγικότητας» και συνέχισε λέγοντας: «Ο ΣΕΒ και οι επιχειρήσεις που εκπροσωπεί - θεωρεί ότι χωρίς ικανοποιημένους εργαζόμενους, που απασχολούνται με σταθερές συνθήκες, καλούς μισθούς και προοπτικές επαγγελματικής ανέλιξης δεν πρόκειται να πετύχουμε. Οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις πρέπει να καρπούνται τους κόπους των προσπαθειών τους στην παραγωγική διαδικασία».

Ο υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταικούρας από το βήμα του 30th Annual Greek Economic Summit ανέλυσε τους άξονες δράσεις που έχουν ως σκοπό της ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, κάνοντας λόγο για τη μείωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, τη μείωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων, την ενίσχυση εργαζομένων, τη στήριξη οικογένειας και την ενίσχυση κοινωνικής προστασίας, την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων και κεφαλαίων, την επανεκκίνηση κλάδων οικονομίας με σημαντική συνεισφορά στο ΑΕΠ της χώρας, την ενίσχυση βιώσιμης ανάπτυξης, την ενίσχυση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Επιχειρήσεων, την ενίσχυση διαφάνειας και περιορισμός φοροδιαφυγής και τον περιορισμό του γραφειοκρατικού φόρτου της φορολογικής διοίκησης και επιχειρήσεων.

Ο πρέσβης ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα κ. Geoffrey Pyatt, τόνισε μεταξύ άλλων ότι η ενέργεια, η καινοτομία, επιχειρηματικότητα, η ναυτιλία και ο τουρισμός είναι οι τομείς που ενισχύουν το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για την ελληνική οικονομία.

Την ενότητα του Συνεδρίου με τίτλο «The future of banking system» συντόνισε ο κ. Μάριος Κυριακου, Counselor, Amcham Greece and Non-Executive Chairman, KPMG Certified Auditors και συμμετείχαν, ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Γιώργος Ζαβός, ο Chairman of BoD, Eurobank κ. Γιώργος Ζανιάς, ο CEO της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χρήστος Μεγάλου και ο CEO, National Bank of Greece κ. Παύλος Μυλωνάς.

Ο κ. Μεγάλου δήλωσε ότι: «Η αναδιάρθρωση της οικονομίας είναι σε εξέλιξη με σημαντικά οφέλη, υποβοηθούμενη από την αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας. Χρειαζόμαστε πλέον bankable projects, ώστε να βοηθηθεί περαιτέρω η ελληνική οικονομία με μεγάλο παράδειγμα το project του Ελληνικού».

Την ανοιχτή συζήτηση με θέμα «Seeking the Right Investments» μεταξύ του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Άδωνη Γεωργιάδη και επενδυτών συντόνισε ο κ. Νικόλας Παπαπολίτης, Managing Partner, P&P, Chair, AmCham Greece Investment & Finance Committee. Στη συζήτηση συμμετείχαν οι: κ. Γεώργιος Ελεκίδης, Vice President, Bain Capital Credit, κ. Alexis Atteslis Co-Head of Europe and Partner, Oak Hill Advisors, κ. Michail Zekyrgias Managing Director, Global Credit & Special Situations Group, Bank of America, και ο κ. Κώστας Καραγιάννης Operating Partner, Apollo Capital Management.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε το υψηλό επίπεδο που έχει επιτευχθεί στο διμερές επιχειρηματικό και εμπορικό πλαίσιο ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ελλάδα, το οποίο οδηγεί σε σημαντικές συμφωνίες, ενισχύοντας τις επενδύσεις, διασφαλίζοντας και διευρύνοντας παράλληλα τις θέσεις εργασίας στη χώρα μας.

Σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τίτλο «Perspectives on the economic and trade relations between Greece and the United States» μεταξύ του Γενικού Διευθυντή του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Ηλία Σπυρτούνια και του Deputy Director General of the U.S. and Foreign Commercial Service, International Trade Administration, U.S. Department of Commerce, κ. Dale Tasharski αναλύθηκαν οι σχέσεις των ΗΠΑ και της Ελλάδας στον τομέα των επενδύσεων και οι παράγοντες που θα συντελέσουν στην ανάπτυξη τους.

Στη συζήτηση που ακολούθησε μεταξύ του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Γιώργου Γεωργαντά και του Προέδρου του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Νικόλαου Μπακατσέλου επισημάνθηκε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί αναγκαιότητα για την χώρα μας και αναλύθηκαν οι βασικοί μοχλοί που συντελούν στην ανάπτυξη του και είναι η διαλειτουργικότητα των συστημάτων του Δημοσίου καθώς και η καθετοποίηση των εργασιών.

Σημαντική στιγμή του συνεδρίου ήταν η υπογραφή του Μνημονίου για την απλούστευση των διαδικασιών του δημοσίου μεταξύ του Το Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο Διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδας Γιάννης Στουρνάρας δήλωσε ότι: Η Τράπεζα της Ελλάδας παίζει ένα ρόλο δημιουργικό στην οικονομία της χώρας μέσα από ένα πλαίσιο πρωτοβουλιών και δράσεων. Σήμερα βρισκόμαστε σε ένα βελτιωμένο περιβάλλον με την εμπιστοσύνη να επανέρχεται και την ανταγωνιστικότητα να είναι βελτιωμένη. Παρ' όλα αυτά βρισκόμαστε σε ένα χαμηλά στους δείκτες και σε σημαντικά ζητήματα όπως τα κόκκινα δάνεια χρειαζόμαστε βοήθεια τόσο από το μικροοικονομικό και μακροοικονομικό περιβάλλον. Το σχέδιο Ηρακλής, στα κόκκινα δάνεια αποτελεί μια συστημική λύση στη σωστή κατεύθυνση».

Στο δείπνο της πρώτης ημέρας του Συνεδρίου (Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019) κεντρικός ομιλητής θα είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας.

Δείτε το πρόγραμμα του Συνεδρίου