30th Annual Greek Economic Summit: «Η Ελληνική Οικονομία αλλάζει τα δεδομένα»

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της πρώτης μέρας του 30ου επετειακού συνεδρίου «Greek Economic Summit» που διοργανώνει το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών, στις 3 και 4 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental.

O Υφυπουργός Οικονομικής Διπλωματίας και Εξωστρέφειας κ. Κωστας Φραγκογιαννης και ο Γενικός Γραμματέας του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Αλεξανδρος Κωστόπουλος μέσα από έναν εποικοδομητικό διάλογο με θέμα την Ελλάδα στον διεθνή χάρτη επενδυτικό χάρτη, ανέλυσαν το Repositioning Greece, τονίζοντας μέσα από τη συζήτηση ότι η αντιμετώπιση πλέον της εξωστρέφειας τοποθετείται πάνω στην έννοια του proactiveness".

Στη συζήτηση που ακολούθησε για τον κλάδο του τουρισμού μεταξύ του Υπουργού Τουρισμού κ. Χάρη Θεοχάρης και του κ. Στέφανου Θεοδωρίδη, Chair, Amcham Greece Tourism Committee and Managing Director, TEMES και του, ο κ. Θεοχάρης ανάφερε μεταξύ άλλων ότι: «Χρειαζόμαστε έναν επαναπροσδιορισμό του τουριστικού προϊόντος δημιουργώντας ολοκληρωμένο μοντέλο ως προς τον τουριστικό προορισμό, με σεβασμό και ισορροπία σε προϊόντα και υπηρεσίες. Σε ένα περιβάλλον όπου θα αντιμετωπίσουμε από την πλευρά μας ουσιαστικά τα προβλήματα που πηγάζουν από τη συναρμοδιότητα των υπουργείων, έχουμε για τη στήριξη από τις δυναμικές ιδιωτικές επενδύσεις που βελτιώνουν το τουριστικό προϊόν».

Στο επίκεντρο του 30ουGreek Economic Summit βρέθηκε και ο τομέας της ενέργειας. Τη συζήτηση συντόνισε η κ. Χρύσα Λιάγκου, δημοσιογράφος της Καθημερινής και συμμετείχαν Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστής Χατζηδάκης, ο κ. Ανδρέας Σιάμισης, CEO, Hellenic Petroleum, ο κ. Γιώργος Ιωάννου, CEO, Hellenic Energy Exchange (HEnEx) S.A. και ο κ. Κώστας Ανδριοσόπουλος, Vice Chairman of the BoD, Public Gas Corporation (DEPA) and Chair, AmCham Greece Energy Committee

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε: «Για εμάς η ενέργεια ήταν πάντοτε καταλύτης οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας. Αυτό σήμερα συμπληρώνεται από την επιτακτική ανάγκη να στραφούμε στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής. Η προστασία του περιβάλλοντος και η οικονομική ανάπτυξη είναι δύο έννοιες απόλυτα συμβατές. Αρκεί να απαλλαγούμε από τις ιδεοληψίες του παρελθόντος και να αγκαλιάσουμε τις δυνατότητες τους μέλλοντος» και συνέχισε λέγοντας: «Ετοιμάσαμε, στους 5 μήνες που βρισκόμαστε στο τιμόνι της χώρας τον οδικό χάρτη, αλλά θέσαμε και τις βάσεις για την ανάπτυξη του τομέα της ενέργειας στην Ελλάδα. Ουσιαστικά υλοποιούμε το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) που παρουσιάσαμε πριν από λίγες μέρες. Αυτή είναι η κατεύθυνσή μας ως κυβέρνηση αλλά και της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία έχει ως βασική στρατηγική ανάπτυξης της Ευρώπης το ευρωπαϊκό green deal. Το νέο ΕΣΕΚ θα είναι η δική μας, τολμηρή, ελληνική στρατηγική για την πράσινη ενεργειακή ανάπτυξη. Και προβλέπει πράσινες επενδύσεις της τάξης των 44 δισ. Ευρώ, κυρίως στην ενέργεια».

Την τελευταία ενότητα της πρώτης μέρας του 30ουGreek Economic Summit με θέμα την κυκλικής οικονομίας, την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας σε παγκόσμια κλίμακα, συντόνισε ο κ. Νίκος Υποφάντης, δημοσιογράφος του Σκάι, και συμμετείχαν ο κ. Γιώργος Κρεμλης, Hon. Director European Commission, Chief Advisor to the Prime Minister, Energy, Climate, Environment and Circular Economy, ο κ. Δημήτρης Κονταξης, President, Federation of Recycling and Energy Recovery Industries and Enterprises (SEPAN), η κα Σίσσυ Ηλιοπούλου, Public Affairs, Communications and Sustainability Manager, Greece, Cyprus and Malta, Coca-Cola Hellas και ο κ. Παναγιώτης Μούργος, Managing Director, TEXAN

Ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, δήλωσε από το βήμα του 30ού Greek Economic Summit: «Η νέα κυβέρνηση έχει το προνόμιο να ξεκινά από την καλύτερη δυνατή αφετηρία. Εμείς, όχι μόνον δεν αφήσαμε άδεια ταμεία, αλλά, αντίθετα, ανοίξαμε έναν καθαρό διάδρομο για την ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Όχι μόνο ολοκληρώσαμε αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, αλλά κερδίσαμε μικρά και μεγάλα στοιχήματα για την βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη» και συνέχισε λέγοντας οτι: «Ως Πρωθυπουργός η προτεραιότητά μου ήταν να αποκαταστήσω την αξιοπιστία της χώρας στο ευρωπαϊκό και το διεθνές γίγνεσθαι. Και αυτό επετεύχθη όχι μόνο με την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια, την επιστροφή στις διεθνείς αγορές χρήματος και την αποκατάσταση των θετικών ρυθμών ανάπτυξης της οικονομίας. Επετεύχθη και με την αναβάθμιση του γεωπολιτικού ρόλου της χώρας. Διότι δε μπορούμε να οραματιζόμαστε το αύριο της χώρας έχοντας το βλέμμα μόνο σε οικονομικούς δείκτες και αριθμούς. Και αγνοώντας τη θέση και το ρόλο της χώρας στην περιοχή, στην Ευρώπη και στον κόσμο."

