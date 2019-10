320 μεγάλες επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας: Διορθώθηκε η καταστροφική διάταξη του Αναπτυξιακού - Τι ζητούν με νέα επιστολή

Σώθηκαν ύστερα από 3 χρόνια προσπαθειών οι 3-4.000 υφιστάμενες μονάδες παραγωγής στον αναπτυξιακό νόμο, αναφέρουν οι 320 μεγάλες επιχειρήσεις και ενώσεις πολιτών της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας σε ανακοίνωσή τους και προσθέτουν: Να σωθούν το ταχύτερο και οι νέες επενδύσεις στα κενά κτίρια και η ερήμωση δυτικά!

“Ευχαριστήσαμε προσωπικά τον κ. Πρωθυπουργό, τους κ. κ. Υπουργούς και την Κυβέρνηση. Δεν σώθηκαν και προτείνουμε να σωθούν το ταχύτερο οι νέες επενδύσεις, τα νέα ΑΦΜ, τα νέα ΚΑΔ στα χαμηλού κόστους κενά κτίρια 1.000.000μ2. Από εκεί θα ξεκινήσουν οι επενδύσεις και η ανάπτυξη! Προτείνεται μικρή τροπολογία 10 λέξεων! Θα πρέπει να σημειωθεί ότι είμαστε η μόνη μεγάλη ομάδα επιχειρήσεων και ενώσεων πολιτών από την Κ. Μακεδονία, που επί 3 χρόνια καταβάλουμε άοκνες προσπάθειες για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Για πρώτη φορά υπάρχει τόσο καθαρή θετική διατύπωση. Δεν σχολιάζουμε την αφωνία των λίγων τοπικών και αρμοδίων! Μας τίμησε η Βουλή, ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση με την αποδοχή της πρότασης μας!", σημειώνουν χαρακτηριστικά.

Συγκεκριμένα σε επιστολή τους αναφέρουν τα εξής:

Προς τους Αξιότιμους

Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη,

κο Άκη Σκέρτσο, Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό,

κα Μαρία Αντωνίου, Πρωθυπουργικό Γραφείο Θεσσαλονίκης,

Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνη Γεωργιάδη,

Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστή ΧηΔάκη,

Υφυπουργό Εσωτερικών Μακεδονίας Θράκης κ. Θόδωρο Καράογλου,

Βουλευτές της Χώρας και της Κ. Μακεδονίας.

Θέμα: Θερμά ευχαριστούμε για την τροποποίηση τελευταίας στιγμής στον αναπτυξιακό νόμο που σώνει 3-4.000 υφιστάμενες μονάδες παραγωγής.

Δεν σώνονται και προτείνονται να σωθούν οι νέες επενδύσεις, νέα ΑΦΜ, νέα ΚΑΔ στα ~1.000.000 μ2 υπάρχοντα κενά και χαμηλού κόστους κτίρια.

Από εκεί θα ξεκινήσουν οι επενδύσεις. Προτείνεται με μικρή τροπολογία να σωθούν και οι νέες επενδύσεις!

Το ίδιο πρόβλημα επισημαίνουν και οι Φαρμακοβιομηχανίες Αττικής, 5 δήμαρχοι, 8 βουλευτές, 4 ευρωβουλευτές, 5 οικονομικοί φορείς και οι 320 μεγάλες επιχειρήσεις!

Αξιότιμε κε Πρωθυπουργέ,

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΣΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Δεν “σώνονται” οι νέες επενδύσεις στα κενά κτίρια των ~1.000.000 μ2 με νέα ΑΦΜ, νέες δραστηριότητες, ή νέα ΚΑΔ.

Στην Αττική σώνονται και προσκαλούνται από το Ρυθμιστικό Αθήνας και οι υπάρχουσες και νέες επενδύσεις και προσκαλούνται στα κενά κτίρια!

Σε κανένα Περιφερειακό Χωροταξικό δεν προβλέπονται οι μετεγκαταστάσεις – λουκέτα. Διατυπώνονται μόνο στη Κ. Μακεδονία. Δύο (2) μέτρα και δύο (2) σταθμά!

Ποια ανάπτυξη και ποιες επενδύσεις!!!

Ρυθμιστικό Αθήνας ΡΣΑ ν. 4277/14: Στηριξη της ίδρυσης νέων μεταποιητικών δραστηριοτήτων χαμηλής και μέσης όχλησης στις περιοχές μικτών χρήσεων και ιδιαίτερα όπου υπάρχει κατάλληλο κενό κτηριακό απόθεμα και ειδικότερα βιομηχανικό.

01/03/19- η ΕΕ υπηρεσιακά και ο Πρόεδρος Γιούνκερ- επεσήμανε την κατάργηση των χαρτών ερήμωσης της δυτικής Θεσσαλονίκης: “....This does not prescribe the re-location of existing industries near establishments storing large quantities of dangerous substances nor does it prohibit investments into new or existing activities or require the closure of schools and health centres”.

Οι προτάσεις υποβάλλονται από το think-tank Νέο Ρεύμα– Νέο Όραμα και τις 320 μεγάλες επιχειρήσεις και ενώσεις πολιτών επί των συγκεκριμένων θεμάτων. Για την χωροταξία και την άρση των εμποδίων επενδύσεων και τις καταστροφικές διατάξεις του περιφερειακού χωροταξικού συμπλέουν: 5 δήμαρχοι, 8 βουλευτές, 4 ευρωβουλευτές, 5 μεγάλοι οικονομικοί φορείς και οι 320 μεγάλες επιχειρήσεις με ~15.000 εργαζόμενους και πωλήσεις κάθε χρόνο το ~50% του ΑΕΠ της Κ. Μακεδονίας ~ 6-7 δις €.

Χρήσιμο είναι το 5% της υφιστάμενης παραγωγής εντός οργανωμένων θυλάκων, αλλά είναι κρίσιμο μετά 10 χρόνια κρίσης να αναταχθούν θετικά και με πλήρη άρση των εμποδίων το 95% της παραγωγικής δομής χαμηλής και μέσης όχλησης που βρίσκεται εκτός ζωνών. Κανένας δεν περισσεύει. Εκεί κτυπάει η καρδιά της Ελλάδας.

Θετικά υπερασπίζεται η κυβέρνηση κάθε επένδυση!

Με εκτίμηση,

Ν. Βιδάλης, Κ. Ζήσης, Χ. Μπόγιας, Μ. Ναξιάδης, Ε. Νικολαίδου, Ν. Πρωτοφανούσης, Λ. Χατζόπουλος, Ν. Φιλίππου