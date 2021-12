32ο Greek Economic Summit: Επαναπροσδιορίζοντας την ανάπτυξη για ένα μέλλον βιώσιμο και συμπεριληπτικό

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών, διοργανώνει στις 6-8 Δεκεμβρίου, το «32ο Greek Economic Summit», με την στρατηγική υποστήριξη του Εμπορικού Επιμελητηρίου των ΗΠΑ και του Atlantic Council.

Το “32ο Greek Economic Summit”, το οποίο θα πραγματοποιηθεί σε υβριδική μορφή, έχει εξελιχθεί σε έναν θεσμό με πολυετή και επιδραστική πορεία που διαχρονικά αντικατοπτρίζει τα οικονομικά και πολιτικά δρώμενα της χώρας και έχει καθιερωθεί ως το κορυφαίο συνέδριο για την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την πορεία της ελληνικής και παγκόσμιας οικονομίας.

Κεντρικός στόχος του συνεδρίου είναι να αναδείξει και να διατυπώσει ιδέες και προτάσεις που θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός οδικού χάρτη προς ένα βιώσιμο μέλλον χωρίς αποκλεισμούς και ευημερία για όλους. Παρά τα τεράστια βήματα στην τεχνολογία που έχουν πραγματοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια, είναι προφανές ότι το παγκόσμιο και εγχώριο οικοσύστημα δοκιμάζεται από ανισότητες και κοινωνικο-οικονομική ανασφάλεια με αποτέλεσμα να επικρατεί μια γενικευμένη αστάθεια, κυρίως στις αναπτυγμένες χώρες. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και της πανδημίας, ενισχύουν το αίσθημα της ανησυχίας και της αβεβαιότητας, σηματοδοτώντας την ανάγκη για γενναίες αλλαγές και πολιτικές διαχείρισης που θα τονώσουν το οικονομικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό είναι σαφές ότι χρειάζονται νέες πολιτικές που θα οδηγήσουν σε ανάπτυξη και ευημερία με σεβασμό προς όλους χωρίς αποκλεισμούς. Από την πλευρά της, η Ελλάδα ξεπερνώντας το σκόπελο των προηγούμενων ετών και με μεθοδευμένες ενέργειες, έχει δημιουργήσει ένα επιτυχημένο αφήγημα με όραμα για τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές. Εφαρμόζει πιστά ένα σχέδιο που περιλαμβάνει αναδιάρθρωση δημόσιων δαπανών, βιώσιμη ανάπτυξη, επενδύσεις και ψηφιοποίηση, ενώ εργάζεται συστηματικά στην έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της ατζέντας του Συνεδρίου θα υπογραμμιστούν μεταξύ άλλων οι ενότητες:

- Η Ελλάδα ως ελκυστικός επιχειρηματικός και επενδυτικός προορισμός: Οι μεταρρυθμίσεις που αλλάζουν τις αντιλήψεις”,

- Οι Τάσεις Διατλαντικής και Γεωπολιτικής Συνεργασίας στην Περιφέρεια της ΝΑ Ευρώπης”,

- Οι πράσινες χρηματοδοτήσεις και τα ESG κριτήρια”,

- Οι άξονες κλειδιά για μία νέα στρατηγική στον τομέα του τουρισμού με ματιά στο μέλλον”,

- Πως το ενεργειακό κόστος και η κλιματική αλλαγή διαμορφώνουν το μέλλον στον ενεργειακό τομέα παγκόσμια και στην Ελλάδα”,

- Το Χάσμα ηλικίας ή χάσμα νοοτροπίας; Συζήτηση με τους νέους για το μέλλον της Ελλάδας”,

- Η Ελλάδα ως ένας προορισμός με ανοδική τάση στις κινηματογραφικές παραγωγές”,

- Μια προσέγγιση 360ο για τον ρόλο των ψηφιακών τεχνολογιών στην Ελλάδα για ένα βιώσιμο μέλλον χωρίς αποκλεισμούς”,

- Η Κυκλική οικονομία: το οικονομικό μοντέλο, «όχημα» για τη διασφάλιση της ενεργειακής μετάβασης και της ουδετερότητας του άνθρακα”.

Ο Νικόλαος Μπακατσέλος, Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, δηλώνει: “Το Greek Economic Summit 2021, πραγματοποιείται σε μια χρονική στιγμή, όπου η Ελλάδα καλείται να θέσει ισχυρά θεμέλια για τη μετάβαση στην επόμενη ημέρα, να διαμορφώσει ένα ανταγωνιστικό θεσμικό, εκπαιδευτικό και επιχειρηματικό οικοσύστημα, το οποίο θα αποτελεί πόλο επενδυτικής έλξης, πρωταγωνιστώντας στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Την ίδια στιγμή, η αποτύπωση ενός νέου αφηγήματος που θα επαναπροσδιορίζει την ανάπτυξη στη νέα κανονικότητα που διαμορφώνεται είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Αυτό το νέο αφήγημα, η δυναμική και προοπτική της ελληνικής οικονομίας, η διασύνδεση της με το παγκόσμιο επιχειρηματικό και οικονομικό οικοσύστημα και την κοινωνία του αύριο, θα δεσπόσουν τις τρεις ημέρες των εργασιών του Συνεδρίου σε ένα παζλ συνομιλητών διεθνούς ακτινοβολίας και εμβέλειας”.

Ο Ηλίας Σπυρτούνιας, Γενικός Διευθυντής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, επισημαίνει: “Το 32ο Greek Economic Summit, όπως και τις προηγούμενες χρονιές, αντανακλά τις προσπάθειες της Ελλάδας να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες προκλήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας και να διαμορφώσει ένα καλύτερο και βιώσιμο μέλλον για τους πολίτες της. Το συνέδριο αποτελεί μια λαμπρή ευκαιρία να παρουσιαστούν οι προοπτικές και οι δυνατότητες που διαθέτει η χώρα μας. Την ώρα που η παγκόσμια οικονομία κινείται σε αχαρτογράφητα νερά η Ελλάδα καλείται να ακολουθήσει πολιτικές για να ανακάμψει γρήγορα και αποτελεσματικά”.

Το “32ο Greek Economic Summit”, κατά την διάρκεια των τριήμερων εργασιών του θα φιλοξενήσει τις απόψεις διακεκριμένων προσωπικοτήτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό για να ανταλλάξουν ιδέες και να μοιραστούν πρωτοβουλίες σχετικά με κεντρικά ζητήματα της ελληνικής και παγκόσμιας οικονομίας.

Σημαντικές προσωπικότητες από το θεσμικό, οικονομικό, ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό οικοσύστημα θα συζητήσουν και θα παρουσιάσουν τον ρόλο της Ελλάδας και την επενδυτική της προοπτική στο διεθνές οικοσύστημα, αναλύοντας τους κινδύνους της εποχής. Στις εργασίες του Greek Economic Summit 2021, έντονη θα είναι η αμερικανική παρουσία, αναδεικνύοντας τον κομβικό ρόλο των ΗΠΑ στον επαναπροσδιορισμό της παγκόσμιας οικονομίας, τις προοπτικές που δημιουργούνται, καθώς και τις ευκαιρίες στο διεθνές επιχειρηματικό οικοσύστημα.

Στο “32ο Greek Economic Summit”, θα συμμετέχουν οι παρακάτω ομιλητές:

- Margaritis Schinas, Vice President, European Commissio

- Don Graves, U.S. Deputy Secretary of Commerce

- Gianna Angelopoulos-Daskalaki President, “Greece 2021” Committee

- Andrea Poggi, Deloitte North & South Europe Innovation Leader; Deloitte Central Mediterranean and Italy Clients & Industries Leader

- Vassilis Kafatos, Deloitte Partner, Clients & Industries Leader; Vice-President, American-Hellenic Chamber of Commerce (AmChamGR)

- Sir Christopher Pissarides, Regius Professor of Economics, London School of Economics; Nobel Laureate in Economic Sciences, 2010

- Thodoros Skylakakis Alternate Minister, Ministry of Finance, Greece

- Socrates Lazaridis, CEO, Athens Exchange Group

- Nikos Vettas, General Director, Foundation for Economic and Industrial Research (IOBE); Professor, Athens University of Economics and Business

- Simos Anastasopoulos, President, The Council on Competitiveness of Greece (CompeteGR)

- Bill Morneau, former Minister of Finance, Canada

- Vassilis Antoniades, Managing Director & Senior Partner, BCG

- Adonis Georgiadis, Minister, Ministry of Development and Investments, Greece Ε

- Alexis Patelis, Chief Economic Advisor to the Prime Minister of Greece

- Christos Megalou, CEO, Piraeus Bank

- Paul Gomopoulos, Senior Managing Director, Hines Greece

- Alexis Damalas, Partner, Financial Advisory Leader, Deloitte Greece

- Endy D. Zemenides, Executive Director, Hellenic American Leadership Council (HALC)

- George P. Stamas, President, The Hellenic Initiative (THI)*

- Mike Manatos, President, Manatos & Manatos

- Guntram Wolff, Director, Bruegel, Belgium

- Bruno Lété, Senior Fellow, Security and Defense, The German Marshall Fund of the U.S., Belgium

- Damir Marusic, Senior Fellow, Europe Center, Atlantic Council, U.S.

- Jordan Levin, CEO, OpenBet

- Alexis Tsipras, Opposition Leader and President, Syriza

- Peggy Antonakou, General Manager Southeast Europe, Google

- Dr. Jens Burchardt, Global Expert, Partner and Associate Director, Climate Impact, BCG; Co-founder, Center for Climate and Sustainability

- Chryssos Kavounides, Managing Director and Partner, BCG & Head, BCG Athens Office

- Eleni Vrettou, Chief Corporate & Investment Banking, Piraeus Bank

- Dimitris Koutsopoulos, CEO, Deloitte Greece

- Teresa Farmaki, Managing Partner & Founder, Astarte Capital Partners

- Geoffrey Pyatt, U.S. Ambassador to the Hellenic Republic

- Anna-Michelle Asimakopoulou, Member of European Parliament; Vice Chair, Committee on International Trade

- Marjorie Chorlins, Senior Vice President, European Affairs, U.S. Chamber of Commerce

- Maja Piscevic, Nonresident Senior Fellow, Europe Center, Atlantic Council, U.S.

- Frances G. Burwell, Distinguished Fellow, Atlantic Council

- Ioannis Lianos, President, Hellenic Competition Commission

- George Tzogopoulos, Senior Research Fellow, Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP)

- Katerina Sokou, Nonresident Senior Fellow, Atlantic Council; Washington DC Correspondent, SKAI TV

- Agostino Santoni, Vice President, Cisco South Europe

- Simon Connell, Global Head of Sustainability Strategy, Standard Chartered Bank

- Amine Benayad, Managing Director & Partner, BCG, France

- Vassilis Kikilias, Minister, Ministry of Tourism, Greece

- Nicky Kerameus, Minister, Ministry of Education and Religious Affairs, Greece

- Dimitris Manikis, President, Europe/Middle East/Eurasia/Africa (EMEA), Wyndham Hotels and Resorts

- Peter Vlitas, Executive Vice President, Internova Travel Group

- Andreas Scriven, Hospitality & Leisure Lead Partner, Deloitte UK & NS Europe

- Michael Cheng, Dean, Chaplin School of Hospitality & Tourism Management, Florida International University

- Tim Ananiadis, President, AmchamGR Tourism Committee

- Barbara Geladakis, MD, Founder & CEO, Rodi Pharmaceuticals

- Georgios Georgiadis, Deputy CEO, Excesio

- Alexandros Costopoulos, CEO, Foresight; Secretary General, AmChamGR Executive Committee

- Vassilis Iliopoulos, Vice President and General Manager, The Walt Disney Company Greece & Israel

- Arhondula Papapanagiotou. Managing Partner, A.Papapanagiotou & Partners Law Firm

- Julie Meyer, Chairman & CEO, VIVA Investment Partners (VIP)

- Vassilis Stavrou, CEO, AB Vassilopoulos

- Nana Goula, Product Supply Senior Director, P&G South East Europe

- Yossi Arouch, BCG Partner, expert in transformation for Retail sector

- Iakovos Kargarotos, Vice President, Papastratos Cigarettes Manufacturing Company

- Geroge Pagoulatos, Director General, ELIAMEP*

- KyRic Tucker, Interim Site Lead, Global Business Services, Pfizer (Thessaloniki)

- Nico Gariboldi, Site Lead, Center for Digital Innovation, Pfizer Thessaloniki

- Svetoslav Danchev, Head of Microeconomics Analysis and Policy Department, Foundation for Economic and Industrial Research (ΙΟΒΕ)

- Nikos Papathanassis, Alternate Minister, Ministry of Development & Investments, Greece*

- Zachary Ragousis, President & Managing Director, Pfizer of Greece, Cyprus & Mal

-Apostolos Leonidhopoulos, Managing Director, Kyndryl Greece and Cyprus

- Michalis Kassimiotis, Managing Director Greece & Cyprus, Hewlett Packard Enterprise, Greece

- Frank Zervos, Solution Engineering Director for Greece, Bulgaria, Cyprus and Malta, Oracle

- Yannis Papatsiros, Regional Leader, SAS Greece, Cyprus, Bulgaria

- Emmanuelle Maire, Head of Unit, Directorate General for Environment, European Commission

- Olivier Jan, Partner, Deloitte Central Europe Sustainability Leader, France

- Kiara Konti, Associate Partner, Climate Change and Sustainability Services, EY

- George Kremlis, Principal Advisor to the Prime Minister of Greece

- Michael L. Parson, Governor of Missouri

- Christos Stylianides, Minister, Ministry of Climate Crisis and Civil Protection, Greece

- Benjamin Haddad, Director, Europe Center, Atlantic Council

- Yannis Maniatis, former Minister of Environment, Energy and Climate Change; Associate Professor, University of Piraeus, Greece

- Amb. Richard Morningstar, Founding Chairman, Global Energy Center, Atlantic Council

- Spilios Livanos, Minister of Rural Development and Food

- Andreas Shiamishis, CEO, Hellenic Petroleum

- Kostas Eleftheriadis, Partner, Financial Advisory, Energy Industry Leader, Deloitte Greece

- Kostas Andriosopoulos, Professor of Finance & Energy Economics, Audencia Business School; President, AmChamGR Energy Committee

- Christos Tarantilis, Member of Parliament, Professor at Athens University of Economics and Business; Chairperson of the Hellenic Parliament's Committee on Research and Technology

- Georgios Nounesis, Director & Chairman of the Board, National Centre for Scientific Research “Demokritos”

- Vasilis Gregoriou, Chief Executive Officer & Executive Chairman of the Board, Advent Technologies

- David Horner, President, The American College of Greece

- Elias Vyzas, EY Greece Partner, Consulting Services - EY Central, Eastern and Southeastern Europe & Central Asia (CESA) Data & Analytics Leader, CESA South Cluster Technology Consulting Services Leader

- Evi Hatzioannou, General Manager HR, National Bank of Greece

- Nikos Konstakis, Managing Director Athens & Global VP Sportsbook Product, OpenBet

- Christos Staikouras, Minister, Ministry of Finance, Greece