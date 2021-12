32ο Greek Economic Summit: Επαναπροσδιορίζοντας την ανάπτυξη για ένα μέλλον βιώσιμο και συμπεριληπτικό

To Greek Economic Summit-GES2021, το οποίο διοργανώνεται, για 32η συνεχή χρονιά, από το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, από 6-8 Δεκεμβρίου, σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών και την στρατηγική υποστήριξη του Εμπορικού Επιμελητηρίου των ΗΠΑ και του Atlantic Council, ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρώτη ημέρα των εργασιών του.

Το “32ο Greek Economic Summit”, με κεντρικό θέμα “Redefining growth for an inclusive and sustainable future”, πραγματοποιείται σε υβριδική μορφή και έχει καθιερωθεί ως το κορυφαίο συνέδριο της χώρας, για την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την πορεία της ελληνικής και παγκόσμιας οικονομίας. Στο πλαίσιο των εργασιών της πρώτης ημέρας του Συνεδρίου, αναδείχθηκαν κεντρικά ζητήματα που σχετίζονται με την παγκόσμια οικονομία αλλά και τη δυναμική που μπορεί να αναπτύξει η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια.

Κατά την πρώτη ημέρα του συνεδρίου, αναδείχτηκαν σημαντικές προτάσεις για ένα βιώσιμο μέλλον χωρίς αποκλεισμούς, ενώ παρουσιαστήκαν οι αναπτυξιακές προοπτικές στο εγχώριο και διεθνές οικοσύστημα που θα τερματίσουν την οικονομική αστάθεια που επικρατεί τα τελευταία χρόνια.

Εξέχουσες προσωπικότητες από το πολιτικό, επιχειρηματικό, οικονομικό και ακαδημαϊκό στερέωμα της χώρας αλλά και διεθνώς ανέλυσαν τις ευκαιρίες που γεννώνται μέσα σε αυτό το συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον και δηλώνουν σίγουροι πως η Ελλάδα στο μέλλον θα είναι μία από τις χώρες που θα βγει κερδισμένη. Όπως επεσήμαναν, στην επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας, κυρίαρχο λόγο θα έχει η τεχνολογία και η καινοτομία με αφοσίωση στους θεσμούς και τις αξίες, που θα ανοίξουν τον δρόμο για ένα συνεχή και αυξανόμενο ανταγωνισμό και δυναμικές επενδύσεις.

Τις εργασίες του συνεδρίου, άνοιξε με τον χαιρετισμό του ο Ηλίας Σπυρτούνιας, Γενικός Διευθυντής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, επισημαίνοντας: «Ο τίτλος του φετινού summit είναι “Redefining growth for an inclusive and sustainable future” και πιστεύω πως περιγράφει με τον καλύτερο τρόπο τις σκέψεις αλλά και τους προβληματισμούς πολλών ανθρώπων στη χώρα μας αλλά και παγκόσμια για το τι πραγματικά σημαίνει ανάπτυξη, πως αυτή ορίζεται και πως μπορεί να αφορά όλους χωρίς αποκλεισμούς και ανισοκατανομή βαρών αλλά και προνομίων. Είναι ευρέως κατανοητό ότι η χώρα μας χρειάζεται ένα νέο και σύγχρονο παραγωγικό μοντέλο, βασισμένο σε ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο που θα λάβει υπόψη αυτά που μόλις προανέφερα και ακόμα περισσότερα. Μετά από μία δεκαετή και πλέον οικονομική κρίση, σήμερα η Ελλάδα απολαμβάνει μίας αυξανόμενης εμπιστοσύνης διεθνώς για τον τρόπο που προσπαθεί να διαχειριστεί όλες τις δύσκολες καταστάσεις και προκλήσεις, είτε οικονομικές είτε γεωπολιτικές και σε αυξανόμενη συνεργασία με άλλα κράτη και ενώσεις».

Ο Νικόλαος Μπακατσέλος, Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, δήλωσε: «Κατά τη διάρκεια των τριήμερων εργασιών του συνεδρίου, θα έχουμε την ευκαιρία, να ανοίξουμε μια θεματική παλέτα, η οποία προσεγγίζει ουσιαστικά έννοιες όπως το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τις ιδιωτικοποιήσεις, την αναδιάρθρωση των δημόσιων δαπανών και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Να φέρουμε σε ένα κοινό τραπέζι διαλόγου συνομιλητές από το παγκόσμιο οικοσύστημα που παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των πολιτικών που συνδέουν την κοινωνική συνοχή με την οικονομική αποτελεσματικότητα, αναδεικνύουν την τεχνολογική καινοτομία ως μοχλό εξομάλυνσης ανισοτήτων και συμπεριληπτικής ανάπτυξης και βάζουν στο κάδρο τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και μεθόδους. Να επανασυστήσουμε την Ελλάδα με ένα σύγχρονο πρόσωπο στον υπόλοιπο κόσμο, στο πλαίσιο ενός εθνικού αφηγήματος που σκιαγραφεί το ποιοι είμαστε, τι εκπροσωπούμε, από που ερχόμαστε και που επιθυμούμε να οδηγηθούμε».

Στις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, παρά τον «θόρυβο» που προκαλούν η πανδημία, η ενεργειακή κρίση, η έξαρση των τιμών και οι γεωπολιτικές εξελίξεις, στάθηκε ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Δημήτρης Παπαλεξόπουλος κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο 32ο Greek Economic Summit. «Η καθημερινότητα δεν πρέπει να μας αποπροσανατολίσει από το κεντρικό στόχο, ο οποίος είναι ότι η Ελλάδα βρίσκεται στα πρόθυρα μίας εξαιρετικά θετικής περιόδου οικονομικής ανάπτυξης, η οποία με τη σειρά της μπορεί να φέρει κοινωνική και οικονομική ευημερία. Το παραγωγικό μοντέλο αισθητά αλλάζει σιγά-σιγά και μετατοπίζεται από την κατανάλωση, στη παραγωγή και στις εξαγωγές. Αναπτύσσεται στη χώρα μας ένα ζωτικό και ουσιαστικό οικοσύστημα καινοτομίας. Οι επενδύσεις αυξάνονται ως ποσοστό του ΑΕΠ και καλύπτουν σταδιακά το επενδυτικό κενό που είχε δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης. Οι αλλαγές στην ενέργεια σε βάθος χρόνου και ειδικά η πράσινη ενέργεια αποτελεί μία τεράστια πρόκληση ενώ τα Πανεπιστήμια και η κοινωνία έρχονται πιο κοντά στην επιχειρηματικότητα. Το brand name λοιπόν της χώρα μας βελτιώνεται» περιέγραψε ο πρόεδρος υπογραμμίζοντας ότι: «εξαρτάται από εμάς σε ποιο βαθμό και πόσο γρήγορα θα αγκαλιάσουμε αυτές τις ευκαιρίες».

Για την αναπτυξιακή προοπτική της Ελλάδας συνδυαστικά με τα εργαλεία της Ευρώπης μίλησε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μαργαρίτης Σχοινάς κατά τη διάρκεια του Greek Economic Summit, τα οποία όπως είπε οδήγησαν στο να παρουσιάζει η Ε.Ε. φέτος σημάδια ανάκαμψης. «Μέσα σε ένα χρόνο τα πράγματα είναι σαφώς καλύτερα έχοντας πλέον στα χέρια μας τρεις σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές. Το μεγάλο πρόγραμμα εμβολιασμού, το κοινοτικό πιστοποιητικό και το υπερ-όπλο του Ταμείου Ανάκαμψης τα οποία μας έφεραν σε ένα σημείο σαφέστατα καλύτερο φέτος και ειδικά για όσους ήταν διστακτικοί για την ανάκαμψη, τα γεγονότα τους έβγαλαν λάθος. Ειδικότερα, η Ελλάδα θα δει ανάκαμψη της τάξεως του 7,1 %, θα καλύψει την ύφεση του 2020 και οι προοπτικές θα είναι καλύτερες. Βρισκόμαστε στην Ανατολή της νέας εποχής αλλά ίσως το πιο σημαντικό είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ανάκαμψης που έρχονται» δήλωσε ο κ. Σχοινάς. Όσον αφορά το «φλέγον» θέμα της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού, ο ίδιος ανέφερε ότι: «η υποχρεωτικότητα είναι στο τραπέζι. Οι παράμετροι της εισαγωγής της στη ζωή μας δεν είναι κάτι που θα αποφασιστεί μονόπλευρα. Απαιτεί συζήτηση σε ανώτατο επίπεδο. Το σίγουρο είναι ένα, πρέπει οι ανεμβολίαστοι να εμβολιαστούν και οι εμβολιασμένοι να κάνουν τις ενισχυτικές δόσεις». Ως προς τη διατλαντική ατζέντα, όπως διαμορφώθηκε στη σύνοδο κορυφής του Ιουνίου μεταξύ ΗΠΑ-Ε.Ε. σημείωσε ότι τους τελευταίους μήνες έχει γίνει σημαντική πρόοδος τονίζοντας ότι: «συνεργαστήκαμε στενά στη Γλασκώβη για το περιβάλλον, στο τομέα του εμπορίου, λύσαμε χρόνιες διαφορές για τα πολιτικά αεροσκάφη, τον χάλυβα, το αλουμίνιο και εγκαινιάσαμε τον Σεπτέμβριο ένα πολύ φιλόδοξο συμβούλιο Εμπορίου και Τεχνολογίας ΗΠΑ-Ε.Ε».

Στο επιχειρηματικό περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα, στις πρωτιές που εμφανίζει η χώρα όσον αφορά την απορρόφηση κονδυλίων αλλά στις θεσμικές αλλαγές που υλοποιούνται με σκοπό την προσέλκυση επενδύσεων αναφέρθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης. «Η μεταρρύθμιση ως αυτοσκοπός δεν έχει νόημα, αλλά όταν κάνεις κάτι και αυτό παράγει αποτελέσματα αυτό σε γεμίζει. Είμαι εξαιρετικά υπερήφανος για τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ, με το τρίτο τρίμηνο του 2021 να έχει μόλις 1% χαμηλότερο ΑΕΠ από το 2019. Πρόκειται για ένα θαύμα» υπογράμμισε ο αρμόδιος υπουργός. Την ικανοποίηση του για την πρώτη θέση της χώρα μας ως προς την απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ σε όλη την Ε.Ε. εξέφρασε μέσω της ομιλίας του ο υπουργός λέγοντας χαρακτηριστικά ότι: «για πρώτη φορά στη πρόσφατη ιστορία της χώρας, κατακτήσαμε την πρώτη θέση στην απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων. Να σημειωθεί ότι, όταν αναλάβαμε ήμασταν στην 19η θέση». Παράλληλα, πρόσθεσε ότι είναι μία εξαιρετική μέρα και για έναν ακόμη λόγο καθώς τα νέα είναι ευχάριστα και από το ΤΑΙΠΕΔ, με την ιδιωτικοποίηση που έγινε στο διαγωνισμό για το ακίνητο στις Γούρνες. «Ολοκληρώθηκε η διαδικασία για το ακίνητο στις Γούρνες Ηρακλείου με το ποσό να είναι αρκετά υψηλότερο, πάνω από 40 εκατ. ευρώ», επεσήμανε ο υπουργός. Τέλος, όσον αφορά το μέλλον των επενδύσεων στη χώρα και σε άλλους κλάδους της οικονομίας ο ίδιος είπε ότι: «βρισκόμαστε σε μία φάση όπου μεγάλες βιομηχανίες ψάχνουν να μεταφέρουν τη παραγωγή τους από την Ασία και νομίζω ότι σε αυτή τη διαδικασία μπορεί η Ελλάδα να διεκδικήσει ένα σημαντικό κομμάτι. Η οικονομία μας θα εκραγεί τα επόμενα χρόνια. Ελάτε να επενδύσετε στην Ελλάδα».

Την εκτίμησή του ότι η επόμενη χρονιά θα είναι ένα έτος που θα φέρει οικονομική ανάπτυξη και ισχυρή ενδυνάμωση των σχέσεων της Ελλάδας και της Αμερικής έκανε μέσω του συνεδρίου ο οικονομικός σύμβουλος του πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης. Αναφερόμενος, μάλιστα στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και στις επιδόσεις του τρίτου τριμήνου του τρέχοντος έτους, ο ίδιος είπε ότι: «το ΑΕΠ είναι βασικό καθώς και άλλες μεσογειακές χώρες όπως είναι η Ιταλία και η Ισπανία που βασίζονται στον τουρισμό, οι επιδόσεις τους δεν ήταν τόσο καλές. Οι επενδύσεις και οι εξαγωγές αποτελέσαν σημαντικό κομμάτι για το ΑΕΠ. Παράλληλα πρέπει να αναφερθούμε και στη πτώση της ανεργίας, αφού πάνω από 200 χιλ. νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν μετά την έκρηξη της πανδημίας». Επιπλέον ο κ. Πατέλης παρουσίασε μια σειρά δράσεων και μεταρρυθμίσεων που έρχονται μέσα στο επόμενο διάστημα όπως είναι το σύστημα κατάρτισης και επανακατάρτισης αλλά και η επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης ενώ στάθηκε ιδιαιτέρως στο κλάδο του τουρισμού επισημαίνοντας ότι: «στο τουρισμό έχουμε πάρα πολλά project. Το πρόγραμμα για την ανάπτυξη διαδρομών και μονοπατιών, το πρόγραμμα για την ανάπτυξη των μαρίνων αλλά και ένα σχέδιο για την βελτίωση των υποδομών προκειμένου να βοηθήσουμε αυτούς, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα κινητικότητας».

Η συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης και ο καθοριστικός ρόλος που διαδραματίζει για τον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας τέθηκαν στο επίκεντρο της ομιλίας του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Θεόδωρου Σκυλακάκη κατά τη διάρκεια του GES 2021. Όσον αφορά τις καινοτομίες που παρουσιάζουν τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, ο κ. Σκυλακάκης δήλωσε ότι: «το Ταμείο Ανάκαμψης είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα στην Ευρώπη. Ξεκινάει με αρκετά χαμηλό επιτόκιο της τάξεως του 0,3%. Παράλληλα, έχει καινούρια στοιχεία όπως είναι ότι τα επενδυτικά δάνεια θεωρούν ως εντασσόμενο μέρος στην επένδυση, μέχρι και 30% του δανείου, τις δαπάνες marketing ή το κεφάλαιο κίνησης ενώ προσπαθούμε μέσω του Ταμείου -μέσα στην επόμενη διετία- να αποκτήσουν τραπεζικό προφίλ οι επιχειρήσεις που δεν είχαν». Για το θέμα των μεταρρυθμίσεων, ο ίδιος σχολίασε πως: «η κυβέρνηση κάνει μεταρρυθμίσεις, το ίδιο το Ταμείο Ανάκαμψης είναι γεμάτο από μεταρρυθμίσεις. Αυτό είναι λοιπόν που θα συνεχίσουμε να κάνουμε και για αυτές το κλειδί είναι η ψηφιακή μετάβαση της ελληνικής οικονομίας. Επίσης, πρέπει να υπάρχει πολιτική υποστήριξη της κοινωνίας σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. Η κοινωνία λοιπόν δείχνει πολύ πιο ώριμη από πριν πέντε ή δέκα χρόνια όσον αφορά το που θέλει να πάει». Αναφερόμενος στο θέμα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και κατά πόσο το Ταμείο συμπεριλαμβάνει αυτές τις επιχειρήσεις, o κ. Σκυλακάκης σημείωσε ότι: «στην Ελλάδα έχουμε ταυτίσει την επιχείρηση με την ελεύθερη απασχόληση. Όλα αυτά τα ΑΦΜ που είναι περίπου 1,1 εκατ. δεν είναι επιχειρήσεις, υπάρχουν και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Έχεις επιχειρήσεις με επενδυτικές δυνατότητες όταν απασχολεί η επιχείρηση κάποιους εργαζόμενους έστω έναν. Και για αυτές υπάρχουν μία σειρά κινήτρων στο Ταμείο». Παράλληλα, ο κ. Σκυλακάκης μίλησε για τα σχέδια της κυβέρνησης που συμπεριλαμβάνουν τη σταδιακή μείωση της εξάρτησης της χώρας από τα εισαγόμενα καύσιμα.

Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι η οικονομική ανάπτυξη θα έχει οφέλη για όλη τη κοινωνία τόνισε ο Regius Professor of Economics, London School of Economics & Nobel Laureate in Economic Sciences, 2010, Sir Χριστόφορος Πισσαρίδης στο πλαίσιο του Greek Economic Summit ξεκαθαρίζοντας ότι η τεχνολογία και η 4η βιομηχανική επανάσταση δεν θα φέρει το τέλος της εργασίας. «Πιστεύω ότι γνωρίζουμε πως μπούμε να πετύχουμε την οικονομική ανάπτυξη σήμερα. Γνωρίζουμε όλοι τι πρέπει να κάνουμε. Να συγκρίνουμε δηλαδή τις διάφορες οικονομίες στο κόσμο και να πάρουμε τα σωστά παραδείγματα. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η οικονομική ανάπτυξη θα έχει οφέλη για όλους» δήλωσε ο κ. Πισσαρίδης. Όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό ο ίδιος ανέφερε ό,τι: « η καινοτομία σήμερα, εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς, οι εφευρέσεις είναι πιο άμεσες αλλά και η υλοποίηση αυτών. Η 4η βιομηχανική επανάσταση είναι πλέον ταχύτατη». Υπογράμμισε, μάλιστα ότι η πρόκληση με την οποία είμαστε αντιμέτωποι τώρα είναι το πως θα διασφαλίσουμε μία μετάβαση προς μία νέα εποχή διατηρώντας τις θέσεις εργασίας και ξεκαθάρισε ότι η αγορά εργασίας θα πρέπει να προσφέρει ποιοτικές θέσεις εργασίας αλλιώς δεν θα μπορούμε, όπως είπε, να μιλάμε για βιωσιμότητα. Μάλιστα, στάθηκε και στην έκθεση λέγοντας χαρακτηριστικά ότι: «η πρόσφατη έκθεση που συντάξαμε για την ελληνική οικονομία επικεντρώνεται στη μεταρρύθμιση του περιβάλλοντος στην αγορά εργασίας προκειμένου να δίνονται κίνητρα σε άντρες και γυναίκες για να μπουν στην αγορά αλλά και στην ενθάρρυνση καλύτερης εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα». Σύμφωνα με τον ίδιο, και τα Πανεπιστήμια θα πρέπει να ακολουθήσουν τις επιταγές της νέας εποχής καθώς η επίσημη και τυπική εκπαίδευση δεν επαρκεί πλέον με τον βασικό στόχο όπως είπε να είναι: «να δημιουργηθεί μία οικονομία με υψηλή παραγωγικότητα αλλά και ανταγωνιστικότητα». Τέλος, αναφέρθηκε και στο θέμα του πληθωρισμού λέγοντας πως: «δεν νομίζω ότι ο πληθωρισμός είναι τόσο σημαντικός. Είναι κάτι που μπορείς να ελέγξεις. Η ύφεση λόγω της πανδημίας -ακόμη και με τις νέες τεχνολογίες που έρχονται- είναι πιο σημαντική αφού η αβεβαιότητα της πανδημίας συνοδεύεται από απώλειες θέσεων εργασίας» συμπλήρωσε ο κ. Πισσαρίδης.

Από την πλευρά της, η Γιάννα Αγγελοπούλου, Πρόεδρος της Επιτροπής “Ελλάδα 2021”, δήλωσε: «Η χώρα μας, έχοντας πλέον την εμπειρία 200 χρόνων ζωής, μπορεί να αντιμετωπίσει με αισιοδοξία το μέλλον, μόνο αν ακολουθήσει με συνέπεια πολιτικές που θα της επιτρέψουν να αναπτυχθεί σεβόμενη το περιβάλλον, και οι οποίες θα της εξασφαλίσουν ένα νέο οικονομικό μοντέλο που τόσο έχει ανάγκη. Ταυτόχρονα, όμως θα πρέπει να φροντίσουμε ώστε αυτές οι οικονομικές πολιτικές να διανέμουν τα οφέλη τους σε όλους τους κατοίκους της χώρας. Οι αποκλεισμοί και οι επιλεκτικές πολιτικές, όπως μας έχει δείξει το παρελθόν, έχουν αρνητικές συνέπειες για την κοινωνική συνοχή και για την οικονομία».

Στη δυναμική των σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας κυρίως στο τομέα του εμπορίου αναφέρθηκε κατά την ομιλία του ο U.S. Deputy Secretary of Commerce, Don Graves. «Είναι η στιγμή να αναγνωρίσουμε τους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των λαών μας. Η κυβέρνηση του πρόεδρου Μπάιντεν και εμείς στο υπουργείο Εμπορίου θεωρούμε την Ελλάδα ένα στρατηγικό εταίρο με τον οποίο προσπαθούμε να φτάσουμε τους κοινούς μας στόχους. Η πανδημία έχει προκαλέσει πολλές προκλήσεις αλλά έχει αποδείξει και το πόσο στενά είναι συνδεδεμένες είναι οι χώρες μας. Και η συνεργασία θα αποτελέσει κλειδί στο να δώσουμε μία λύση στα πιο βασικά ζητήματα της κοινωνίας» δήλωσε ο Don Graves. Παράλληλα, ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η επιτυχημένη συνεργασία είναι διασφαλισμένη μόνο όταν οι οικονομίες είναι εστιασμένες στις επενδύσεις και στην ανάπτυξη. «Η Ελλάδα έχει ανανεώσει την δέσμευσή της για να προστατέψει την πνευματική ιδιοκτησία και αυτό θα θέσει τα θεμέλια για την ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ Αμερικής και Ελλάδας» τόνισε ο ίδιος προσθέτοντας ότι: «η Ελλάδα ήταν η μεγαλύτερη αποστολή που συμμετείχε στη σύνοδο για τις επενδύσεις στις ΗΠΑ». Επιπλέον, στάθηκε στο γεγονός ότι η χώρα μας παρουσιάζει πλήθος επενδυτικών ευκαιριών για τις αμερικανικές εταιρείες. «Το φιλόδοξο πρόγραμμα της Ελλάδας, το Ελλάδα 2.0. παρουσιάζει πολλές ευκαιρίες για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Η Ελλάδα θεωρείται ένας σύμμαχος, στην οποία έχει στραφεί το ενδιαφέρον για αρκετές επενδύσεις σε διαφόρους τομείς όπως είναι ο τομέας της ναυτιλίας, επενδύσεις, οι οποίες θα ανακοινωθούν στο πλαίσιο των Ποσειδωνίων, ο τομέας της υγείας αλλά και ο τομέας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Επίσης, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για τον τομέα της ψυχαγωγίας. Μέσω της συνεργασίας και του εμπορίου μπορούμε να γιορτάσουμε ακόμη 200 χρόνια ειρήνης και ευημερίας» πρόσθεσε ο Don Graves.

Ο Καναδάς και η Ελλάδα απολαμβάνουν εξαιρετικές σχέσεις που βασίζονται σε ισχυρούς δεσμούς και μοιράζονται θεμελιώδεις αξίες που στηρίζουν τη διαρκή συνεργασία τους. Το γεγονός αυτό τόνισε μεταξύ άλλων, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο Former Minister of Finance, Canada, Bill Morneau προσθέτοντας ότι: «ο Καναδάς είναι ο μεγαλύτερος μη ευρωπαϊκός επενδυτής στην Ελλάδα ενώ όσον αφορά το εμπόριο των αγαθών επεκτείνονται σε πάνω από 400 δισ. ευρώ και οι υπηρεσίες φτάνουν τα 2 δισ. δολάρια». Μάλιστα, όπως είπε το πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε 250 χιλ. καναδούς ελληνικής καταγωγής και είναι ένας από τους σημαντικότερους τρόπους με τους οποίους έχουμε διατηρήσει αυτή την εξαίρετη σχέση. Για το θέμα των πληθωριστικών πιέσεων, ο κ. Morneau ανέφερε ότι: «η πιθανότητα να είναι οι πληθωριστικές τάσεις μακροχρόνιες δεν είναι υψηλή» ενώ για την απόκριση κεφαλαίων πρόσθεσε πως: «όλα είναι στο σωστό μέτρο και είναι σωστή η απόκριση κεφαλαίων. Αναφέρομαι κυρίως στους κεντρικούς τραπεζίτες». Για τα επιτόκια σημείωσε ότι: «πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για τις προβλέψεις όσον αφορά τα επιτόκια. Στη χώρα μου, μπορεί να μειώσουμε τις δαπάνες που κάνουμε και έτσι να φτάσουμε σε μία μείωση της αναλογίας χρέους προς ΑΕΠ. Ωστόσο τα δεδομένα αλλάζουν συνεχώς και οι προκλήσεις ίσως αυξηθούν». Για τις επενδύσεις τόνισε ότι ο Καναδάς είναι μία μεγάλη αγορά και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε ένα ελκυστικό επενδυτικό περιβάλλον όπως ακριβώς κάνει και η Ελλάδα. Για την μετάβαση στη πράσινη οικονομία, ο κ. Morneau σχολίασε ότι: «ως υπουργός Οικονομικών, υπέγραψα περισσότερες επιταγές για πράσινα προγράμματα και πολύ υψηλότερης αξίας από ότι όλοι οι υπουργοί συνολικά. Η πρόκληση τώρα είναι το τεράστιο κενό των διακηρύξεων της Γλασκώβης και της πραγματικότητας που αντιμετωπίζουμε. Το θέμα είναι να γίνουν σωστές επενδύσεις».

Για τη γεωπολιτική κατάσταση στη νοτιοανατολική Ευρώπη μίλησε ο o Senior Fellow, Security and Defense, The German Marshall Fund of the U.S., Belgium, Bruno Lété -κατά τη διάρκεια του GES 2021- καθώς όπως είπε εάν δεν υπάρχει σταθερή γεωπολιτική προσέγγιση δεν υπάρχει σταθερή οικονομία. «Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένταση. Απλά μαντεύουμε τα πλάνα του Κρεμλίνου κανείς δεν είναι σίγουρος για το τι θα γίνει. Γνωρίζουμε ότι η Ρωσία τζογάρει το έχει κάνει άλλωστε και στο παρελθόν, το 2008. Πρέπει εμείς να έχουμε στο νου μας όλα τα πιθανά σενάρια και να είμαστε προετοιμασμένοι. Στην Ευρώπη πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία, θα επηρεάσει όλη τη κοινωνία» δήλωσε ο κ. Lété. Όσον αφορά τους κανόνες στην Ευρώπη και κατά πόσο αυτοί έχουν αλλάξει, ο ίδιος υπογράμμισε ότι: «το 2022 θα έχουμε τη Σύσκεψη Κορυφής στη Μαδρίτη, το ΝΑΤΟ συγγράφει το νέο του στρατηγικό σκεπτικό και το ίδιο και η Ε.Ε., η οποία ετοιμάζεται να συντάξει την ευρωπαϊκή πυξίδα. Άρα βλέπουμε ότι όλοι αυτοί προσπαθούν να καταλάβουν αυτές τις αλλαγές και κανείς δεν ξέρει τι θα ακολουθήσει» επεσήμανε, τονίζοντας ότι: «η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει τις διατλαντικές της σχέσεις. Η Ευρώπη και η Αμερική πρέπει να συνεργαστούν και με τη νέα διοίκηση στην Ουάσιγκτον να υπάρξει μία πιο έντονη συνεργασία». Μάλιστα, για τον κ. Lété, όλα καταλήγουν στη πολιτική. Η Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ συνεργάζονται με τη Σερβία. Το γεγονός είναι ότι όταν μιλάμε για την γεωπολιτική, όλα ξεκινούν με την εγχώρια ατζέντα που υπάρχει στην πρωτεύουσα της χώρας. Από ότι φαίνεται η Σερβία έχει μία διαφορετική ατζέντα από αυτή που θα ήθελε η Δύση» υπογραμμίζοντας ότι «το μέλλον της Σερβίας είναι η Ευρώπη».

Οι τάσεις στη διατλαντική συνεργασία και στη γεωπολιτική στη Ν.Α. Ευρώπη αναλύθηκαν από τον Senior Fellow, Europe Center, Atlantic Council, U.S., Damir Marusic κατά τη διάρκεια της ομιλίας του. «Η πραγματικότητα είναι η εξής, δίνουμε έμφαση στα Βαλκάνια σε μία προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων, με φυσικά θετικές προθέσεις, χωρίς όμως να λαμβάνουμε υπόψη το πώς όλη η περιφέρεια της Ευρώπης αντιμετωπίζει θέματα σταθερότητας. Και εν μέρει αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι θεωρούμε υπερβολικά δεδομένη τη σταθερότητα» επεσήμανε ο Damir Marusic. Μάλιστα, ο ίδιος τόνισε ότι η διαφορά στην Ν.Α. Ευρώπη σε σχέση με την Ν.Α. πτέρυγα του ΝΑΤΟ είναι ότι τα γεγονότα οδηγούν πολύ περισσότερο προς μία κατεύθυνση σκληρών πολιτικών. «Η πραγματικότητα της ευρωπαϊκής πολιτικής στα Βαλκάνια ήταν πάντα υπέρ της διερεύνησης. Ωστόσο δεν υπάρχουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και αυτό είναι κακό. Το θέμα αυτό είναι πολιτικό» συμπλήρωσε κ. Marusic.