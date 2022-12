4ο Συνέδριο «Ελληνικός Τουρισμός»: Η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος μέσα από την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών αλλά και την ανάδειξη νέων μορφών του Τουρισμού

«Το σημερινό συνέδριο πραγματοποιείται σε ένα κομβικό χρονικό σημείο, καθώς ολοκληρώνεται μια χρονιά, το 2022, που θα είναι το νέο ορόσημο του ελληνικού τουρισμού», τόνισε ο γενικός γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), Δημήτρης Φραγκάκης, κατά την εισήγησή του στο συνέδριο «Ελληνικός Τουρισμός, μια εθνική υπόθεση! Δυνατότητες και Προοπτικές»

των Ε. Οικονομάκη, Κ. Χελιδώνη

«Το 2022 θα είναι το νέο έτος των ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό, όχι μόνο επειδή σε επίπεδο εσόδων θα προσεγγίσει και ενδεχομένως να ξεπεράσει το 2019, αλλά επειδή μέσα σε δύο χρόνια ο ελληνικός τουρισμός κατάφερε να ανακάμψει από το απόλυτο μηδέν του Μαρτίου του 2020. Ερχόμαστε σε ένα σημείο που κάνουμε ουσιαστικά τον απολογισμό μας που είναι εξαιρετικά θετικός για τα προηγούμενα τρία χρόνια», είπε χαρακτηριστικά.

«Είναι η ώρα όχι για πανηγυρισμούς, αλλά να κοιταχτούμε στον καθρέφτη και να αναμετρηθούμε με τις αδυναμίες μας σε ό,τι αφορά το ελληνικό τουριστικό προϊόν. Πρέπει να κοιτάξουμε τι γίνεται στο εξωτερικό και να γίνουμε ακόμη καλύτεροι. Ο κόσμος θα ταξιδέψει περισσότερο, αλλά ο ανταγωνισμός θα είναι μεγαλύτερος. Πρέπει να πλασαριστούμε όσο πιο ψηλά γίνεται σε αυτόν τον τομέα», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο γ.γ. του ΕΟΤ.

Ο Δ. Φραγκάκης αναφέρθηκε στους τρεις άξονες στους οποίους επενδύει ο ελληνικός τουρισμός, στη βιωσιμότητα, περιβαλλοντική και κοινωνική, του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, στην ψηφιοποίησή του τόσο σε επίπεδο υπηρεσιών όσο και σε επίπεδο προβολής, και στη διαμόρφωσή του με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να είναι, όχι μόνο βιώσιμο, αλλά όσο πιο κοντά γίνεται στις ανάγκες και στις απαιτήσεις των τουριστών που επισκέπτονται την Ελλάδα.

Όπως επεσήμανε ο γ.γ. του ΕΟΤ, ο Οργανισμός αυτά τα τρία χρόνια επενδύει σε 4 άξονες τουρισμού εμπειρίας, τη γαστρονομία, τον αθλητικό τουρισμό, τις outdoor activities και το wellness, που συνδέεται με τον ιατρικό τουρισμό. «Tα τελευταία 2,5 χρόνια τα καταφέραμε να βγούμε από την μεγαλύτερη κρίση που έχει βιώσει ο ελληνικός τουρισμός γιατί συνεργαστήκαμε. Βάλαμε πλάτη σε ένα κοινό στόχο. Για να πάμε στην επόμενη ημέρα πρέπει να κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Εχω μια αισιοδοξία πως όπως τα καταφέραμε στα πολύ δύσκολα, θα τα καταφέρουμε και τώρα», κατέληξε στην εισήγησή του.

Τη νέα στρατηγική του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού παρουσίασε από το βήμα του Συνεδρίου, ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, Δ. Φραγκάκης. «Χτίζουμε στρατηγική σε νέους άξονες τουρισμού εμπειρίας. Πρώτον, είναι η γαστρονομία και τα προϊόντα της, ακολουθεί ο αθλητικός τουρισμός που έχει φέρει στον κλάδο εξαιρετικά αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια, ακολουθούν τα outdoor activities και τέταρτον είναι το luxury wellness και τα events» δήλωσε χαρακτηριστικά ο ίδιος. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου πάνελ του Συνεδρίου «Ελληνικός Τουρισμός 2022, μια Εθνική Υπόθεση! Δυνατότητες και Προοπτικές» που διοργανώνουν οι εταιρείες Next is Now και Dome Consulting και τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και της Περιφέρειας Αττικής, με συντονιστή του πάνελ, την δημοσιογράφο, Κάτια Μακρή συζητήθηκαν ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η ενσωμάτωσή του στον τουριστικό κλάδο αλλά και οι νέες μορφές του Τουρισμού. Όπως είπε ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ: «για να πάμε στην επόμενη μέρα του ελληνικού τουρισμού πρέπει να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε. Δεν γίνεται να πάμε πίσω αλλά μόνο μπροστά». Όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ο ίδιος επεσήμανε ότι η πανδημία λειτούργησε ως επιταχυντής των εξελίξεων, αναφέροντας ότι πολλές υπηρεσίες του ΕΟΤ έχουν γίνει ψηφιακές. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι: «μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, θα αναβαθμιστεί όλος ο Οργανισμός».

Από την πλευρά της, η Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-πρώην υπουργός Τουρισμού, Έλενα Κουντουρά αναφέρθηκε στα έργα που είχαν υλοποιηθεί επί των ημερών της αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι: «Η χώρα μας και τότε αλλά και τώρα αντιμετωπίζει πολλαπλές κρίσεις. Στόχος θα πρέπει να είναι να φέρουμε μια ισορροπία στο εθνικό μας προϊόν». Ειδική μνεία κατά την ομιλία της έκανε στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, η οποία όπως είπε στο σύνολο των κλάδων φτάνει σε ποσοστό το 90% και πρόσθεσε: «θα πρέπει να στηριχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τουρισμού. 7 στις 10 μικρομεσαίες επιχειρήσει δεν μπορούν σήμερα να μπουν στο καινούριο πρόγραμμα γιατί δεν έχουν 5 θέσεις εξαρτημένης εργασίας». Παράλληλα, η ίδια μίλησε για τις δράσεις που τρέχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο επισημαίνοντας ότι πλέον υπάρχουν τα εργαλεία και θα πρέπει να δοθούν στις επιχειρήσεις για να μπορέσουν και αυτή από την πλευρά τους να αυξήσουν τους εργαζόμενους τους. «Άλλωστε προτεραιότητα θα πρέπει να είναι το upskilling και το reskilling» κατέληξε η ίδια.

«Η τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζουμε τι ψάχνει ο κάθε τουρίστας που θέλει να έρθει στην Ελλάδα με το πάτημα ενός κουμπιού» επεσήμανε ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Αθανάσιος Στάβερης. Στην κατεύθυνση αυτή, ανέλυσε όλες τις νέες τεχνολογίες που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στον κλάδο του Τουρισμού όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, η μηχανική εκμάθηση και η εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα, ενώ πρόσθεσε ότι: «όπως κάθε άλλο προϊόν, έτσι και αυτό πρέπει να ακολουθήσει την εποχή». Μάλιστα, έδωσε και κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα όπως να βλέπει ο τουρίστας την Ακρόπολη τρισδιάστατη και να ξεναγείται, μέσω 3D, στα ξενοδοχεία αλλά και στις περιοχές που επιθυμεί να επισκεφθεί.

Να μετατραπεί το τουριστικό προϊόν από ποσοτικό σε ποιοτικό δήλωσε ο Βουλευτής Ν. Κερκύρας-Τομεάρχης Ναυτιλίας, Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισμού, του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Δημήτρης Μπιάγκης. «Πρέπει να εξασφαλίσουμε δομές υγείας αν θέλουμε μελλοντικά να αναβαθμιστεί περισσότερο ο κλάδος του Τουρισμού. Δεν γίνεται να θέλουμε τουρίστες και να μην έχουμε δομές υγείας» ξεκαθάρισε ο κ. Μπιάγκης, ενώ όσον αφορά την τεχνολογία, ο ίδιος είπε ότι θα πρέπει να τη δούμε σαν ένα εργαλείο για την επόμενη μέρα στον τουρισμό.

Για τα ταξίδια που διοργανώνει και στα οποία συμμετέχουν Ισραηλινοί τουρίστες που επισκέπτονται την Ελλάδα για να μυηθούν στον πολιτισμό της, με αιχμή την αγάπη τους για την ελληνική μουσική, αναφέρθηκε ο Ambassador of greek music in Israel & organizer of Israeli music tours in Greece, Shimon Parnas.

O Shimon Parnas είπε πως εκείνος πριν από χρόνια ξεκίνησε να παίζει ελληνική μουσική σε μία εκπομπή που είχε στο ραδιόφωνο, διοργανώνοντας παράλληλα ταξίδια σε μία χρονική περίοδο κατά την οποία ο τουρισμός από το Ισραήλ προς την Ελλάδα ήταν σχεδόν ανύπαρκτος. «Πολλοί έρχονται σήμερα στην Ελλάδα για να ακούσουν τη μουσική», είπε και προσέθεσε ότι ένας ακόμη από τους λόγους που οι Ισραηλινοί επισκέπτονται τη χώρα μας είναι η κουζίνα της και η γαστρονομία εν γένει.

