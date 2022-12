4ο Συνέδριο «Ελληνικός Τουρισμός»: Ο ελληνικός τουρισμός εμφανίζει υψηλή ανθεκτικότητα

«Ο ελληνικός τουρισμός παρά τις σημαντικές προκλήσεις απέναντι στις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπος σε αυτή τη δυσμενή παγκόσμια συγκυρία εμφανίζει υψηλή ανθεκτικότητα», επεσήμανε ο Νίκος Χατζηνικολάου, εκδότης - διευθυντής της Realnews, από το βήμα του 4ου συνεδρίου «Ελληνικός Τουρισμός, μια εθνική υπόθεση! Δυνατότητες και Προοπτικές», που διοργανώνουν οι εταιρείες Next is Now και Dome Consulting και τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και της Περιφέρειας Αττικής.