7ο Athens Investment Forum: «Η Ελλάδα ως Σταθερός Αναπτυξιακός Πυλώνας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» - Δείτε LIVE το συνέδριο

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) σε συνεργασία με την Vertical Solutions SA διοργανώνει το 7th Athens Investment Forum, με θέμα: ‘Η Ελλάδα ως Σταθερός Αναπτυξιακός Πυλώνας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης’.

Το φετινό συνέδριο πραγματοποιείται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών – Αίθουσα Banquet. Το Athens Investment Forum έχει καθιερωθεί ως ένα από τα κορυφαία φόρουμ συνάντησης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας και των δημόσιων φορέων, η συμβολή των οποίων είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων. Η Ελλάδα συνεχίζει να διαδραματίζει καίριο ρόλο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, εστιάζοντας στην ανάπτυξη και τις επενδύσεις, τις υποδομές, τις κατασκευές, την ενέργεια, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την υγειονομική περίθαλψη.

Δείτε LIVE το συνέδριο:

Με σταθερή δέσμευση για την υπευθυνότητα προς τους συμμετέχοντες και με γνώμονα τις πολιτικές εξελίξεις, καλούμε τους ηγέτες των μεγαλύτερων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας να αναδείξουν τα κύρια ζητήματα που απασχολούν το επιχειρείν σε σχέση με τις επενδύσεις. Το ενδιαφέρον είναι ιδιαίτερα έντονο, τόσο από κυβερνητικούς αξιωματούχους όσο και από κορυφαίες επιχειρήσεις της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Για ακόμη μία χρονιά το συνέδριο πλαισιώνουν κορυφαία στελέχη της Κυβέρνησης ως εξής : ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κωστής Χατζηδάκης, o Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκος Παπαθανάσης, ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης, η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κα Αλεξάνδρα Σδούκου, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, καθώς και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημήτρης Παπαστεργίου και ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κώστας Κυρανάκης.

Ανταγωνιζόμενοι τις ανάγκες και τις τάσεις της αγοράς, εισάγουμε μια νέα καινοτομία φέτος, προσθέτοντας μια επιπλέον ενότητα που θα αλλάζει κάθε χρόνο ανάλογα με τις εξελίξεις και τις επιχειρηματικές προοπτικές. Για το 7ο AIF, επιλέξαμε τον τομέα της ΥΓΕΙΑΣ, με προσκεκλημένους πολιτικούς και επιχειρηματίες με εκτενή γνώση και εμπειρία, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Όπως κάθε χρόνο, οι ενότητες μας που συγκεντρώνουν μεγάλο ενδιαφέρον παραμένουν με επίκαιρη θεματολογία που αναπτύσσουν όλες τις εξελίξεις σε κάθε τομέα.

Τα πάνελ ανά ενότητα πλαισιώνουν κορυφαία στελέχη της αγοράς ως εξής:

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ

Εδουάρδος Καρρέρ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, VERTICAL SOLUTIONS S.A.

Γιώργος Στασινός, Πρόεδρος, ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Φωκίων Χ. Καραβίας Διευθύνων σύμβουλος, EUROBANK

Βασίλειος Ψάλτης, Διευθύνων Σύμβουλος | ALPHA BANK

Ανάπτυξη - Επενδύσεις: Οι επενδύσεις που αναδεικνύουν τη χώρα μας σε αναπτυξιακό κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Βασίλης Κάτσος, Πρόεδρος – Συνιδρυτής | VNK CAPITAL

Μαρία Ιωαννίδου, CEO | Hellenic Duty Free

Ερρίκος Αρώνες, CEO | Hellenic Properties

Ανδρέας Αθανασόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος και Διευθύνων Σύμβουλος | OLYMPIA GROUP

Alexander Zinell, CEO | FRAPORT Greece

Θοδωρής Τζούρος, Chief of Corporate & Investment Banking| Τράπεζα Πειραιώς

Κωνσταντίνος Μπήτρος, Ιδρυτής & ΜD Inventio, CEO |OB Streem

Υποδομές - Κατασκευές: Οι προοπτικές του κατασκευαστικού κλάδου υποδομών στην Ελλάδα. 2024, μία χρονιά ορόσημο

Αλέξανδρος Μιχαηλίδης, Αναπληρωτής Δ/νων Σύμβουλος & Γενικός Τεχνικός Διευθυντής | ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Δημοσθένης Κατσιγιάννης, Επικεφαλής Γραφείου Διευθύνοντος Συμβούλου| AVAX

Νίκος Κουρέτας, Διευθύνων Σύμβουλος | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ

Μανώλης Σιγάλας, Senior Vice President & Managing Director, Europe| HILL INTERNATIONAL

Δημήτρης Νεκτάριος,Partner Infrastructure & Capital Projects Leader | DELOITTE

Αργυρώ Μπανίλα, Assistant General Manager, Structured Financing & Investment Banking | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΠαναγιώτηςΔούμας, Member of XCO, Head of Energy| Howden

Ενεργειακή Μετάβαση: Ο πρωταγωνιστικός ρόλος της Ελλάδας στην αγορά ενέργειας και την πράσινη μετάβαση

Κωνσταντίνος Μαύρος, Διευθύνων Σύμβουλος | ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Μ.Α.Ε.

Κώστας Μπασλής, Διευθυντής Διαχείρισης Ενέργειας | ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε

Στυλιανός Α. Κυριάκου, Διευθυντής Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Ελευσίνας , ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. Α.Ε. |HELLENiQ ENERGY

Fabrizio Mattana, CEO| IGI POSEIDON

Νικόλαος Ρήγας, Head of Carbon Storage|Energean

Θωμάς Αχείμαστος, Group Vice Chairman | COPELOUZOS GROUP

Κωνσταντίνος Ξιφαράς, Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε

Ενεργειακές Υποδομές: Οι ενεργειακές υποδομές ως κομβικός αναπτυξιακός πυλώνας και η βιώσιμη εκβιομηχάνιση

Τάσος Μάνος, Διευθύνων Σύμβουλος | ΔΕΔΔΗΕ

Maria Rita Galli, CEO | ΔΕΣΦΑ

Κωνσταντίνος Σιφναίος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Συμβούλου|GASTRADE

Νάσος Πλαϊνός, Key Accounts Sales Manager Greece & Cyprus | LONGi SOLAR

Χρήστος Πετρόχειλος, Γενικός Διευθυντής | KIEFER

Ιωάννης Στεφάνου, Partner, Head of Energy Sector |Grant Thornton

Μάνος Μανουσάκης, Πρόεδρος & CEO | ΑΔΜΗΕ

Υγεία: Η υγεία της ελληνικής οικονομίας και η οικονομία της υγείας - Δυναμικές επενδύσεις και προοπτικές

Μιχάλης Χειμώνας, Γενικός Διευθυντής | Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ)

Θεανώ Καρποδίνη, Πρόεδρος | Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Τρύφων Θεόδωρος Πρόεδρος | Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών (ΠΕΦ)

Μιχάλης Ζερβός, CEO | IKnowHealth

Δρ. Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος| Όμιλος Ιατρικού Αθηνών

Ψηφιακός μετασχηματισμός: Ευκαιρίες και προκλήσεις για την ψηφιακή μετάβαση της Ελλάδας - Το νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας

Αλέξανδρος Στεργίου, Chief Information Officer| ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Γρήγορης Χριστόπουλος, Chief Commercial Officer Business Segment| OTE Group

Γιώργος Μωραιτίνης, ΔιευθύνωνΣύμβουλος | MORTEK

Γρηγόρης Κοτσικάρης,Chairman of the Board of Directors | I KNOW HOW

Νίκος Χριστοδούλου, PartnerTechnology & Transformation Leader | Deloitte

Αντώνης Μαρκόπουλος, Ιδρυτής & CEO|Prosperty

Στο 7ο AIF, η κα. Κάτια Μακρή θα αναλάβει το ρόλο συντονισμού και σχολιασμού, προσφέροντας την εμπειρία και την εξειδίκευσή της στην άριστη καθοδήγηση των ομιλητών. Τα πάνελ των ενοτήτων θα συντονίσουν καταξιωμένοι δημοσιογράφοι και συγκεκριμένα οι κάτωθι :

κ. Γεώργιος Δημητρομανωλάκης, κ. Νίκος Φιλιππίδης, κ. Νίκος Χατζηνικολάου, κ. Θοδωρής Παναγούλης, κ. Κωνσταντίνος Ρομποτής και ο κ. Αλέξανδρος Κόντης.