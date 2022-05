8 Βραβεία Αριστείας και μία Τιμητική Διάκριση για τη Zeus International στην τελετή απονομής Tourism Awards 2022

Με μια λαμπερή τελετή γιορτάστηκαν χθες βράδυ στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού κάποιες από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες στον ελληνικό τουρισμό.

Στην ένατή τους διοργάνωση, τα βραβεία-θεσμός του κλάδου συνεχίζουν σταθερά να επιβραβεύουν τους πρωτοπόρους και τους καινοτόμους και όπως κάθε χρονιά έτσι και φέτος, στην τελετή απονομής των Tourism Awards 2022, η Zeus International Hotels & Resorts και τα ξενοδοχεία που διαχειρίζεται βραβεύτηκαν συνολικά με 2 χρυσά, 3 ασημένια και 3 χάλκινα βραβεία!

Συγκεκριμένα, το Dolce Athens Attica Riviera στη Βραυρώνα και το Wyndham Grand Athens στην Αθήνα έλαβαν 2 Χρυσά Βραβεία στις κατηγορίες "Best Family Travel Hotel" και "Best Business Travel Hotel", αντίστοιχα. Επιπλέον, το Wyndham Grand Crete Mirabello Bay στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης βραβεύτηκε με το ασημένιο βραβείο στην κατηγορία "Best Wedding & Honeymoon Travel Hotel", καθώς και το Eretria Hotel & Spa Resort, στο δεύτερο χρόνο λειτουργίας του, και το Wyndham Athens Residence κέρδισαν το ασημένιο βραβείο στις κατηγορίες "Best Family Stay Hotel" και "Best All-suite Hotel/Hotel Residences" αντίστοιχα. Τέλος, χάλκινα βραβεία απονεμήθηκαν στο Eretria Hotel & Spa Resort και στο Wyndham Grand Crete Mirabello Bay στις κατηγορίες "Best All-Inclusive Resort" και "Best Summer Stay Hotel", αντίστοιχα. Η Zeus International Hotels & Resorts έλαβε επίσης το χάλκινο βραβείο στην κατηγορία "Best Hotel Development, Management & Consulting".

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και ιδρυτής της Zeus International Hotels & Resorts, κ. Χάρης Σιγανός, ευχαρίστησε την επιτροπή και όσους στήριξαν τα ξενοδοχεία και τον όμιλο με τις θετικές τους ψήφους και δήλωσε: "Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που για άλλη μια συνεχή χρονιά οι προσπάθειές μας επιβραβεύονται και αναγνωρίζονται επάξια. Σε μια ασταθή περίοδο για την παγκόσμια τουριστική βιομηχανία λόγω της συνέχισης της πανδημίας COVID-19, καθώς και της κατάστασης πολέμου που επικρατεί στην Ουκρανία, ο όμιλός μας κατάφερε να βγει ακόμα πιο δυνατός και να επεκταθεί, έχοντας φτάσει τα 22 ξενοδοχεία, τα 4000 δωμάτια, τα 100 εκατομμύρια σε ίδιες επενδύσεις και το υπό διαχείριση ξενοδοχειακό χαρτοφυλάκιο αξίας άνω του 1 δισεκατομμυρίου σε 4 διαφορετικές χώρες με πάνω από 1,5 εκατομμύριο επισκέπτες ετησίως. Τα βραβεία που απονέμονται στα ξενοδοχεία μας αποτελούν την καλύτερη αναγνώριση των προσπαθειών μας και μας δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε στο μέλλον με ακόμη μεγαλύτερο πείσμα και προσήλωση στο στόχο μας, ο οποίος είναι η εδραίωση της εταιρείας Zeus International Hotels & Resorts μεταξύ των ηγετών του κλάδου σε ολόκληρη τη Νότια Ευρώπη. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι μας επέλεξαν και να τους διαβεβαιώσω ότι παραμένουμε πιστοί στις αξίες και τα ιδανικά μας με μοναδικές ιδέες και έμφαση στην εξατομικευμένη εξυπηρέτηση των επισκεπτών μας, ενώ συνεχίζουμε να εργαζόμαστε σκληρά για να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των επισκεπτών μας για κορυφαίες ποιοτικές υπηρεσίες, προσιτή πολυτελή διαμονή και εμπειρίες που αξίζει να θυμόμαστε".