8ο Athens Investment Forum - Ανδρέας Σιάμισιης, CEO Helleniq Energy: «Η Ελλάδα γίνεται ενεργειακή δύναμη» - Real.gr

Στο κρίσιμο ερώτημα για την ενεργειακή μετάβαση και το πώς αυτή διαμορφώνει το μέλλον της Ελλάδας αναφέρθηκε ο CEO της Helleniq Energy, Ανδρέας Σιάμισιης, σε συνέντευξή του στον εκδότη και διευθυντή της Realnews, Νίκο Χατζηνικολάου, στο πλαίσιο του 8ου Athens Investment Forum.

του Θάνου Μωριάτη

Ο κ. Σιάμισιης περιέγραψε με ακρίβεια την τρέχουσα κατάσταση – όπου η μετάβαση συνυπάρχει με γεωπολιτικές προκλήσεις, αυξημένο κόστος ενέργειας και την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας – και εξήγησε πώς η εταιρεία του προσαρμόζεται για να ηγηθεί στην επόμενη εποχή.

Τόνισε ότι η ενεργειακή μετάβαση στην Ευρώπη κυρίως «σήκωσε» την ατζέντα της κλιματικής αλλαγής, με συνέπειες που έγιναν αισθητές τα τελευταία χρόνια. «Η Ευρώπη αποβιομηχανοποιείται», σημείωσε, και πρόσθεσε πως η νέα γεωπολιτική ισορροπία —συμπεριλαμβανομένης, όπως είπε, της αλλαγής ηγεσιών στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού – έχει φέρει κάποια επαναστάθμιση στην προσέγγιση.

«Κανείς δεν επιθυμεί να “σκοτώσει” τον πλανήτη», είπε χαρακτηριστικά, αλλά τόνισε επίσης ότι υπάρχει «λανθασμένη κατανόηση για το κόστος»: η ενέργεια έχει ακριβύνει, υπάρχουν πολλοί παράγοντες στο παιχνίδι και, όπως εξήγησε, η οικονομική αναπροσαρμογή δεν πρόκειται να φέρει άμεση μείωση τιμών εντός 1-2 ετών. «Είμαστε σε φάση που έχουμε δει τα χειρότερα —δεν νομίζω ότι θα μειωθεί το κόστος ενέργειας στα επόμενα 1-2 χρόνια», είπε.

Στην ερώτηση για το γεωπολιτικό πλαίσιο, ο CEO της Helleniq Energy τόνισε ότι οι κρίσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα δεν είναι άγνωστες —πολλές έχουν προέλθει από το πετρέλαιο— ενώ σημείωσε ότι το φυσικό αέριο είναι σχετικά «νέο» στην καθημερινότητά μας (τελευταίες 2–3 δεκαετίες) και οι πρόσφατες εξελίξεις επανέφεραν την προσοχή στην προέλευσή του, ιδίως σε σχέση με τη Ρωσία. Ως απάντηση, όπως είπε, οι εταιρείες έχουν μάθει να προσαρμόζουν το χαρτοφυλάκιό τους.

Ο κ. Σιάμισιης περιέγραψε τρεις ρόλους που πρέπει να υπηρετήσει η Ελλάδα: να προστατευτεί (ασφάλεια εφοδιασμού), να αξιοποιήσει τον γεωπολιτικό της ρόλο και να εκμεταλλευτεί πιθανές ενεργειακές ανακαλύψεις που θα ενισχύσουν την αυτονομία. Έφερε το παράδειγμα ενός αγωγού μεταξύ Θεσσαλονίκης-Σκοπίων που, όπως είπε, παρέμεινε ανενεργός 13 χρόνια —η επανενεργοποίησή του για μεταφορά πετρελαίου μειώνει κόστος και αποτύπωμα και ανοίγει «μεγαλύτερο ρόλο στην περιοχή».

Σχετικά με τις πρόσφατες συνεργασίες με παγκόσμιους παίκτες όπως η Exxon και η Chevron, ο κ. Σιάμισιης επισήμανε ότι τέτοιου είδους συμφωνίες έρχονται όταν υπάρχει πολιτική σταθερότητα και προβλεψιμότητα. «Αν μια χώρα δεν προσφέρει αυτά τα στοιχεία, δεν θα έρθουν ξένες εταιρείες», είπε, προσθέτοντας ότι η Chevron και οι υπόλοιπες κινήσεις απαιτούν στρατηγική ταύτιση μεταξύ κυβέρνησης και ιδιωτικού τομέα.

Όπως ανέφερε, η Helleniq Energy «έτρεχε» το θέμα των συμφωνιών αυτών σε στενή συνεργασία με την κυβέρνηση· η σταθερότητα και η προβλεψιμότητα είναι προϋποθέσεις για να υπάρξουν επενδύσεις και μακροχρόνιοι σχεδιασμοί. «Αν τα θαλάσσια μπλοκ αποδειχθούν εμπορικά αξιοποιήσιμα, αυτό θα ενισχύσει την αυτονομία και το γεωπολιτικό βάθος της χώρας» επεσήμανε.

Στην ερώτηση πώς προλαβαίνει η Helleniq Energy τις εξελίξεις και ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας, ο κ. Σιάμισιης απάντησε με απλότητα: εκτός από καλή επικοινωνία και συνεργασία, χρειάζεται ρεαλισμός. «Να βλέπεις τα δεδομένα όπως είναι, να μην νομίζεις ότι είσαι υπερδύναμη», είπε.

«Όπως κάθε επιχείρηση, χρειάζεται να κυνηγάς από το πρωί ως το βράδυ —να παρατηρείς προς τα πού θα πάει η αγορά, αλλιώς θα μείνεις εκτός», πρόσθεσε. Η καθημερινή επιχειρησιακή επιμονή, η σωστή ανάγνωση του ρίσκου και η συνεργασία με την πολιτεία, σύμφωνα με τον κ. Σιάμισιη, είναι τα βασικά συστατικά που επέτρεψαν στην εταιρεία να κεφαλαιοποιήσει ευκαιρίες σε περίοδο έντονων αλλαγών.

Το 8ο Athens Investment Forum διοργανώνεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) σε συνεργασία με τη Vertical Solutions SA. Το AIF έχει πλέον εδραιωθεί ως ένα από τα κορυφαία φόρουμ συνάντησης της επιχειρηματικής κοινότητας με την πολιτεία, αποτελώντας πλατφόρμα ουσιαστικής συνεργασίας και ανταλλαγής θέσεων για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Το κορυφαίο επενδυτικό και οικονομικό συνέδριο της χώρας επιστρέφει φέτος με θέμα: «Η Ελλάδα στην Εποχή της Παγκόσμιας Ανακατάταξης – Ευκαιρίες και Προκλήσεις στο Νέο περιβάλλον». Στόχος του AIF είναι να αναδείξει τις προοπτικές και τις στρατηγικές που θα καθορίσουν τον ρόλο της Ελλάδας σε μια περίοδο έντονων διεθνών αλλαγών, προσφέροντας ένα σημείο συνάντησης για ηγετικά στελέχη, επενδυτές και φορείς λήψης αποφάσεων.

