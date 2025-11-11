8ο Athens Investment Forum – Επενδύσεις 6 δισ. ευρώ έως το τέλος της 10ετίας, προκλήσεις και προοπτικές στην ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας - Real.gr

Τις απόψεις τους για τις εθνικές συμμαχίες, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, την αποθήκευση ενέργειας και τη θέση της Ελλάδας στον νέο ενεργειακό χάρτη ανέπτυξαν μεταξύ άλλων οι ομιλητές στην ενότητα «Στρατηγικές, προκλήσεις και προοπτικές για την ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας» του 8ου Athens Investment Forum, με συντονιστή τον κ. Νίκο Χατζηνικολάου.

ΤΗΣ ΜΑΙΡΗΣ Ι.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Ο κ. Λουκάς Δημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος στην ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ αναφέρθηκε στο φυσικό αέριο, τονίζοντας το ρόλο που διαδραματίζει στην ενεργειακή μετάβαση, καθώς όπως είπε «το φυσικό αέριο αποτέλεσε και αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση, για να έχουν οι ΑΠΕ μεγάλη διείσδυση». Το χαρακτήρισε «καύσιμο – γέφυρα» που αντιμετωπίζει προκλήσεις διακύμανσης των τιμών λόγω γεωπολιτικών γεγονότων, αλλά και λόγω ζήτησης και προσφοράς, ο ρόλος του όμως σταδιακά φθίνει, λόγω της πράσινης μετάβασης. Για τις μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας, ο κ. Δημητρίου τις απέδωσε στη γραφειοκρατία και την έλλειψη κατάλληλου πεδίου. Κατέληξε, ωστόσο, ότι υπάρχει «εύφορο» επενδυτικό πεδίο, καθώς υπάρχουν ώριμοι και σοβαροί επενδυτές και ταυτόχρονα πρόθεση από τις τράπεζες και τα ευρωπαϊκά ταμεία για στήριξη των επενδύσεων.

Ο κ. Ιωάννης Καρύδας, Διευθύνων Σύμβουλος Επιχειρησιακής Μονάδας ΑΠΕ & Αποθήκευσης Ενέργειας του Ομίλου ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ & Διευθύνων Σύμβουλος ELICA INTERCONNECTOR SA μίλησε με απόλυτη ικανοποίηση για το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Αιγύπτου το GREGY, το οποίο διασφαλίζει την μεταφορά αποκλειστικά πράσινης ενέργειας που παράγεται στην Αίγυπτο, στη χώρα μας με ανταγωνιστικές τιμές. Τόνισε τα οφέλη που προκύπτουν για τη χώρα μας, καθώς δημιουργείται μια πύλη εισόδου ενέργειας που θα συμβάλλει στην επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης. Επιπλέον το GRECY θα οδηγήσει και στην αναβάθμιση του ρόλου της χώρας στην νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς θα φέρνει πράσινη ενέργεια συνεχούς ροής σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές. Σημαντικά ακόμη πλεονεκτήματα αποτελούν η θωράκιση της εθνικής οικονομίας, η ενίσχυση του ρόλου μας ως χώρα στον εξαγωγικό χάρτη και η δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας. Κλείνοντας ο κ. Καρύδας εκτίμησε ότι η αναβάθμιση του παραγωγικού ρόλου της Ελλάδα στην πράσινη ενέργεια θα αποτελέσει κίνητρο για τεχνολογικές επενδύσεις και για δημιουργία data centers.

Ο κ. Μάνος Μανουσάκης, Πρόεδρος & CEO, ΑΔΜΗΕ μίλησε για το φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα των 6 δισ. ευρώ που θα υλοποιηθεί στη ενέργεια την προσεχή δεκαετία, ενώ αναφέρθηκε και στις πολύ σημαντικές επενδύσεις 3 δισ. ευρώ που έχουν ήδη υλοποιηθεί από το 2017 μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο εθνικής στρατηγικής. Κομβικής σημασίας, το επενδυτικό πρόγραμμα στοχεύει σε ενεργειακή αναβάθμιση της νησιωτικής και ηπειρωτικής Ελλάδας, μέσα από τον εκσυγχρονισμό του δικτύου με σύγχρονα μέσα και μέσω σύνδεσης με άλλες χώρες. Αναφερόμενος στο φυσικό αέριο, προέβλεψε ότι θα έχει ενεργό και σημαντικό ρόλο μέχρι το 2050, στο ενεργειακό μίγμα της χώρας, εκτιμώντας ότι η πράσινη μετάβαση χρειάζεται περισσότερα δίκτυα. Στα μεγάλα έργα του ΑΔΜΗΕ περιλαμβάνεται μελλοντική διασύνδεση της Ελλάδας με τη Σαουδική Αραβία, στο πλαίσιο της οποίας ολοκληρώνεται μελέτη, για τη δημιουργία νέου ενεργειακού διαδρόμου. Εκτεταμένη αναφορά έκανε ακόμη στη νέα διασύνδεση με την Ιταλία 1000 MW και σε όλες τα υπόλοιπα μεγάλα έργα διασύνδεσης, μεταξύ των οποίων με Κύπρο και Ισραήλ, την οποία χαρακτήρισε σημαντική αλλά και περιπετειώδης, καθώς και στα αντίστοιχα έργα διασύνδεσης με Αίγυπτο και Γερμανία.

Ο κ. Κωνσταντίνος Μαύρος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΑΠΕ, Όμιλος ΔΕΗ και Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΗ Ανανεώσιμες μίλησε για τους ιλιγγειώδεις ρυθμούς με τους οποίους εξελίσσεται το πράσινο περιβάλλον στην ενέργεια. Λόγω της τεχνητής νοημοσύνης η ζήτηση για ενέργεια είναι τεράστια στην άλλη άκρη του κόσμου και σύντομα θα έρθει και στην Ελλάδα, που σημαίνει ότι χρειαζόμαστε ένα μεγάλο μίγμα από ενεργειακές πηγές για να μπορέσει η χώρα μας να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση. Ήδη, είπε ότι, η παραγόμενη ισχύς από ΑΠΕ έχει ξεπεράσει το 50%. Ωστόσο, σημαντικές εξελίξεις αναμένονται στο θέμα της αποθήκευσης. Μιλώντας για τα προσεχή σχέδια, είπε ότι: «Μέσα στο έτος θα παραδώσουμε τα 3 πρώτα έργα 150 ΜΒ και προχωράμε δυναμικά. Παράλληλα έχουμε ένα φιλόδοξο πλάνο ευρύτερα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη πέρα από την Ελλάδα». Τέλος μίλησε για τον πρωταγωνιστικό ρόλο της ΔΕΗ στην Ελλάδα και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της ενεργειακής αγοράς.

Ο κ. Κωνσταντίνος Ξιφαράς, Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε. ξεκινώντας την τοποθέτηση του με τη φράση «Από προμηθευτής αερίου, η ΔΕΠΑ έχει εξελιχθεί σε πλήρως καθετοποιημένο όμιλο» θέλησε να τονίσει τον αναβαθμισμένο ρόλο της εταιρείας. Με δραστηριότητα σε στρατηγικά έργα που αφορούν την πράσινη μετάβαση, την ενεργειακή ασφάλεια και την ανάπτυξη υποδομών, μεταξύ άλλων το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει τον πρώτο σταθμό ανεφοδιασμού πράσινου υδρογόνου στην Ελλάδα (έργο LIFE GREENH₂ORN), επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) με στόχο την αύξηση της ισχύος σε \(1GW\) (μέσω θυγατρικών όπως η NORTH SOLAR), καθώς και συμμετοχή σε έργα υποδομών όπως ο αγωγός IGB και ο τερματικός σταθμός ΥΦΑ στην Αλεξανδρούπολη. Ο κ. Ξιφαράς τόνισε τη γεωστρατηγική σημασία που έχει για τη χώρα μας, η πρώτη συμφωνία για τη μεταφορά του αμερικανικού LNG στην Ανατολική Ευρώπη, με τη συμμετοχή της Ελλάδας. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη δυνατότητα της Ελλάδας να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο, καθώς και τις προοπτικές που ανοίγουν για νέες επενδύσεις με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την αγορά εργασίας και την εθνική μας οικονομία.

Το 8ο Athens Investment Forum διοργανώνεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) σε συνεργασία με τη Vertical Solutions SA. Το AIF έχει πλέον εδραιωθεί ως ένα από τα κορυφαία φόρουμ συνάντησης της επιχειρηματικής κοινότητας με την πολιτεία, αποτελώντας πλατφόρμα ουσιαστικής συνεργασίας και ανταλλαγής θέσεων για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Το κορυφαίο επενδυτικό και οικονομικό συνέδριο της χώρας επιστρέφει φέτος με θέμα: «Η Ελλάδα στην Εποχή της Παγκόσμιας Ανακατάταξης – Ευκαιρίες και Προκλήσεις στο Νέο περιβάλλον». Στόχος του AIF είναι να αναδείξει τις προοπτικές και τις στρατηγικές που θα καθορίσουν τον ρόλο της Ελλάδας σε μια περίοδο έντονων διεθνών αλλαγών, προσφέροντας ένα σημείο συνάντησης για ηγετικά στελέχη, επενδυτές και φορείς λήψης αποφάσεων.

ΤΟ AIF τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του υπουργείου Ανάπτυξης, του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

