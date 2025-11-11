8ο Athens Investment Forum: Επενδύσεις, ανταγωνιστικότητα και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία στο επίκεντρο - Real.gr

Οι επενδύσεις, η ανταγωνιστικότητα και τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία βρέθηκαν στο επίκεντρο του πρώτου πάνελ του 8ου Athens Investment Forum, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της αγοράς, της βιομηχανίας και του επιχειρηματικού κόσμου, που ανέδειξαν τις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες της επόμενης ημέρας για την ελληνική οικονομία.

Των Εύας Δ. Οικονομάκη, Κωνσταντίνας Χελιδώνη

Ο Πρόεδρος και Συνιδρυτής της VNK Capital, Βασίλης Κάτσος υπογράμμισε πως «οι επενδύσεις είναι βασικές», προσθέτοντας ότι «πρέπει να υπάρχει ένα όραμα που να αποτυπώνεται σε ένα συγκεκριμένο business plan». «Έχουμε δει ελάχιστες επιχειρήσεις να επενδύουν στη διαφοροποίηση των προϊόντων τους. Η γραφειοκρατία δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για τη μη υλοποίηση επενδύσεων», τόνισε, επισημαίνοντας πως η επιτυχία απαιτεί ένα ισχυρό τραπεζικό σύστημα και ένα κράτος που αίρει τα εμπόδια.

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι «δεν πρέπει να ξεχνάμε πού ήμασταν το 2010 και πού βρισκόμαστε το 2025», τονίζοντας πως η συζήτηση πρέπει να μετατοπιστεί στο πού θέλουμε να φτάσουμε το 2030. «Η ανάπτυξη πρέπει να είναι για την αξία και την υπεραξία – όχι ανάπτυξη για την ανάπτυξη. Δεν υπάρχει εύκολος δρόμος· χρειάζεται ένα πιο business friendly περιβάλλον και συνέχεια στην πολιτική πορεία της χώρας. Τα τελευταία χρόνια βιώνουμε για πρώτη φορά συνέπεια και σύμπλευση πολιτικών δυνάμεων προς έναν κοινό στόχο», είπε χαρακτηριστικά.

Η καινοτομία είναι μονόδρομος

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας και αντιπρόεδρος της ELPEN, Θεόδωρος Τρύφων αναφέρθηκε στην ανάγκη η ελληνική φαρμακοβιομηχανία να στηριχθεί στη συνεργασία και την εξωστρέφεια. «Πρέπει να πάρουμε τα best practices και πάνω σε αυτά να χτίσουμε. Διακυβεύτηκε η ύπαρξη της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας στην κρίση. Ήμασταν μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, ρισκάραμε και πετύχαμε μέσα από τη συνεργασία με την κυβέρνηση ένα πλαίσιο κινήτρων που απέδωσε στην κοινωνία», ανέφερε, σημειώνοντας ότι μέσω αυτής της στρατηγικής μοχλεύτηκε το 10% των πόρων και υλοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους 1,8 δισ. ευρώ. Για την ELPEN, τόνισε ότι βρίσκεται σε φάση επενδυτικού προγράμματος 300 εκατ. ευρώ έως το 2027, που περιλαμβάνει δύο νέες μονάδες φαρμάκων στην Κερατέα και την ανάπτυξη κέντρου έρευνας και βιοτεχνολογίας στα Σπάτα. Όπως εξήγησε, «το 10% της ανάπτυξης των επιχειρήσεων προκύπτει από εξαγορές, αλλά το 80% από συνέργειες και συνεργασίες – που είναι απαραίτητες για να είμαστε ανταγωνιστικοί».

Αναφερόμενος στην απορροφητικότητα των χρηματοδοτικών προγραμμάτων, επεσήμανε ότι χρειάζεται καλύτερη συνεργασία μεταξύ κράτους και επιχειρήσεων. «Η καινοτομία είναι μονόδρομος. Το στοίχημα για να είσαι ανταγωνιστικός είναι η έρευνα και η σωστή διαχείριση των πόρων», κατέληξε.

Η Ευρώπη στο κέντρο μιας νέας γεωοικονομικής τάξης

Στην αναδιάταξη του παγκόσμιου εμπορίου εστίασε ο Senior Fellow του McKinsey Global Institute, Tiago Devesa επισημαίνοντας ότι «η Ευρώπη αναδύεται στο κέντρο ενός συστήματος που αλλάζει ριζικά». «Το 75% των νέων επενδύσεων μετά την πανδημία στρέφεται σε data centers και προηγμένη μεταποίηση», σημείωσε, εξηγώντας ότι «πριν από την πανδημία, η τεχνολογική επένδυση πήγαινε κυρίως στην Κίνα, ενώ τώρα οι επενδύσεις ανακατευθύνονται προς τις ΗΠΑ». Όπως είπε, «το εμπόριο θα αλλάξει δραστικά, επηρεάζοντας την ανταγωνιστικότητα των χωρών», με τις ΗΠΑ να έχουν διπλασιάσει την προσέλκυση επενδύσεων από το 2020.

Zinell (Fraport Greece): «Επενδύουμε 145 εκατ. ευρώ για υποδομές – οι προορισμοί χρειάζονται ανθεκτικότητα»

Στη δυναμική ανάπτυξη της Fraport Greece και τις προκλήσεις του τουρισμού το 2025 αναφέρθηκε ο Alexander Zinell, CEO της Fraport Greece, παρουσιάζοντας το νέο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 145 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση αεροδιαδρόμων και υποδομών στα περιφερειακά αεροδρόμια. «Έχουμε τέσσερα αεροδρόμια όπου σχεδιάζουμε σημαντικές επεκτάσεις – Κέρκυρα, Κως, Μύκονος, Σαντορίνη – λόγω αυξημένης κίνησης», ανέφερε, επισημαίνοντας πως «παρά τις δυσκολίες, όπως οι σεισμοί στη Σαντορίνη και η πτώση της κίνησης από το Ισραήλ, η Fraport Greece αναμένει 37 εκατ. επιβάτες το 2025, έναντι 36 εκατ. το 2024».

Ο κ. Zinell τόνισε ότι η εταιρεία επενδύει στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, με σημαντική αύξηση επισκεπτών τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο. «Η ανάπτυξή μας από 8%-10% έχει σταθεροποιηθεί στο 2%, επιτρέποντάς μας να προχωρούμε με υγιή και βιώσιμο ρυθμό», είπε, προσθέτοντας πως «η επιτυχία του ελληνικού τουρισμού απαιτεί επενδύσεις σε υποδομές, από τη διαχείριση απορριμμάτων και ύδατος έως το οδικό δίκτυο». «Κάποιοι προορισμοί γίνονται θύματα της ίδιας τους της επιτυχίας», κατέληξε.

Η ανάπτυξη περνά μέσα από τις επενδύσεις

Στη δυναμική πορεία της Τράπεζας Πειραιώς, στις επενδυτικές ευκαιρίες που διαμορφώνονται στην ελληνική οικονομία και στις προκλήσεις της επόμενης διετίας αναφέρθηκε ο Ανώτερος Γενικός Διευθυντής και Επικεφαλής Corporate & Investment Banking της Τράπεζας Πειραιώς, Θεόδωρος Τζούρος σε συνέντευξη που παραχώρησε στον δημοσιογράφο Γεώργιο Δημητρομανωλάκη, στο πλαίσιο του πρώτου πάνελ του 8ου Athens Investment Forum. Ο κ. Τζούρος υπογράμμισε ότι η Τράπεζα Πειραιώς «επικεντρώνεται στη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας», καθώς δεν διατηρεί θυγατρικές στο εξωτερικό (πλην Ουκρανίας), με στρατηγική επιλογή «να στηρίζει την ελληνική επιχειρηματικότητα σε όλους τους κλάδους». Όπως ανέφερε, «το πρώτο εννιάμηνο του 2025 η Τράπεζα παρήγαγε νέα δάνεια ύψους 7 δισ. ευρώ».

Η χρηματοδότηση, όπως εξήγησε ο Θ. Τζούρος, δεν είναι μονοθεματική, αλλά καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων: Ενέργεια και πράσινη μετάβαση, Τουρισμός (ενδεικτικά, η εξαγορά του Four Seasons από τον Όμιλο Προκοπίου), Υποδομές (όπως το Flyover στη Θεσσαλονίκη), Data centers και ναυτιλία, όπου οι ελληνικές τράπεζες «χρηματοδοτούν σήμερα έργα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ για την ανανέωση του στόλου».

Για το 2026, ο κ. Τζούρος εκτίμησε ότι «θα είναι χρονιά υλοποίησης μεγάλων έργων», καθώς «ένα σημαντικό μέρος των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης θα περάσει στη φάση εκτέλεσης». Ανάμεσα σε αυτά ανέφερε τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) και το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, ενώ σημείωσε ότι «οι φοροαπαλλαγές που θα ισχύσουν από 1/1/2026 θα ενισχύσουν την ιδιωτική κατανάλωση, που αντιπροσωπεύει περίπου το 70% του ΑΕΠ».

Παράλληλα, εξέφρασε ανησυχία για την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης το 2026, προβλέποντας ότι «θα υπάρξει επιβράδυνση (“slowdown”) στη συνέχεια, καθώς και η είσοδος σε προεκλογική χρονιά». Παρ’ όλα αυτά, εκτίμησε ότι «το 2026 θα είναι θετικό έτος για την οικονομία».

Απαντώντας σε ερώτηση για τις επενδύσεις σε LNG και φυσικό αέριο, ο κ. Τζούρος ανέφερε ότι «η Ελλάδα υλοποιεί μια σειρά από έργα φυσικού αερίου» και ότι «το πρώτο εννιάμηνο του 2025 οι εισαγωγές φυσικού αερίου αυξήθηκαν κατά 45% στη χώρα, έναντι 13% στην Ε.Ε.». Τόνισε, ωστόσο, ότι «το σημαντικότερο είναι πως η Ελλάδα αρχίζει να μετατρέπεται σε εξαγωγικό κόμβο φυσικού αερίου προς τις βαλκανικές και κεντροευρωπαϊκές χώρες». Ωστόσο, επεσήμανε δύο βασικές προκλήσεις: Περικοπές παραγωγής λόγω κορεσμένων δικτύων, και ανάγκη ανάπτυξης συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, καθώς «η Ελλάδα δεν διαθέτει ακόμη εμπορικά λειτουργούσες μπαταρίες».

Αναφορικά με τη στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς, ο κ. Τζούρος εξήγησε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια η τράπεζα επενδύει σε κοινοπρακτικά σχήματα χρηματοδότησης έργων υψηλής τεχνογνωσίας, όπως offshore wind farms και μεγάλα energy projects.

Παράλληλα, σημείωσε ότι «οι αποδόσεις στην Ε.Ε. είναι υψηλότερες απ’ ό,τι στην Ελλάδα, λόγω της κεφαλαιακής διάρθρωσης των τραπεζών», αλλά η Πειραιώς διευρύνει τη διεθνή της παρουσία, με προγραμματισμένο νέο γραφείο στο Άμπου Ντάμπι, στοχεύοντας σε επιλεκτικές χρηματοδοτήσεις ύψους 500 εκατ. ευρώ ετησίως στο εξωτερικό.

Το 8ο Athens Investment Forum διοργανώνεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) σε συνεργασία με τη Vertical Solutions SA. Το AIF έχει πλέον εδραιωθεί ως ένα από τα κορυφαία φόρουμ συνάντησης της επιχειρηματικής κοινότητας με την πολιτεία, αποτελώντας πλατφόρμα ουσιαστικής συνεργασίας και ανταλλαγής θέσεων για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Το κορυφαίο επενδυτικό και οικονομικό συνέδριο της χώρας επιστρέφει φέτος με θέμα: «Η Ελλάδα στην Εποχή της Παγκόσμιας Ανακατάταξης – Ευκαιρίες και Προκλήσεις στο Νέο περιβάλλον». Στόχος του AIF είναι να αναδείξει τις προοπτικές και τις στρατηγικές που θα καθορίσουν τον ρόλο της Ελλάδας σε μια περίοδο έντονων διεθνών αλλαγών, προσφέροντας ένα σημείο συνάντησης για ηγετικά στελέχη, επενδυτές και φορείς λήψης αποφάσεων.

