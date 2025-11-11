8ο Athens Investment Forum, Καραβίας – Ψάλτης: «Η σταθερότητα είναι το θεμέλιο – Τώρα το στοίχημα είναι οι επενδύσεις και η παραγωγικότητα» - Real.gr

Στην ανάγκη η Ελλάδα να περάσει από τη φάση της σταθεροποίησης σε εκείνη της διατηρήσιμης ανάπτυξης μέσω επενδύσεων και παραγωγικότητας, στάθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, μιλώντας στο 8ο Athens Investment Forum.

Των Εύας Δ. Οικονομάκη, Κωνσταντίνας Χελιδώνη

«Ζούμε σε μια περίοδο τεκτονικών αλλαγών σε γεωπολιτικό και οικονομικό επίπεδο», σημείωσε ο κ. Καραβίας, αναφερόμενος στις ανακατατάξεις στην ενέργεια, στις νέες διαδρομές μεταφοράς, στις διεθνείς εμπορικές σχέσεις, στη μετανάστευση και στον ανταγωνισμό των υπερδυνάμεων για την τεχνολογική υπεροχή. Όπως είπε, «το μέλλον της Ελλάδας και συνολικά της Ευρώπης θα κριθεί από το αν θα είμαστε διαμορφωτές ή ουραγοί του νέου περιβάλλοντος».

Αναφερόμενος στον παγκόσμιο ανταγωνισμό για επενδύσεις, υπενθύμισε τη συμφωνία ΗΠΑ–Ε.Ε. για τους δασμούς 15%, η οποία συνοδεύεται από ευρωπαϊκές επενδύσεις ύψους 600 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ, τονίζοντας πως ακόμη και οι μεγάλες οικονομίες «θέτουν ως πρωταρχικό στόχο την προσέλκυση κεφαλαίων». Στο ίδιο πλαίσιο, επικαλέστηκε την έκθεση Ντράγκι, η οποία αναδεικνύει την ανάγκη για πρόσθετες επενδύσεις 800 δισ. ευρώ ετησίως στην Ε.Ε., ώστε η συμβολή των επενδύσεων στο ΑΕΠ να αυξηθεί στο 26%-27% από 21% σήμερα, με προτεραιότητα σε τεχνολογίες αιχμής, AI, ενέργεια και ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία.

Ο επικεφαλής της Eurobank υπογράμμισε ότι η ελληνική οικονομία έχει πετύχει σταθεροποίηση με βάση τη δημοσιονομική σύνεση, ωστόσο «αυτό είναι αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη για το μέλλον». «Χρειαζόμαστε περισσότερες επενδύσεις», είπε, υπενθυμίζοντας ότι το ποσοστό επενδύσεων στο ΑΕΠ αυξήθηκε από 11% το 2019 σε 16% το 2024, με στόχο το 18% το 2026, αλλά «δεν αρκεί». Όπως τόνισε, η επόμενη μεγάλη πρόκληση είναι η χαμηλή παραγωγικότητα, καθώς «το 2008 η κατά κεφαλήν παραγωγικότητα της Ελλάδας ήταν στο 100% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ σήμερα βρίσκεται στο 70%».

Αναφερόμενος στο Ταμείο Ανάκαμψης, ο κ. Καραβίας επισήμανε ότι η αξιοποίηση των κονδυλίων αποτελεί «μια κομβική πρόκληση και ευκαιρία για τη χώρα», υπενθυμίζοντας πως το πρόγραμμα λήγει σε περίπου εννέα μήνες και ότι η απορρόφηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο βρίσκεται μόλις στο 56%. Για το δανειακό σκέλος του ελληνικού προγράμματος (ύψους 15,4 δισ. ευρώ), σημείωσε ότι μέσω της εμπλοκής των τραπεζών «επιτυγχάνεται μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων και επιμερισμός πιστωτικού κινδύνου». «Μέχρι σήμερα έχουν συμβασιοποιηθεί σχεδόν 8 δισ. ευρώ δανείων, που αντιστοιχούν σε επενδύσεις 17,5 δισ. ευρώ, καλύπτοντας όλους τους κλάδους της οικονομίας — και το 30% αυτών αφορά έργα ψηφιακού μετασχηματισμού», ανέφερε. Απαντώντας στις επικρίσεις ότι η εμπλοκή των τραπεζών ήταν εσφαλμένη, τόνισε: «Αυτό αδικεί τις τράπεζες και παραγνωρίζει την πραγματικότητα· είναι ουτοπικό να πιστεύει κανείς ότι χωρίς τον ιδιωτικό τομέα θα μπορούσε να διατεθεί τόσος όγκος κεφαλαίων χωρίς υπόνοιες για παρατυπίες».

Καταλήγοντας, ο κ. Καραβίας εξέφρασε αισιοδοξία ότι η απορρόφηση μπορεί να ξεπεράσει το 75% του συνολικού ποσού, επισημαίνοντας πως το τραπεζικό σύστημα έχει επιτελέσει καθοριστικό ρόλο στη διοχέτευση ρευστότητας στην πραγματική οικονομία «με διαφάνεια, ταχύτητα και λογοδοσία».

Ψάλτης: «Η Ελλάδα μπορεί να είναι μέρος της λύσης – η αλλαγή είναι στρατηγική επιλογή»

Στον ρόλο της Ελλάδας σε ένα μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον και στην ανάγκη για επενδύσεις που θα στηρίξουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, αναφέρθηκε ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Alpha Bank, Βασίλης Ε. Ψάλτης. «Οι αβεβαιότητες του χθες μετατρέπονται στις προκλήσεις του αύριο», τόνισε, σημειώνοντας ότι οι γεωπολιτικές συγκρούσεις και η κλιματική αλλαγή διαταράσσουν τις επενδυτικές ροές παγκοσμίως, ενώ η ένταση του τεχνολογικού ανταγωνισμού μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, σε συνδυασμό με την εκρηκτική ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης (AI), δημιουργεί «νέες διαστάσεις αβεβαιότητας».

Ο κ. Ψάλτης χαρακτήρισε την Ευρώπη ως «ήρεμη δύναμη» που επιδιώκει σταθερότητα, επισημαίνοντας ότι η πρόσφατη συμφωνία με τις ΗΠΑ για τους δασμούς και η ανατίμηση του ευρώ έχουν συμβάλλει στην αποφυγή εισαγόμενου πληθωρισμού και στην προοπτική αποκλιμάκωσης των επιτοκίων. «Η Ελλάδα έχει ρόλο να παίξει σε αυτή την πραγματικότητα», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι η χώρα «αναπτύσσεται με ρυθμούς ταχύτερους από τις περισσότερες ευρωπαϊκές οικονομίες, αν και ξεκινά από χαμηλότερη βάση».

Αναφερόμενος στην ελληνική βιομηχανία, σημείωσε ότι «έχει γίνει πιο εξωστρεφής, αλλά και πιο ευάλωτη», και υπογράμμισε την ανάγκη για ενίσχυση της παραγωγικότητας και της κλίμακας των επιχειρήσεων. Παράλληλα, ανέδειξε τον ρόλο των επενδύσεων σε υποδομές, που –όπως είπε– «μπορούν να μετατρέψουν την Ελλάδα σε ισχυρό γεωοικονομικό παίκτη στην περιοχή».

Ο επικεφαλής της Alpha Bank έδωσε έμφαση στη σύνδεση της αγοράς με την εκπαίδευση και στην ανάγκη να «προσελκύσουμε πίσω τα ελληνικά μυαλά που έφυγαν στο εξωτερικό». Τόνισε επίσης ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) δεν αφορούν μόνο τον τομέα του real estate, αλλά είναι «ζωτικής σημασίας για την αναδιάρθρωση της οικονομίας».

Στις εσωτερικές προτεραιότητες, ο κ. Ψάλτης επεσήμανε τη σημασία της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του κράτους, «με αιχμή τη Δικαιοσύνη», ενώ αναφέρθηκε και στην ανάγκη να ενισχυθούν οι επενδύσεις σε μεταφορές, ενέργεια και τουρισμό — τομείς που συνιστούν τη «ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας». «Στην Alpha Bank αλλάζουμε στηρίζοντας τις επενδύσεις που θα αλλάξουν το μέλλον, γιατί πιστεύουμε ότι η αλλαγή είναι στρατηγική επιλογή», κατέληξε, προσθέτοντας με νόημα: «Η Ελλάδα είναι μέρος της λύσης».

Το 8ο Athens Investment Forum διοργανώνεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) σε συνεργασία με τη Vertical Solutions SA. Το AIF έχει πλέον εδραιωθεί ως ένα από τα κορυφαία φόρουμ συνάντησης της επιχειρηματικής κοινότητας με την πολιτεία, αποτελώντας πλατφόρμα ουσιαστικής συνεργασίας και ανταλλαγής θέσεων για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Το κορυφαίο επενδυτικό και οικονομικό συνέδριο της χώρας επιστρέφει φέτος με θέμα: «Η Ελλάδα στην Εποχή της Παγκόσμιας Ανακατάταξης – Ευκαιρίες και Προκλήσεις στο Νέο περιβάλλον». Στόχος του AIF είναι να αναδείξει τις προοπτικές και τις στρατηγικές που θα καθορίσουν τον ρόλο της Ελλάδας σε μια περίοδο έντονων διεθνών αλλαγών, προσφέροντας ένα σημείο συνάντησης για ηγετικά στελέχη, επενδυτές και φορείς λήψης αποφάσεων.

ΤΟ AIF τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του υπουργείου Ανάπτυξης, του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

