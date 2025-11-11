8ο Athens Investment Forum – Θεοδωρικάκος: «Η ανάπτυξη και η ασφάλεια είναι οι δύο όψεις της ίδιας εθνικής στρατηγικής» - Real.gr

Με μήνυμα για την ανάγκη η Ελλάδα να αναδειχθεί σε κόμβο προσέλκυσης επενδύσεων, καινοτομίας και στρατηγικής αυτονομίας, ξεκίνησε το 1ο πάνελ του 8ου Athens Investment Forum, μέσα από βιντεοσκοπημένη ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου.

Ο υπουργός επισήμανε ότι «σε μια εποχή ραγδαίων γεωπολιτικών μεταβολών, η ανάπτυξη και η ασφάλεια δεν είναι πλέον δύο παράλληλες έννοιες, αλλά δύο όψεις της ίδιας εθνικής στρατηγικής». Όπως τόνισε, αυτή η στρατηγική υλοποιείται μέσα από τον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, με στόχο «μια ανταγωνιστική Ελλάδα που εξάγει, παράγει και καινοτομεί».

Αναφερόμενος στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι το Υπουργείο αλλάζει τη φιλοσοφία και την πρακτική της ενίσχυσης των επιχειρήσεων, δίνοντας προτεραιότητα στις παραγωγικές επενδύσεις και στην ενίσχυση της βιομηχανίας και της μεταποίησης. «Στόχος μας είναι να ενδυναμώσουμε την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία της οικονομίας, διατηρώντας παράλληλα ισχυρή παραγωγική βάση σε όλη τη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον υπουργό, ήδη υλοποιούνται ειδικά καθεστώτα ύψους 150 εκατ. ευρώ το καθένα, για τη μεταποίηση και τις παραμεθόριες περιοχές, με στόχο τη στήριξη των τοπικών οικονομιών και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. «Η ανταπόκριση της αγοράς είναι εντυπωσιακή – στα δύο πρώτα καθεστώτα κατατέθηκαν 361 επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 1,5 δισ. ευρώ», ανέφερε. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην έναρξη δύο νέων καθεστώτων: 150 εκατ. ευρώ για την αμυντική βιομηχανία, με ισχυρά φορολογικά κίνητρα υπεραποσβέσεων, και ένα νέο καθεστώς για τις νέες τεχνολογίες, με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη, προκειμένου να στηριχθούν επενδύσεις καινοτομίας και να ενισχυθεί η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. «Αυτά είναι τα πλάνα για την Ελλάδα του 2030», κατέληξε ο υπουργός, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική συνέχεια της κυβερνητικής πολιτικής για βιώσιμη ανάπτυξη και επενδυτική αυτοδυναμία.

Το 8ο Athens Investment Forum διοργανώνεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) σε συνεργασία με τη Vertical Solutions SA. Το AIF έχει πλέον εδραιωθεί ως ένα από τα κορυφαία φόρουμ συνάντησης της επιχειρηματικής κοινότητας με την πολιτεία, αποτελώντας πλατφόρμα ουσιαστικής συνεργασίας και ανταλλαγής θέσεων για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Το κορυφαίο επενδυτικό και οικονομικό συνέδριο της χώρας επιστρέφει φέτος με θέμα: «Η Ελλάδα στην Εποχή της Παγκόσμιας Ανακατάταξης – Ευκαιρίες και Προκλήσεις στο Νέο περιβάλλον». Στόχος του AIF είναι να αναδείξει τις προοπτικές και τις στρατηγικές που θα καθορίσουν τον ρόλο της Ελλάδας σε μια περίοδο έντονων διεθνών αλλαγών, προσφέροντας ένα σημείο συνάντησης για ηγετικά στελέχη, επενδυτές και φορείς λήψης αποφάσεων.

ΤΟ AIF τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του υπουργείου Ανάπτυξης, του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

