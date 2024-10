8ο συνέδριο βιωσιμότητας για τη ΝΑ Ευρώπη και τη Μεσόγειο: Οι τοποθετήσεις των ομιλητών της πρώτης ημέρας

Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, σε συνεργασία με το SDSN Greece.

«Η κλιματική αλλαγή είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα και ως τέτοιο μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό συνεπάγεται παγκόσμια συνεργασία, την οποία ο Τραμπ θα υπονομεύσει», τόνισε από το βήμα του Economist o καθηγητής του Πανεπιστημίου Columbia και Νομπελίστας οικονομολόγος Joseph Stiglitz, αναφερόμενος στις προκλήσεις ενόψει των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ.

«Αλλά και η Χάρις θα έχει πρόβλημα να αποκαταστήσει την αμερικανική ηγεσία βοηθώντας στην καθιέρωση μιας πιο αποτελεσματικής πολυμερούς σχέσης. Τόσο ο Ομπάμα όσο και ο Μπάιντεν υπονόμευσαν τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. H Χάρις πιθανότατα θα συνεχίσει να το κάνει, ειδικά δεδομένης της φύσης της αμερικανικής πολιτικής και των δυσκολιών συμμόρφωσης του IRA -και της δράσης για τα τσιπ- στον ΠΟΕ», συμπλήρωσε ο κ. Stiglitz, ο οποίος εξέφρασε την εκτίμηση ότι η δράση των ΗΠΑ για τη μείωση του πληθωρισμού (ΙRA) «παραβίασε τις βασικές αρχές της τάξης που βασίζεται σε κανόνες -βλ. ΠΟΕ» και συνιστά «εσκεμμένη προσπάθεια αρπαγής πράσινων θέσεων εργασίας».

Ο ίδιος σχολίασε: «Η Ευρώπη θα πρέπει να είναι προσεκτική ώστε να μην ακολουθήσει τον πιο εύκολο δρόμο των ΗΠΑ, υπονομεύοντας περαιτέρω την παγκόσμια συνεργασία. Θα πρέπει κι εκείνη να επανεξετάσει τα μονομερή μέτρα της, όσο καλοπροαίρετα κι αν είναι. Η προώθηση της πράσινης ατζέντας θα απαιτήσει βιομηχανικές πολιτικές και οι προηγμένες χώρες θα πρέπει να παράσχουν χρηματοδότηση και μεταφορά τεχνολογίας".

Ο κ. Stiglitz συνεχάρη από το βήμα τον Daron Acemoglu για το Νόμπελ Οικονομίας, λέγοντας ότι το άξιζε και πως θα μπορούσε να είχε βραβευθεί για την έρευνα που διενήργησε και σε άλλους τομείς στο παρελθόν – η βράβευση του κ. Acemoglu ανακοινώθηκε την ώρα που ο ίδιος συμμετείχε αυτοπροσώπως στο συνέδριο του Economist στο Καβούρι Βουλιαγμένης.

Όλοι είμαστε με την πράσινη μετάβαση, το ερώτημα για την Ευρώπη είναι πώς θα την υλοποιήσει, με ποιο κόστος και ποιες συμμαχίες, κυρίως στο κοινωνικό επίπεδο, τόνισε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής και αντιπρόεδρος του Κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) Γιάννης Μανιάτης. Μίλησε για την ανάγκη να αλλάξει το «ενεργειακό δόγμα» της Ευρώπης και στο πλαίσιο αυτό έδωσε έμφαση: α) στην πράσινη μετάβαση σε συνδυασμό με την ενεργειακή ασφάλεια και τη μείωση τιμών, για να είναι σύμμαχοι τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, όπως είπε, β) στην αλλαγή οικονομικού μοντέλου ώστε να μην εισάγουμε τον εξοπλισμό για τις ΑΠΕ, ως επί το πλείστον από την Κίνα, γ) στην ενεργειακή δημοκρατία και δ) στην ανθεκτικότητα. Σχολίασε ότι το κόστος φυσικού αερίου για τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες είναι έως και 6 φορές υψηλότερο σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους και το κόστος ηλεκτρισμού έως και 3 φορές υψηλότερο, προσθέτοντας ότι πρέπει να αλλάξει η πολιτική προκειμένου να μην καταλήξουμε σε μια αποβιομηχανοποιημένη Ευρώπη με τεράστια ανεργία. Τόνισε ότι η εξοικονόμηση ενέργειας και η ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών πρέπει να αποτελέσει κορυφαία προτεραιότητα. Τέλος, ο κ. Μανιάτης σημείωσε ότι η Ευρώπη πρέπει να συμμαχήσει με χώρες της Αφρικής, της Ν. Αμερικής και της ΝΑ Ασίας, γιατί έχουμε ανάγκη τις πρώτες ύλες τους.

Στα αντισταθμιστικά έργα της επένδυσης ύψους 8 δις ευρώ στο Ελληνικό, «της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη», αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος –υποδομή για ΑμΕΑ, κλειστό γήπεδο μπάσκετ και άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις, παγκόσμιο Μέγαρο Ποντιακού Ελληνισμού, νέο δημαρχείο, παραλιακό μέτωπο. Ο ίδιος σημείωσε ότι ο δήμος έχει εισπράξει μέχρι στιγμής 3 εκατ. ευρώ από τα πρώτα τέλη στους επενδυτές και πως στόχος είναι μέσα από τις ροές της επένδυσης να απαλλαγούν οι δημότες από τα δημοτικά τέλη.

Βαθιά αλλαγή, που άπτεται όλων των πτυχών της κοινωνίας μας, χαρακτήρισε την πράσινη μετάβαση ο γενικός γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης. Επεσήμανε την ανάγκη η Ελλάδα, αλλά και η Ευρώπη, να κατακτήσει την ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια. Τόνισε ότι η χώρα μας γίνεται πρωτοπόρος πανευρωπαϊκά και ηγείται της πράσινης μετάβασης υπερκαλύπτοντας τους στόχους της για τις ΑΠΕ και τις εκπομπές CO2. Σημείωσε ότι η ηλεκτροκίνηση δεν προχωράει τόσο γρήγορα, ενώ αναφέρθηκε στο Εθνικό Σχέδιο Ενέργειας και Περιβάλλοντος που θα παρουσιαστεί από την κυβέρνηση αυτές τις ημέρες.

Στις προόδους που έχει κάνει η Ελλάδα αλλά και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας ΕΛΕΤΑΕΝ Παναγιώτης Λαδακάκος. Σημείωσε ότι υπάρχει ανάγκη για περισσότερη αιολική ενέργεια στο ενεργειακό μείγμα της χώρας μας και στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στον ιδιαίτερο ρόλο των πλωτών αιολικών πάρκων, για τα οποία είπε ότι άλλες χώρες έχουν προχωρήσει ταχύτερα. Ο κ. Λαδακάκος επεσήμανε ότι η αύξηση των αιολικών πάρκων είναι απαραίτητη αν θέλουμε η χώρα να γίνει καθαρός εξαγωγέας πράσινης ενέργειας και να είναι ανταγωνιστική σε σχέση με άλλες χώρες. Επίσης, συνέδεσε το ζήτημα αυτό με την εγχώρια ικανότητα παραγωγής εξοπλισμού.

Στη σχέση μεταξύ ενεργειακής ασφάλειας και ενεργειακού κόστους εστίασε ο διευθυντής Υγιεινής, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου της HELLENiQ ENERGY Αντώνης Μουντούρης. Αναφέρθηκε στην έκθεση Ντράγκι και στην ανάγκη η στρατηγική της απανθρακοποίησης να μη ζημιώσει την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη. Ο κ. Μουντούρης έδωσε έμφαση σε πράσινες επενδύσεις του φορέα του, όπως για παράδειγμα στα πλωτά αιολικά, την αποθήκευση ενέργειας, τις υποδομές πράσινου υδρογόνου σε Ελευσίνα και Θεσσαλονίκη κ.ά.

Στην υποδομή και τα δίκτυα φυσικού αερίου σε χώρες όπως η Ελλάδα αλλά και η Ιταλία εστίασε η διευθύνουσα σύμβουλος της Enaon Barbara Morgante. Έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη δυνατότητα των δικτύων να δεχθούν περισσότερους τύπους αερίων, όπως βιομεθάνιο ή υδρογόνο. Μίλησε για την ανάγκη θεσμικής υποστήριξης ώστε να προωθηθεί το βιομεθάνιο και επίσης αναφέρθηκε στη σχέση ενεργειακής ασφάλειας, ανταγωνιστικού κόστους και προώθησης της πράσινης μετάβασης. Σχολίασε, τέλος, ότι οι αγορές δεν σκέφτονται πάντα όπως οι κυβερνήσεις και ότι εταιρείες που σχεδίαζαν να μειώσουν την παραγωγή φυσικού αερίου άλλαξαν τα πλάνα τους.

Προσπαθούμε να υλοποιήσουμε μια στρατηγική μετάβασης, τόνισε η chief sustainability officer του ομίλου Motor Oil Έλενα Αθουσάκη, αναφερόμενη στον ρόλο των διυλιστηρίων στο γενικότερο πλαίσιο της βιωσιμότητας. Αναφέρθηκε σε μέτρα που έχουν ληφθεί προς την κατεύθυνση της μείωσης των εκπομπών, της ψηφιοποίησης και αυτοματοποίησης, των βιώσιμων καυσίμων κ.ά. και σημείωσε ότι τα ορυκτά καύσιμα θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Μίλησε για τον στόχο να επιτευχθεί μέχρι το 2030 παραγωγή 2 GW από επένδυση του φορέα της στις ΑΠΕ. Ο ιδιωτικός τομέας θα ηγηθεί της προσπάθειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τόνισε η κ. Αθουσάκη, μεταξύ άλλων.

Η βιωσιμότητα δεν είναι ένα σύνθημα, είναι το μέλλον των επόμενων γενεών και του τόπου μας, επεσήμανε ο ευρωβουλευτής και καθηγητής Jean Monnet, μέλος ΔΣ του Spinelli group Νικόλας Φαραντούρης. Πιστεύω στην ενεργειακή δημοκρατία, πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξει τελείως το μοντέλο ενεργειακής πολιτικής της χώρας αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης, πρόσθεσε. Μίλησε για την ανάγκη να περάσουμε από το σημερινό μοντέλο, που χαρακτηρίζεται από 3-4 μεγάλες ενεργειακές εταιρείες οι οποίες καίνε ορυκτά καύσιμα, ως επί το πλείστον εισαγόμενα, σε ένα μοντέλο ενεργειακής δημοκρατίας, με παραγωγή «από τα κάτω προς τα πάνω», όπως είπε χαρακτηριστικά. Σημείωσε ότι ένα νέο ενεργειακό μοντέλο περιλαμβάνει επίσης ισχυρή παρέμβαση της πολιτείας στα δίκτυα και τις υποδομές και αλλαγή νομοθεσίας ώστε να επιτρέπεται το net metering και η διείσδυση των ΑΠΕ σε κάθε νοικοκυριό.

Σε μια σειρά περιβαλλοντικές προκλήσεις αναφέρθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της Zero Waste Scotland και πρόεδρος της Ένωσης Πόλεων και Περιφερειών για τη Βιώσιμη Διαχείριση Πόρων Iain Gulland, όπως η κλιματική κρίση, η απώλεια βιοποικιλότητας, η επάρκεια νερού και άλλων πόρων. Είπε ότι η κυκλική οικονομία βοηθά ως προς όλα αυτά, αλλά συνιστά και μια οικονομική ευκαιρία. Έδωσε έμφαση στις έννοιες της ενεργειακής ασφάλειας και επάρκειας και σχολίασε ότι τα παράκτια αιολικά πάρκα απαιτούν αρκετούς πόρους, η προμήθεια των οποίων δεν είναι εύκολη. Σχολίασε ότι η βιωσιμότητα έχει να κάνει και με την πολιτική βιωσιμότητα. Τέλος, ο κ. Gulland έδωσε έμφαση στον ρόλο των δήμων και των περιφερειών, που πρέπει να παίξουν αποφασιστικό ρόλο στην κυκλική οικονομία, καθώς επίσης στη σημασία των τοπικών λύσεων.

Στις έννοιες της κυκλικής οικονομίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της αλληλέγγυας οικονομίας έδωσε έμφαση ο δήμαρχος Αστυπάλαιας Νίκος Κομηνέας. Αναφέρθηκε διεξοδικά σε αντίστοιχα μέτρα πολιτικής που έχουν εφαρμοστεί στην Αστυπάλαια, όπως πλήρης ανακύκλωση, μέτρα για την επάρκεια του νερού, βιολογικός καθαρισμός με επανάχρηση του νερού για άρδευση, ενεργειακή αυτονομία με παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ΑΠΕ, μετακίνηση με μέσα φιλικά στο περιβάλλον. Έδωσε επίσης έμφαση στην ανάγκη να υπάρχει επαρκής πληροφόρηση στις μικρές κοινωνίες, ώστε να μπορούν να παίρνουν αποφάσεις και να κάνουν προτάσεις και στην κεντρική εξουσία. Ο κ. Κομηνέας είπε ότι το να πειστούν οι πολίτες για τα οφέλη της πράσινης μετάβασης είναι βασικό, ώστε να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία.

Στο πώς μπορούν τα μικρά νησιά και γενικά οι μικρές τοπικές κοινωνίες να παίρνουν αποφάσεις και να διαχειρίζονται την ενεργειακή μετάβαση αναφέρθηκε η δήμαρχος Τήλου Μαρία Καμμά-Αλιφέρη, τονίζοντας ότι μόνο μέσα από μια τέτοια διαδικασία μπορούν και οι πολίτες να αποκτήσουν περιβαλλοντική συνείδηση. Αναφέρθηκε στο βραβευμένο ενεργειακό έργο που υλοποιήθηκε στην Τήλο –τον πρώτο υβριδικό σταθμό παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας σε μικρό νησί– και σημείωσε ότι η Τήλος έγινε επίσης το πρώτο zero waste νησί στον κόσμο, ενώ έχει φτάσει σε ποσοστό ανακύκλωσης 93,6%. Σημείωσε ότι σε όλα τα παραπάνω συνέβαλε και η σωστή ενημέρωση των πολιτών και η συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και τις τοπικές επιχειρήσεις.

«Είναι μια πατριωτική διαδικασία να πείσουμε τον κόσμο να μείνει στα μικρά νησιά», είπε χαρακτηριστικά από το βήμα του Economist ο δήμαρχος Χάλκης Ευάγγελος Φραγκάκης, ενώ σχολίασε ότι τα τελευταία 40 χρόνια έχουν ερημώσει 51 μικρά νησιά στη χώρα μας. Σημείωσε ότι πρέπει να διαμορφωθεί ένα ελκυστικό περιβάλλον ώστε να παραμείνουν νέοι άνθρωποι στα μικρά νησιά. Τόνισε ότι η Χάλκη έγινε το πρώτο “GReco island” της χώρας και η πρώτη ενεργειακή κοινότητα στα Δωδεκάνησα (με μετόχους κατά 50% τον δήμο και κατά 50% τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις), ότι διαθέτει φωτοβολταϊκό πάρκο 1 MW που καλύπτει όλες τις ανάγκες του νησιού, ενώ αναφέρθηκε και σε άλλα πράσινα έργα που έχουν υλοποιηθεί στο νησί. Εξήρε γενικότερα τον ρόλο των μικρών νησιών των Δωδεκανήσων στην πράσινη μετάβαση και την αειφορία. Τέλος, τόνισε ότι για να προχωρούν τέτοιες πολιτικές πρέπει να αγγίζουν τον πολίτη, να βλέπει ότι βελτιώνουν τη ζωή του, και όχι μόνο στο οικονομικό σκέλος.

«Οι τοπικές κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της κλιματικής κρίσης –συμπεριλαμβανομένων των ανελέητων πυρκαγιών, της ακραίας ζέστης και των πλημμυρών– και έχουν τεράστιες ευκαιρίες για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, αλλά χρειάζονται την άμεση υποστήριξη των εθνικών κυβερνήσεων», τόνισε μεταξύ άλλων η πρόεδρος ΔΣ της Ecogenia Marnie McGregor. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε: «Οι ελληνικοί δήμοι απαιτούν ένα μείγμα πρόσθετης υποστήριξης για να ανταποκριθούν στις υποχρεωτικές απαιτήσεις του σχεδίου για το κλίμα, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης, της εξουσίας και της ικανότητας. Οι εθνικές κυβερνήσεις πρέπει να επενδύσουν σε υποεθνικές δράσεις για το κλίμα παρέχοντας σε πόλεις, πολιτείες και περιφέρειες πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τοπικά κλιματικά έργα».

«Εκπαίδευση, δημοκρατία και ανοιχτά οικονομικά. Tρεις πυλώνες που μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να πάνε μπροστά», ανέφερε χαρακτηριστικά από το βήμα του Economist ο τ. πρίγκιπας Παύλος, o oποίος συμμετείχε σε πάνελ για την περιβαλλοντική εκπαίδευση ως υποστηρικτής διεθνούς πρωτοβουλίας του Πανεπιστημίου Georgetown προς αυτήν την κατεύθυνση. Ο ίδιος παρατήρησε ότι τα τελευταία χρόνια η επιχειρηματικότητα και το περιβάλλον έχουν έρθει κοντά και η εκπαίδευση στο συγκεκριμένο πεδίο είναι τομέας ο οποίος θα πρέπει να προσελκύσει τους νέους για να υποστηρίξουν τις πράσινες θέσεις εργασίας και να επωφεληθούν από αυτές.

«Οι οικονομολόγοι χρειάζεται να καταλάβουν την επιστήμη του περιβάλλοντος και οι περιβαλλοντικοί επιστήμονες χρειάζεται να καταλάβουν το business», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρύτανης του Georgetown's Institute for the Environment and Sustainability Peter Marra, ο οποίος μίλησε για την ανάγκη να αναπτυχθούν περισσότερα εκπαιδευτικά προγράμματα με εστίαση στην οικονομία του περιβάλλοντος. Ο ίδιος αναφέρθηκε στην παρουσία του αντίστοιχου ινστιτούτου του Πανεπιστημίου Georgetown στην Ελλάδα, προϊδεάζοντας για μνημόνια συνεργασίας με τα πανεπιστήμια Αθηνών και Κρήτης προς αυτήν την κατεύθυνση.

Στη δραστηριότητα και προσπάθεια του ταμείου να αυξήσει το μερίδιο των επενδύσεων με ενισχυμένο θετικό αποτύπωμα στο περιβάλλον αναφέρθηκε η mandate manager του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (EIF) Αρετή Ροδίτη, μιλώντας για τα κριτήρια των πράσινων χρηματοδοτήσεων.

Για μεγάλα περιθώρια βελτίωσης των ελληνικών δυνατοτήτων για καινοτομία, τα οποία σηματοδοτούν σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες σε τομείς της οικονομίας όπως η ναυτιλία, έκανε λόγο ο εταίρος της Change4Good Julien Baumont, ο οποίος εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει χώρα - ηγέτη στον μετασχηματισμό του ναυτιλιακού τομέα.

Βιωσιμότητα δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς την παγκόσμια υγεία, υπογράμμισε από το βήμα του Economist η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, η οποία σημείωσε ότι μετά την πανδημία η πρόνοια έχει αναχθεί σε προτεραιότητα. Τα δεδομένα για την κλιματική κρίση και ο τρόπος με τον οποίο επιδρούν στην υγεία αναδεικνύουν την ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας, πρόσθεσε, και μίλησε για τη στρατηγική του Υπουργείου Υγείας, η οποία δεν σταματά στις προληπτικές εξετάσεις, αλλά εστιάζει και στους περιβαλλοντικούς παράγοντες κινδύνου. Η υπουργός αναφέρθηκε ακόμα σε μια σειρά από δράσεις αναφορικά με την προστασία της δημόσιας υγείας και οι οποίες αφορούν τον συνδυασμό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με τη δημόσια υγεία. Για τους νέους ανθρώπους, η κ. Αγαπηδάκη τόνισε ότι δεν θα πρέπει να απελπίζονται εξαιτίας της κλιματικής κρίσης, αλλά να πιστεύουν στην ανθρώπινη θέληση και ευφυία. «Πρέπει να συναντηθούμε εκεί έξω και να δράσουμε όλοι μαζί», υπογράμμισε η υπουργός, μεταξύ άλλων.

