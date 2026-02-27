Α21 – Επίδομα Παιδιού 2026: Ανοίγει η πλατφόρμα για αιτήσεις - Πότε λήγει η προθεσμία - Real.gr

Σε πλήρη λειτουργία τίθεται από σήμερα, Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 08:00, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 – Επίδομα Παιδιού, σηματοδοτώντας την έναρξη της διαδικασίας για τις αιτήσεις του τρέχοντος έτους.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και του ΟΠΕΚΑ, οι δικαιούχοι θα έχουν στη διάθεσή τους συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για την υποβολή της αίτησης.

Οι κρίσιμες ημερομηνίες

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026 στις 18:00.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας, θα ακολουθήσει προσωρινό κλείσιμο της πλατφόρμας, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η επεξεργασία των στοιχείων και να δρομολογηθεί η καταβολή της πρώτης δόσης.

Πώς γίνεται η υποβολή της αίτησης



Η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Οι δικαιούχοι μπορούν να εισέλθουν στις εξής διευθύνσεις:

Α21: Πώς υπολογίζεται το ποσό–Εισοδήματα και Τέκνα



Για την αρχική υποβολή, το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί με βάση:

Τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων που δηλώνονται στην αίτηση του 2026.

Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024.

Σημαντική επισήμανση: Μετά την υποβολή της φετινής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος, το σύστημα θα επικαιροποιηθεί αυτόματα και θα ληφθούν υπόψη τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2025 για τον τελικό υπολογισμό του ποσού.

Προϋπόθεση η σχολική φοίτηση

Μία από τις βασικές παραμέτρους για την έγκριση της αίτησης είναι η υποχρεωτική εκπαίδευση (από το προ-νήπιο έως και το γυμνάσιο) και η επάρκεια φοίτησης των τέκνων. Οι αιτούντες πρέπει απαραιτήτως να καταχωρήσουν:

Τα στοιχεία της Σχολικής Μονάδας.

Την τάξη και τον Αριθμό Μητρώου (Α.Μ.) του μαθητή/τριας.

Σε περίπτωση που τα στοιχεία δεν διασταυρωθούν αυτόματα, ο χρήστης θα ειδοποιηθεί από την πλατφόρμα ώστε να επισυνάψει ηλεκτρονικά το απαραίτητο δικαιολογητικό (π.χ. βεβαίωση φοίτησης).

Α21: Προσοχή στην «Οριστική Υποβολή»

Για να θεωρηθεί έγκυρη η αίτηση, πρέπει να γίνει οριστική υποβολή. Αιτήσεις που παραμένουν σε κατάσταση «προσωρινής αποθήκευσης» θεωρούνται μη υποβληθείσες και δεν θα ληφθούν υπόψη για την πληρωμή.

Για περισσότερες διευκρινίσεις και αναλυτικές πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ.