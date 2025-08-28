ΑΑΔΕ: Αυτόματα από σήμερα η πλειονότητα των μεταβολών ΚΑΔ και καθεστώτος ΦΠΑ - Real.gr

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, κάθε χρόνο υποβάλλονται περισσότερες από 1 εκατομμύριο δηλώσεις μεταβολής ΚΑΔ και καθεστώτος ΦΠΑ. Με τη νέα ψηφιακή διαδικασία, η πλειονότητα αυτών των δηλώσεων θα ολοκληρώνεται πλέον αυτόματα και ψηφιακά, μηδενίζοντας τον χρόνο αναμονής για τους φορολογούμενους. Παράλληλα αυξάνεται η αποδοτικότητα της Φορολογικής Διοίκησης για περιπτώσεις που δεν εξυπηρετούνται ψηφιακά.
Πιο αναλυτικά, η εφαρμογή Μεταβολή Στοιχείων Επιχείρησης της ψηφιακής πύλης myAADE αναβαθμίζεται σημαντικά προσφέροντας στους φορολογούμενους τις παρακάτω δυνατότητες:
– Μεταβολή ΚΑΔ και καθεστώτος ΦΠΑ σε ένα βήμα: Καταχώριση ή μεταβολή ή διακοπή ΚΑΔ με ταυτόχρονη επιλογή υπαγωγής ή/και καθεστώτος ΦΠΑ, άμεσα και με ασφάλεια.
– Μεταβολή Στοιχείων Εγκατάστασης Εσωτερικού: Δυνατότητα καταχώρισης, μεταβολής ή διακοπής ΚΑΔ σε υποκατάστημα εσωτερικού εφόσον ο ΚΑΔ έχει ήδη δηλωθεί στην Έδρα της επιχείρησης
– Ευρετήριο ΚΑΔ: Εμφάνιση ευρετηρίου κατά την επιλογή ΚΑΔ, με πλήρη διάρθρωση κατά NACE και CPA, για γρήγορη και εύκολη αναζήτηση.
– Σήμανση ΦΠΑ: Επισήμανση κάθε ΚΑΔ ως προς τη φορολογική του αντιμετώπιση για σκοπούς ΦΠΑ.
– Οδηγίες και μηνύματα: Καθοδήγηση των φορολογούμενων με κείμενα βοήθειας, καθώς και με πληροφοριακά ή απαγορευτικά μηνύματα.
– Αυτόματη ολοκλήρωση: Αυτόματη ολοκλήρωση της διαδικασίας, εφόσον οι συστημικοί έλεγχοι επαληθεύσουν τον επιτρεπτό συνδυασμό ΚΑΔ με το επιλεγμένο καθεστώς ΦΠΑ και η δήλωση δεν είναι εκπρόθεσμη ή δεν απαιτεί την επισύναψη δικαιολογητικών.
– Δυνατότητα υποβολής εκπρόθεσμων δηλώσεων και επισύναψη δικαιολογητικών για περαιτέρω έλεγχο: Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων ή δηλώσεων που απαιτούν επισύναψη δικαιολογητικών και αφορούν μεταβολή ΚΑΔ ή/ και καθεστώτος ΦΠΑ (π.χ. μη υπαγωγή φυσικού προσώπου σε ΦΠΑ, ΚΑΔ υγειονομικού ενδιαφέροντος, μετάταξη από/προς ειδικά καθεστώτα ΦΠΑ). Οι δηλώσεις αυτές προωθούνται στην αρμόδια Φορολογική Υπηρεσία για έλεγχο και ολοκλήρωση.
– Ενημέρωση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας: Οι φορολογούμενοι ενημερώνονται μέσω μηνύματος στην προσωπική θυρίδα «Τα Μηνύματά μου» της ψηφιακής πύλης myAADE, στη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία > Τα Μηνύματά μου ή μέσω του myAADEapp καθώς και μέσω e-mail για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Υπενθυμίζεται ότι:
– η εφαρμογή είναι διαθέσιμη μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr) στη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία > Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου > Στοιχεία Επιχείρησης > Μεταβολή Στοιχείων Επιχείρησης, η μεταβολή Στοιχείων Εγκατάστασης Εσωτερικού μπορεί να ολοκληρωθεί ακολουθώντας τη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία > Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου > Στοιχεία Εγκατάστασης Εσωτερικού > Αλλαγή Στοιχείων Εγκατάστασης Εσωτερικού.