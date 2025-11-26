ΑΑΔΕ: Απαιτείται καταχώρηση ΙΒΑΝ στο myAADE για άμεση καταβολή επιστροφών και επιδοτήσεων - Real.gr

Quantcast
ΑΑΔΕ: Απαιτείται καταχώρηση ΙΒΑΝ στο myAADE για άμεση καταβολή επιστροφών και επιδοτήσεων

16:45, 26/11/2025
Να δηλώσουν λογαριασμό IBAN προκειμένου να λαμβάνουν με ταχύτητα και ασφάλεια τις επιστροφές ή τις επιδοτήσεις που δικαιούνται, καλεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων τους πολίτες, ενόψει των καταβολών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο αμέσως προσεχές διάστημα. Περισσότεροι από 100.000 δικαιούχοι που δεν έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ θα ενημερωθούν και με προσωπικό μήνυμα.

Πώς δηλώνετε ΙΒΑΝ;

  • Συνδέεστε με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet στην ψηφιακή πύλη myAADE (myAADE.gov.gr).
  • Επιλέγετε Μητρώο & Επικοινωνία > Δήλωση Λογαριασμού ΙΒΑΝ.
  • Καταχωρείτε τον λογαριασμό σας, αφού προηγουμένως βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργός και στο όνομά σας.

Γιατί είναι σημαντικό;

Περίπου 70.000 δικαιούχοι επιστροφής φόρου και 30.000 δικαιούχοι επιδότησης ενοικίου αναμένουν άμεση πίστωση στους λογαριασμούς τους, ενώ δεν έχουν δηλώσει λογαριασμό ΙΒΑΝ. Η δήλωση ΙΒΑΝ εξασφαλίζει την ομαλή ολοκλήρωση των πληρωμών, αποφεύγοντας άσκοπες καθυστερήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

  • Τηλεφωνικά στο 1521, χωρίς χρέωση, εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00
  • Ψηφιακά στο my1521, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, επιλέγοντας: Θέματα Μητρώου > Μητρώο Φυσικών /Νομικών Προσώπων > Στοιχεία Επικοινωνίας > Δήλωση Λογαριασμού IBAN

