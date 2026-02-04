ΑΑΔΕ: Εντόπισε εικονικά τιμολόγια 720 εκ. ευρώ από 147 επιχειρήσεις - Real.gr

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση οι εικονικές συναλλαγές αφορούσαν στην έκδοση και λήψη:
• 20.058 τιμολογίων συνολικής αξίας 214.497.433,61Euro, από 37 επιχειρήσεις του κατασκευαστικού κλάδου, οι οποίες δεν απέδωσαν συνολικό ποσό ΦΠΑ 50.178.567,99Euro.
• 7.530 τιμολογίων συνολικής αξίας 81.883.128,83Euro, από 14 επιχειρήσεις του κλάδου χονδρικού εμπορίου τροφίμων και αγροτικών προϊόντων, οι οποίες δεν απέδωσαν συνολικό ποσό ΦΠΑ 11.727.773,07Euro.
• 927 τιμολογίων συνολικής αξίας 18.502.388,57Euro, από 16 επιχειρήσεις του κλάδου χονδρικού εμπορίου ενδυμάτων και υποδημάτων, οι οποίες δεν απέδωσαν συνολικό ποσό ΦΠΑ 2.876.149,25Euro.
• 1.354 τιμολογίων συνολικής αξίας 39.324.190,89Euro, από 5 επιχειρήσεις του κλάδου χονδρικού εμπορίου φαρμακευτικών προϊόντων, οι οποίες δεν απέδωσαν συνολικό ποσό ΦΠΑ 2.457.960,04Euro.
• 171 τιμολογίων συνολικής αξίας 16.772.639,41Euro, από 3 επιχειρήσεις του κλάδου χονδρικού εμπορίου μετάλλων, οι οποίες δεν απέδωσαν συνολικό ποσό ΦΠΑ 3.673.504,23Euro.
• 174 τιμολογίων συνολικής αξίας 24.147.393,88Euro, από 6 επιχειρήσεις του κλάδου χονδρικού εμπορίου μηχανημάτων και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, οι οποίες δεν απέδωσαν συνολικό ποσό ΦΠΑ 4.904.184,82Euro.
• 1.305 τιμολογίων συνολικής αξίας 58.009.147,23Euro, από 5 επιχειρήσεις του κλάδου λιανικού εμπορίου συσκευών κινητής τηλεφωνίας/ηλεκτρονικών υπολογιστών/ήχου και εικόνας, οι οποίες δεν απέδωσαν συνολικό ποσό ΦΠΑ 9.654.192,84Euro.
• 1.587 φορολογικών παραστατικών συνολικής αξίας 16.175.897,73Euro, από 7 επιχειρήσεις του κλάδου λιανικού εμπορίου καταναλωτικών προϊόντων, οι οποίες δεν απέδωσαν συνολικό ποσό ΦΠΑ 3.052.123,84Euro.
• 5.130 τιμολογίων συνολικής αξίας 151.133.850,64Euro, από 28 επιχειρήσεις του κλάδου παροχής υπηρεσιών εμπορικής διαμεσολάβησης, οι οποίες δεν απέδωσαν συνολικό ποσό ΦΠΑ 35.001.871,28Euro.
• 9.779 τιμολογίων συνολικής αξίας 97.682.027,37Euro, από 26 επιχειρήσεις του κλάδου παροχής υπηρεσιών επιχειρηματικής υποστήριξης και γενικών υπηρεσιών, οι οποίες δεν απέδωσαν συνολικό ποσό ΦΠΑ 19.980.100,03Euro.