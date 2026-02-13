ΑΑΔΕ: Νέες ψηφιακές λειτουργίες για τις δηλώσεις φόρου πλοίων β’ κατηγορίας - Real.gr

Ειδικότερα, με αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Α. 1038/2026, Α.1039/2026 και Α.1040/2026), ενσωματώθηκαν στην ψηφιακή εφαρμογή «Δηλώσεις φόρου πλοίων β’ κατηγορίας ν. 27/1975», όλες οι σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις μεταξύ των οποίων και οι τροποποιήσεις των συντελεστών φορολόγησης (ν. 5259/2025).
Επισημαίνεται ότι, ειδικά για το φορολογικό έτος 2024 θεωρούνται εμπρόθεσμες:
• Οι δηλώσεις φόρου πλοίων εφόσον υποβληθούν έως τις 25 Φεβρουαρίου 2026.
• Οι καταβολές της πρώτης και της δεύτερης δόσης του φόρου εφόσον πραγματοποιηθούν έως τις 27 Φεβρουαρίου 2026.
Η υποβολή των δηλώσεων πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής «Δηλώσεις φόρου πλοίων β’ κατηγορίας ν. 27/1975» στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή: Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Πλοία / ναυτιλιακές εταιρείες > Δηλώσεις φόρου πλοίων β’ κατηγορίας ν. 27/1975.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:
• Τηλεφωνικά: στο 1521, χωρίς χρέωση, εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00
• Ψηφιακά: Στο my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Πλοίων και Ναυτιλιακών Εταιρειών > Φορολογία Εισοδήματος Πλοίων > Ναυτιλιακές Δηλώσεις & Φορολογία Πλοίων > Δήλωση φόρου πλοίων 2ης κατηγορίας Ν27/1975.