ΑΑΔΕ: Νέες ψηφιακές λειτουργίες για τις δηλώσεις φόρου πλοίων β’ κατηγορίας - Real.gr

ΑΑΔΕ: Νέες ψηφιακές λειτουργίες για τις δηλώσεις φόρου πλοίων β' κατηγορίας
ΑΑΔΕ: Νέες ψηφιακές λειτουργίες για τις δηλώσεις φόρου πλοίων β’ κατηγορίας

12:00, 13/02/2026
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σε λειτουργία τέθηκε η επικαιροποιημένη ψηφιακή εφαρμογή για την υποβολή των δηλώσεων φόρου πλοίων β' κατηγορίας, παρέχοντας στους φορολογούμενους τη δυνατότητα να υποβάλουν δηλώσεις για το φορολογικό έτος 2024 και εφεξής, σύμφωνα με τους νέους, τροποποιημένους συντελεστές φορολόγησης.

Ειδικότερα, με αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Α. 1038/2026, Α.1039/2026 και Α.1040/2026), ενσωματώθηκαν στην ψηφιακή εφαρμογή «Δηλώσεις φόρου πλοίων β’ κατηγορίας ν. 27/1975», όλες οι σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις μεταξύ των οποίων και οι τροποποιήσεις των συντελεστών φορολόγησης (ν. 5259/2025).

Επισημαίνεται ότι, ειδικά για το φορολογικό έτος 2024 θεωρούνται εμπρόθεσμες:

• Οι δηλώσεις φόρου πλοίων εφόσον υποβληθούν έως τις 25 Φεβρουαρίου 2026.

• Οι καταβολές της πρώτης και της δεύτερης δόσης του φόρου εφόσον πραγματοποιηθούν έως τις 27 Φεβρουαρίου 2026.

Η υποβολή των δηλώσεων πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής «Δηλώσεις φόρου πλοίων β’ κατηγορίας ν. 27/1975» στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή: Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Πλοία / ναυτιλιακές εταιρείες > Δηλώσεις φόρου πλοίων β’ κατηγορίας ν. 27/1975.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

• Τηλεφωνικά: στο 1521, χωρίς χρέωση, εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00

• Ψηφιακά: Στο my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Πλοίων και Ναυτιλιακών Εταιρειών > Φορολογία Εισοδήματος Πλοίων > Ναυτιλιακές Δηλώσεις & Φορολογία Πλοίων > Δήλωση φόρου πλοίων 2ης κατηγορίας Ν27/1975.

