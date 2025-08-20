ΑΑΔΕ: Νέα πρόστιμα και λουκέτα σε τουριστικούς προορισμούς - Πάνω από 100 παραβάσεις σε μία εβδομάδα - Real.gr

Quantcast
ΑΑΔΕ: Νέα πρόστιμα και λουκέτα σε τουριστικούς προορισμούς - Πάνω από 100 παραβάσεις σε μία εβδομάδα
ΑΑΔΕ: Νέα πρόστιμα και λουκέτα σε τουριστικούς προορισμούς – Πάνω από 100 παραβάσεις σε μία εβδομάδα

13:00, 20/08/2025
ΑΑΔΕ: Νέα πρόστιμα και λουκέτα σε τουριστικούς προορισμούς – Πάνω από 100 παραβάσεις σε μία εβδομάδα

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Περισσότερες από 100 παραβάσεις σε επιχειρήσεις εστίασης, χώρους αναψυχής, αλλά και σε υπηρεσίες όπως μανικιούρ - πεντικιούρ και μίσθωση εξοπλισμού παραλίας διαπίστωσαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κατά την διάρκεια εκτεταμένων προληπτικών ελέγχων σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, στο «μικροσκόπιο» βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, νησιά με αυξημένη τουριστική κίνηση, όπως η Λήμνος, η Μυτιλήνη, η Τήνος, η Κρήτη (Χανιά και Ηράκλειο), η Σαντορίνη, η Ρόδος και ο Πόρος, όπου και διαπιστώθηκε ότι οι επιχειρήσεις αυτές δεν εξέδιδαν φορολογικές αποδείξεις.

Σε όλες τις περιπτώσεις εφαρμόστηκε το μέτρο του 48ωρου κλεισίματος της επιχείρησης και της επιβολής προστίμων.

Τέλος, η ΑΑΔΕ ζήτησε από τις επιχειρήσεις αυτές στοιχεία σε βάθος χρόνων, ώστε να διαπιστώσει – με βάση τη φορολογική τους συμπεριφορά και τη διασταύρωση με τα δικά της δεδομένα – αν υπάρχουν και άλλες παραβάσεις.

