ΑΑΔΕ: Προσοχή σε παραπλανητικά SMS για φόρο κυκλοφορίας - Εικόνες - Real.gr

Την ιδιαίτερη προσοχή των πολιτών εφιστά η ΑΑΔΕ καθώς το τελευταίο διάστημα παρατηρείται νέο κύμα μαζικής αποστολής παραπλανητικών SMS από επιτήδειους, που εμφανίζονται ως «MYaade» ή «GOV».

Τα μηνύματα αυτά, με την πρόφαση «μη καταβληθέντος ετήσιου φόρου κυκλοφορίας», ζητούν από τους παραλήπτες να πατήσουν σε σύνδεσμο (link) για να πληρώσουν δήθεν τέλη κυκλοφορίας οχημάτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρόκειται για απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης (smishing).

Από την ΑΑΔΕ επισημαίνονται τα εξής:

• Η ΑΑΔΕ ΔΕΝ αποστέλλει SMS σε πολίτες, παρά μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις συναλλαγών (π.χ. χορήγηση Κλειδαρίθμου) και ΠΑΝΤΟΤΕ σε ΑΠΑΝΤΗΣΗ και ΕΚΤΕΛΕΣΗ σχετικού αιτήματος πολίτη.

• Η ΑΑΔΕ ΔΕΝ στέλνει σύνδεσμο (url link) σε κανενός είδους αλληλογραφία της (email, SMS, κ.λπ.).

Σε περίπτωση που κάποιοι λάβουν ή έχουν ήδη λάβει στο κινητό τους τηλέφωνο οποιοδήποτε τέτοιο μήνυμα, χωρίς να έχουν οι ίδιοι υποβάλει προηγουμένως σχετικό αίτημα στην ΑΑΔΕ, καλούνται να το αγνοήσουν,να ΜΗΝ πατήσουν τον οποιοδήποτε σύνδεσμο (url link) και να το διαγράψουν αμέσως. Η ΑΑΔΕ προειδοποιεί τους πολίτες “καμία περίπτωση ΜΗΝ δίνετε προσωπικά στοιχεία ή στοιχεία καρτών σας”.

Ακολουθούν εικόνες των παραπλανητικών μηνυμάτων (SMS) και της πλαστής ιστοσελίδας στην οποία οδηγεί το link:

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να:

• επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (aade.gr), στη διαδρομή Εξυπηρέτηση – Ενημέρωση > Ασφάλεια Ψηφιακών Δεδομένων > Ασφάλεια Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συναλλαγών

• επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

o Τηλεφωνικά: Στο 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00.

o Ψηφιακά: Στο my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων > Προστασία Προσωπικών Δεδομένων > Αιτήματα – ‘Ασκηση Δικαιωμάτων

Για υποβολή καταγγελίας, απευθυνθείτε στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος:

• Τηλεφωνικά: στο 11188 (μηδενική χρέωση)

• Μέσω email: στο [email protected]