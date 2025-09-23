ΑΑΔΕ: Τρία νέα ψηφιακά όπλα στην αποκάλυψη φοροδιαφυγής - Πώς λειτουργούν - Real.gr

Οι νέες εφαρμογές που μπαίνουν στην «φαρέτρα» της ΑΑΔΕ με στόχο τον εντοπισμό της φοροδιαφυγής εν τη γενέσει της. Ηλεκτρονικό εμπόριο και κρυπτονομίσματα στο στόχαστρο. Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης.

Εν τη γενέσει της στοχεύεται να εντοπίζουν τη φοροδιαφυγή τρία νέα «όπλα» που εντάσσει στο οπλοστάσιο της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) βάση των οποίων θα αποτελέσουν οι νέες τεχνολογίες και μεθοδολογίες, η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και η ανάλυση μεγάλων δεδομένων.

Τα «έξυπνα» εργαλεία παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση της ΑΑΔΕ στην οποία συμμετείχαν στελέχη της Αρχής καθώς και εκπρόσωποι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Σουηδική Φορολογική Αρχή.

Πρόκειται για:

Το πιλοτικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης που επιτρέπει την πιο στοχευμένη και αποδοτική επιλογή υποθέσεων για φορολογικό έλεγχο. Θα ιεραρχεί υποθέσεις με βάση την πιθανότητα φορολογικής απόκλισης. Έτσι οι έλεγχοι στρέφονται εκεί όπου το ρίσκο είναι μεγαλύτερο, με σύγχρονες τεχνικές πρόβλεψης ενσωματωμένες στην ανάλυση κινδύνου.

