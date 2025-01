ACS: Τέσσερις διακρίσεις για τη νέα Ψηφιακή Βοηθό ACiStant στα e-volution Awards 2025

Η ACS απέσπασε τέσσερις σημαντικές διακρίσεις στα e-volution Awards 2025, τη μεγαλύτερη διοργάνωση βραβείων για το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η νέα Ψηφιακή Βοηθός ACiStant διακρίθηκε ως Grand Winner στην ενότητα «Υπηρεσίες & Υποδομές Ηλεκτρονικού Επιχειρείν» λόγω των Gold διακρίσεων που έλαβε σε 2 υποκατηγορίες αυτής της ενότητας («Υπηρεσίες Logistics & Last Mile», «Most Innovative New Services in eCommerce»), πετυχαίνοντας την πρώτη θέση μεταξύ των συμμετεχόντων. Παράλληλα, έλαβε και μία Silver διάκριση στην κατηγορία «Καινοτομία Ηλεκτρονικού Επιχειρείν».