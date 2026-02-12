ΑΔΜΗΕ: Πώς χτίζει έξυπνο και ανθεκτικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Real.gr

Ο Διαχειριστής εισάγει τεχνολογίες αιχμής και αξιοποιεί την AI για τη διαχείριση και επιτήρηση των κρίσιμων υποδομών της χώρας.

Σε έναν κόσμο που αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς, ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ακολουθεί την τεχνολογική εξέλιξη, θέτοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό στο επίκεντρο της στρατηγικής του.

Μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλέγμα πρωτοβουλιών, ο ΑΔΜΗΕ επαναπροσδιορίζει τον τρόπο διαχείρισης και συντήρησης των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών της χώρας, προκειμένου να τις θωρακίσει έναντι των αυξημένων προκλήσεων που δημιουργούν η επιταχυνόμενη διείσδυση των ΑΠΕ και η κλιματική κρίση .

Η μετάβαση αυτή υλοποιείται μέσω της πλήρους ψηφιακής απεικόνισης του Συστήματος Μεταφοράς, με την ενσωμάτωση συστημάτων GIS, ειδικών αισθητήρων, ρομποτικών επιθεωρήσεων και drones, τα οποία επιτρέπουν τη 24ωρη παρακολούθηση κρίσιμων υποδομών.

Στρατηγικό ρόλο στην επεξεργασία όλων των παραπάνω δεδομένων αποτελεί το Digital Maintenance Center (DMC), μία νέα προηγμένη τεχνολογικά εγκατάσταση που δημιούργησε ο ΑΔΜΗΕ, η οποία ενισχύει σημαντικά την επιχειρησιακή του ετοιμότητα. Ο σχεδιασμός του Κέντρου βασίστηκε στα πρότυπα προηγμένων Διαχειριστών σε διεθνές επίπεδο και στοχεύει στη μετάβαση από τις υφιστάμενες διαδικασίες συντήρησης βάσει χρόνου σε στρατηγικές προβλεπτικής και καθοδηγητικής συντήρησης, βάσει κατάστασης.

Οι βασικοί άξονες λειτουργίας του Ψηφιακού Κέντρου Συντήρησης αφορούν την επιχειρησιακή εικόνα σε πραγματικό χρόνο (Real-Time Operations), την παρακολούθηση της μεσοπρόθεσμης κατάστασης των παγίων για τον σχεδιασμό εργασιών και την ιεράρχηση πιθανών κινδύνων (Asset Health & Analytics) και την εξωτερική επιβεβαίωση, μέσω οπτικής παρακολούθησης και επιθεωρήσεων από τεχνικούς πεδίου και άλλα τεχνικά μέσα που έχει στη διάθεσή του ο Διαχειριστής.

Με τη χρήση προηγμένων αλγορίθμων, το Κέντρο επεξεργάζεται τις πληροφορίες που λαμβάνει από το πεδίο, εντοπίζει άμεσα ανωμαλίες και προτεραιοποιεί ενέργειες συντήρησης, αναλύοντας παράλληλα τις τάσεις που σχετίζονται με την εξέλιξη της λειτουργικής κατάστασης των παγίων.

Παράλληλα, σε λειτουργία βρίσκεται ήδη από τον Οκτώβριο του 2025 και το νέο Επιχειρησιακό Κέντρο Επιτήρησης Υποδομών και Εγκαταστάσεων του ΑΔΜΗΕ. Πρόκειται για μία νέα, υπερσύγχρονη κτηριακή εγκατάσταση όπου στεγάζονται υπηρεσίες που αφορούν τη διαχείριση των υποδομών και τη συντήρηση του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Στο κτήριο στεγάζεται επίσης το νέο Χημείο, το εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών και το εργαστήριο Νέας Τεχνολογίας και Αυτοματισμών που μέχρι σήμερα είχαν έδρα στις εγκαταστάσεις του Διαχειριστή στο Ρουφ.

Η ολοκλήρωση αυτού του έργου -πέρα από την αναβάθμιση του εργασιακού περιβάλλοντος- υποστηρίζει τον στρατηγικό στόχο του Διαχειριστή για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, ανθεκτικότητα και ψηφιοποίηση της διαχείρισης και συντήρησης του Συστήματος Μεταφοράς, όπως έχει τονίσει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ κ. Μάνος Μανουσάκης.

Σκοπός του Επιχειρησιακού Κέντρου Επιτήρησης Υποδομών και Εγκαταστάσεων είναι να ελέγχει την αποτελεσματικότητα και την κατάσταση λειτουργίας των υποδομών του ΑΔΜΗΕ, αποστέλλοντας τα σημαντικότερα δεδομένα που συλλέγει στο Ψηφιακό Κέντρο Ελέγχου Συντήρησης προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνεχής παρακολούθηση, η έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων και η προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού.

Σημαντικό εργαλείο για τη λειτουργία του Κέντρου αποτελούν τα Συστήματα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (drones) τα οποία, πέραν της επιτήρησης του συνόλου των εγκαταστάσεων και Γραμμών Μεταφοράς στην Αττική που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2025. Κατά την διάρκεια της περσινής αντιπυρικής περιόδου τα drones του ΑΔΜΗΕ συνεισέφεραν και στο έργο της Πολιτικής Προστασίας.

Μέσα από αυτές τις καινοτόμες πρωτοβουλίες, ο Διαχειριστής αναβαθμίζει τον τρόπο λειτουργίας και συντήρησης του ενεργειακού συστήματος της χώρας, ώστε αυτό να γίνεται όλο και πιο ανθεκτικό, πιο «έξυπνο» και τελικά πιο αξιόπιστο.