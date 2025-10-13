Αυστηρότερες ποινές για τα τέλη κυκλοφορίας, πότε ανεβαίνουν στο Taxisnet - Real.gr

Με σταθερές τιμές, αυστηρότερο ποινολόγιο και αμετάκλητες προθεσμίες (χωρίς τις… παραδοσιακές σιωπηρές παρατάσεις πλέον), καταφθάνει στις αρχές Νοεμβρίου ο «λογαριασμός» των τελών κυκλοφορίας 2026 σε 5,4 εκατομμύρια ιδιοκτήτες οχημάτων.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η ανάρτηση των τελών κυκλοφορίας του επόμενου έτους στο Taxisnet θα γίνει στις αρχές Νοεμβρίου, με την προθεσμία πληρωμής να εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου 2025, χωρίς την πιθανότητα να δοθεί κάποια παράταση, καθώς από πέρυσι ισχύει πλέον το νέο σύστημα των κλιμακωτών προστίμων στην περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής.

Η ίδια ημερομηνία ισχύει και για τους ιδιοκτήτες που θέλουν να θέσουν σε ακινησία τα οχήματά τους, γλιτώνοντας τα τέλη κυκλοφορίας της νέας χρονιάς, έχοντας ωστόσο τη δυνατότητα πληρωμής τελών με το μήνα από τον ερχόμενο Απρίλιο.

