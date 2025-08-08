Αυξημένες οι πωλήσεις αυτοκινήτων τον Ιούλιο - Real.gr

Τα καινούργια αυτοκίνητα ανέρχονται σε 14.754 έναντι 13.212 που κυκλοφόρησαν τον Ιούλιο 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 11,7%.

Αύξηση 6,3% σημείωσαν οι πωλήσεις των αυτοκινήτων στη χώρα τον Ιούλιο εφέτος, καθώς, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον συγκεκριμένο μήνα κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 25.000 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 23.517 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του 2024 (αύξηση 6,7% είχε σημειωθεί τον Ιούλιο 2024 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023). Τα καινούργια αυτοκίνητα ανέρχονται σε 14.754 έναντι 13.212 που κυκλοφόρησαν τον Ιούλιο 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 11,7%.

Το 7μηνο κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 162.902 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 157.319 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 3,5% (αύξηση 6,5% είχε υπάρξει το 7μηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου του 2024 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2023). Τα καινούργια αυτοκίνητα ανέρχονται σε 98.871 έναντι 97.359 που κυκλοφόρησαν το 7μηνο του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 1,6%.

Παράλληλα, τον Ιούλιο κυκλοφόρησαν 10.705 νέες μοτοσυκλέτες κυβισμού άνω των 50 κ.ε (καινούργιες και μεταχειρισμένες εξωτερικού) έναντι 11.212 τον αντίστοιχο μήνα του 2024, παρουσιάζοντας μείωση 4,5% (αύξηση 32,5% είχε σημειωθεί τον Ιούλιο 2024 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023). Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες ανέρχονται σε 10.278 έναντι 10.750 που κυκλοφόρησαν τον Ιούλιο 2024, παρουσιάζοντας μείωση 4,4%.

Το 7μηνο, κυκλοφόρησαν 55.754 νέες μοτοσυκλέτες κυβισμού άνω των 50 κ.ε (καινούργιες και μεταχειρισμένες εξωτερικού) έναντι 52.090 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 7% (αύξηση 18,3% είχε υπάρξει το 7μηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου του 2024 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2023). Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες ανέρχονται σε 53.339 έναντι 49.512 που κυκλοφόρησαν το 7μηνο του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 7,7%.