Αίτηση – δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων για προσωρινούς αναπληρωτές στις ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ - Real.gr

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) καλεί τα ενταγμένα μέλη του Μητρώου Προσωρινών Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών για τις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας να υποβάλουν αίτηση–δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2025–2026.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, δικαίωμα έχουν αποκλειστικά τα μέλη του παραπάνω Μητρώου.

Προσλήψεις

Θέσεις προσωρινών αναπληρωτών πλήρους ή μειωμένου ωραρίου.

Σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας ενός σχολικού έτους.

Σκοπός είναι η κάλυψη των αναγκών των εκπαιδευτικών μονάδων της ΔΥΠΑ.

Προθεσμία υποβολής

Από την Παρασκευή 03/10/2025, ώρα 10:00, έως το Σάββατο 04/10/2025, ώρα 23:59.

Τρόπος υποβολής

Οι αιτήσεις–δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω gov.gr, με κωδικούς TAXISnet, στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/epaggelmaties-ekpaideuses/metroo-anapleroton-kai-oromisthion-ekpaideutikon-tes-dupa

Διαδρομή gov.gr

→ Εκπαίδευση

→ Επαγγελματίες Εκπαίδευσης

→ Μητρώο αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ: www.dypa.gov.gr