Αίτηση – δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων για προσωρινούς αναπληρωτές στις ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ - Real.gr

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, δικαίωμα έχουν αποκλειστικά τα μέλη του παραπάνω Μητρώου.
Προσλήψεις
Θέσεις προσωρινών αναπληρωτών πλήρους ή μειωμένου ωραρίου.
Σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας ενός σχολικού έτους.
Σκοπός είναι η κάλυψη των αναγκών των εκπαιδευτικών μονάδων της ΔΥΠΑ.
Προθεσμία υποβολής
Από την Παρασκευή 03/10/2025, ώρα 10:00, έως το Σάββατο 04/10/2025, ώρα 23:59.
Τρόπος υποβολής
Οι αιτήσεις–δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω gov.gr, με κωδικούς TAXISnet, στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/epaggelmaties-ekpaideuses/metroo-anapleroton-kai-oromisthion-ekpaideutikon-tes-dupa
Διαδρομή gov.gr
→ Εκπαίδευση
→ Επαγγελματίες Εκπαίδευσης
→ Μητρώο αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ
Για πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ: www.dypa.gov.gr